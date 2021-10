Werbung Sehr geehrte Damen und Herren



Im Zuge der Erweiterung des Krypto-Asset Universums auf der Leonteq Plattform bietet Leonteq sowohl institutionellen Investoren als auch Privatanlegern das grösste verfügbare Produktuniversum für insgesamt 22 Krypto-Assets, die in verbriefter Form gehandelt werden können. Erfahren Sie heute mehr über die Kryptowährung Compound.



Freundliche Grüsse

Leonteq Securities Compound Compound ist eine quelloffene dezentrale Anwendung, die auf der Ethereum-Blockchain aufbaut und Dienste für die Aufnahme und Vergabe von Krediten offeriert. Der Zinssatz für den jeweiligen Markt wird algorithmisch auf der Grundlage von Angebot und Nachfrage festgelegt. Compound fungiert als Liquiditätspool. Dafür stellen Nutzer Krypto-Vermögenswerte bereit, um Zinsen zu vereinnahmen. Kreditnehmer wiederum nehmen aus den Liquiditätspools Kredite auf und zahlen entsprechende Zinsen. Weitere Informationen über Compound AUSSERBÖRSLICH HANDELBAR Tracker Zertifikate auf Compound Basiswert Währung Verwaltungsgebühr Valor Aktueller Briefkurs* Compound USD 1.5% p.a. 59661657 30.58 • Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB-) • Ausübungsverhältnis: 0.1 ANLAGEN IN KRYPTOWÄHRUNGEN Vorteile von Kryptoinvestments mit Leonteq • Die Emittentin Leonteq ist FINMA reguliert mit einer starken Kapitalbasis von rund CHF 800 Millionen und besitzt ein Investment-Grade-Rating von Fitch Ratings. • Zertifikate ermöglichen es in Krypto-Assets über eine traditionelle Depotstelle zu investieren, die über eine regulierte Börse wie SIX, BX Swiss oder Börse Frankfurt bequem zugänglich sind. • Anleger müssen keine öffentlichen und privaten Schlüssel oder Wallets verwalten. WEITERE THEMEN 22 Krypto-Assets handelbar Leonteq erweitert das Angebot an Krypto-Assets um die folgenden 17 Kryptowährungen: 0x, Aave, Algorand, Cardano, Chainlink, Compound, Cosmos, EOS, Ethereum Classic, Filecoin, Maker, Polkadot, Solana, Stellar, Tezos, Uniswap, yearn.finance. Somit bietet Leonteq sowohl institutionellen Investoren als auch Privatanlegern das grösste verfügbare Produktuniversum für insgesamt 22 Krypto-Assets, die in verbriefter Form gehandelt werden können, einschliesslich Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin und Ripple. Kryptos für jedermann Was vor rund einem Jahrzehnt als Experiment begann, ist heute omnipräsent: Die Rede ist von Krypto-Währungen. Die neuesten Entwicklungen rund um die Blockchain zeigen, dass es besonders die technikaffine junge Generation ist, die neuen Geldformen offen gegenübersteht. Die zunehmende Akzeptanz konnte mittlerweile sogar Zentralbanken dazu bewegen, ihrerseits an eigenen digitalen Währungen zu arbeiten.