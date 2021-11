Werbung Sehr geehrte Damen und Herren



Die Teuerung zählt an den Kapitalmärkten gerade zu den Top-Themen. Rund um den Globus steigen die Preise teils rasant. In der Eurozone erreichte die Inflationsrate im Oktober auf Jahressicht 4.1% – der stärkste Auftrieb seit 2008. Ob die Schweiz von diesem Phänomen weiterhin einigermassen verschont bleibt, hat sich am 2. November (nach Redaktionsschluss) gezeigt. An diesem Tag veröffentlichte das Bundesamt für Statistik (BfS) den Landesindex der Konsumentenpreise im Oktober 2021. Fest steht, dass Gold bis dato nicht wirklich auf die jüngste Entwicklung reagiert hat. Das traditionell als Inflationsschutz geltende Edelmetall tritt seit Monaten auf der Stelle. Dagegen erleben die Kryptowährungen eine sagenhafte Rallye. Verfechter der Cyber-Devisen sehen darin einen Beleg dafür, dass Bitcoin & Co. desto interessanter werden, je stärker das traditionelle Geldsystem unter Druck gerät. ETHEREUM IN FÜHRUNG In diesem Zusammenhang liess zuletzt Jack Dorsey, CEO von Twitter und Square, aufhorchen. Er prophezeite, dass das Preisniveau sich über einen bestimmten Zeitraum unkontrolliert erhöhen wird. «Hyperinflation wird alles verändern. Es passiert», sagte der charismatische US-Unternehmer. Mit seinem Fintech Square setzt Dorsey auf unterschiedliche Weise auf den Bitcoin (BTC). Generell ist meistens schnell vom ersten und bekanntesten digitalen Geld die Rede, sobald es um das Thema Kryptowährungen geht. In puncto Performance läuft allerdings die Nummer 2 dem Krösus gerade ziemlich den Rang ab. Auf Sicht von zwölf Monaten hat sich Ethereum, kurz Ether oder ETH, in Relation zum US-Dollar um mehr als 1000% verteuert. FIRST MOVER Das Symbol «BITO» elektrisiert seit kurzem die Anleger. Unter diesem Kürzel startete am 19. Oktober der erste Bitcoin-ETF an der New York Stock Exchange. Der Anbieter ProShares ermöglicht auf diese Weise ein passives Investment in die wichtigste Kryptowährung der Welt. Investoren brauchen also kein eigenes Wallet oder den Zugang zu einer auf das digitale Geld spezialisierten Börse, um auf diese aufstrebende Anlageklasse zu setzen. Während es sich mit der Einführung durchaus um einen Meilenstein für den ETF-Markt handelt, sind die «Kryptos» in der Welt der strukturierten Produkte längst angekommen. Als innovative und technologisch führende Emittentin hat sich Leonteq diesem Segment frühzeitig verschrieben. Auf diese Weise ist das grösste Universum für verbriefte Krypto-Assets in der Schweiz entstanden.