Ein wahres Kursfeuerwerk brannte die Roblox-Aktie in den vergangenen Tagen ab. Seit dem 8. November verteuerte sich der Wert des Gamingplattform-Anbieters in der Spitze um sagenhafte drei Viertel. Gegenüber dem Börsenstart, der Titel ging am 10. März zu einem Kurs von USD 64.50 in den Handel, steht sogar mehr als ein Doppler zu Buche. Der Hauptgrund für den jüngsten Husarenritt der Aktie liegt in den aktuellen Quartalszahlen. So verzeichnete der Online-Spielespezialist im dritten Quartal dank einer hohen Nachfrage nach Kassenschlagern wie «MeepCity» und «Adopt Me» einen überraschend starken Kundenzuwachs. Insgesamt legte das Volumen der Buchungen im abgelaufenen Quartal um 28% auf USD 637.8 Mio. zu und übertraf damit die Erwartungen.