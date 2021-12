Werbung SEKUNDÄRMARKTOPPORTUNITÄTEN Sehr geehrte Damen und Herren



Durch die aktuellen Bewegungen an den Märkten haben sich am Sekundärmarkt attraktive Opportunitäten ergeben, um Renditeoptimierungsprodukte unterhalb des Emissionspreises zu erwerben. Gerne stellen wir Ihnen eine Auswahl an börsengelisteten Anlageprodukten näher vor.



Freundliche Grüsse

Leonteq Securities AN DER SIX SWISS EXCHANGE HANDELBAR CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES Yield to Call Basiswerte Abstand zur Barriere Verfall Briefkurs

Valor 10.05% Biontech, Moderna, Novavax 32% 22.11.2022

96.50% 114825654 9.71% AMS, Logitech, Temenos Group 38% 19.05.2023 96.07%

112985196 10.76% BASF, Bayer, Lonza, Sika 39% 09.11.2023 97.69%

112985184 13.29% Landis+Gyr, Siemens Energy, Vestas Wind Systems 35% 16.10.2023 96.21% 59661510 14.95% QuantumScape Corp, Solaredge Technologies, Varta 33% 02.11.2022 90.65% 114329877 • Die Kennzahl Yield To Call beschreibt die Rendite, die der Investor erzielt, wenn das Produkt jetzt gekauft wird und am nächsten Rückzahlungstag vorzeitig zu 100% plus Coupon zurückbezahlt wird. • Eine vorzeitige Rückzahlung ist möglich • Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB-) Weitere Sekundärmarktopportunitäten WEITERE THEMEN 22 Krypto-Assets handelbar Leonteq erweitert das Angebot an Krypto-Assets um die folgenden 17 Kryptowährungen: 0x, Aave, Algorand, Cardano, Chainlink, Compound, Cosmos, EOS, Ethereum Classic, Filecoin, Maker, Polkadot, Solana, Stellar, Tezos, Uniswap, yearn.finance. Somit bietet Leonteq sowohl institutionellen Investoren als auch Privatanlegern das grösste verfügbare Produktuniversum für insgesamt 22 Krypto-Assets, die in verbriefter Form gehandelt werden können, einschliesslich Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin und Ripple. cash Insider Aktienfavoriten Portfolio Der cash Insider kommentiert für cash.ch, der grössten Wirtschafts- und Finanzplattform der Schweiz, seit 2006 täglich das Geschehen am Schweizer Aktienmarkt. Seit 2013 führt er erfolgreich ein Portfolio mit seinen Schweizer Aktienfavoriten. Dieses Portfolio setzt sich aus bis zu 20 Einzeltiteln oder börsengehandelten Aktienfonds zusammen. Der cash Insider setzt dabei vorwiegend auf Aktien von Unternehmen mit fähigen Führungspersönlichkeiten sowie auf solche, die sich in einem Transformationsprozess befinden. Geografisch ist das Portfolio auf die Schweiz ausgerichtet. Es eignet sich für Investoren mit einem langen Anlagehorizont.