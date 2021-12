Werbung PRODUKTE IN ZEICHNUNG Sehr geehrte Damen und Herren



Gerne stellen wir Ihnen unsere aktuelle Serie von Zeichnungsprodukten vor.



Freundliche Grüsse

Leonteq Securities IN ZEICHNUNG BIS 27.12.2021 CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Valor 21.60% Alcoa, Freeport-McMoRan, US Steel 59% CHF 1 Jahr 115025215 • Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB-) IN ZEICHNUNG BIS 28.12.2021 CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Valor 25.20% Lucid Group, NIO, Plug Power 55% CHF 1 Jahr 115025216 • Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB-) IN ZEICHNUNG BIS 29.12.2021 CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Valor 24.00% Biontech, Idorsia, Zur Rose 59% CHF 1 Jahr 115025217 • Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB-) WEITERE THEMEN FuW-Eco-Portfolio Index Das Eco-Portfolio ist nach dem Risk- und dem Value-Portfolio das dritte von der FuW lancierte und betreute Musterportfolio. Wir sind überzeugt, dass Unternehmen, die zum sparsameren Umgang mit natürlichen Ressourcen beitragen, finanziell davon profitieren. Der Fokus liegt auf Gesellschaften, die eine CO2-Reduktionsstrategie verfolgen. Ausser ökologischen müssen Neuzugänge aber auch finanziellen Kriterien standhalten. Dazu zählen eine attraktive Bewertung und Solidität in Form eines niedrigen Verschuldungsgrads und einer ansprechenden Rentabilität. cash Insider Aktienfavoriten Portfolio Der cash Insider kommentiert für cash.ch, der grössten Wirtschafts- und Finanzplattform der Schweiz, seit 2006 täglich das Geschehen am Schweizer Aktienmarkt. Seit 2013 führt er erfolgreich ein Portfolio mit seinen Schweizer Aktienfavoriten. Dieses Portfolio setzt sich aus bis zu 20 Einzeltiteln oder börsengehandelten Aktienfonds zusammen. Der cash Insider setzt dabei vorwiegend auf Aktien von Unternehmen mit fähigen Führungspersönlichkeiten sowie auf solche, die sich in einem Transformationsprozess befinden. Geografisch ist das Portfolio auf die Schweiz ausgerichtet. Es eignet sich für Investoren mit einem langen Anlagehorizont.