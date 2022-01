Werbung COUPON GIGANT: LITHIUM AMERICAS Sehr geehrte Damen und Herren



Mitte der 1970er-Jahr wurde im Norden des US-Bundesstaates Nevada ein wahrer Schatz entdeckt. Im Gestein des McDermitt-Kraters machte sich das Unternehmen Chevron zunächst auf die Suche nach Uran. Dabei wurde auch Lithium entdeckt. Heute gilt die «Thacker Pass»-Mine als das grösste bekannte Vorkommen des für die Elektromobilität zentralen Rohstoffs innerhalb der USA. Insgesamt 3.1 Mio. Tonnen Lithiumcarbonat in Batteriequalität liegen in der Mine. Über einen Zeitraum von 46 Jahren sollen jährlich 60'000 Tonnen des begehrten Materials gefördert werden – und die Kasse von Lithium Americas kräftig klingeln lassen. Das kanadische Unternehmen als Alleineigentümer der «Thacker Pass»-Mine taxiert den Net Present Value (NPV) der Abbaustätte auf USD 2.6 Mrd. Zum Artikel IN ZEICHNUNG BIS 25.01.2022 CALLABLE BARRIER REVERSE CONVERTIBLES Coupon p.a. Basiswert Barriere Währung Laufzeit Valor 14.00% Lithium Americas 59% CHF 1 Jahr 112985364 15.00% Lithium Americas 59% USD 1 Jahr 115865509 • Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB-) Weitere Informationen