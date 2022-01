Werbung Sehr geehrte Damen und Herren



«Die Börse ist keine Einbahnstrasse», lautet eine wichtige Erkenntnis auf dem Kapitalmarkt. Das betrifft aber nicht nur Aktien, auch Anleihen, Rohstoffe oder Devisen schwanken zuweilen munter auf und ab. Der noch junge Krypto-Markt kann sich derartigen Zyklen ebenfalls nicht entziehen. So befinden sich die digitalen Coins derzeit auf einem ausgeprägten Konsolidierungskurs, was aber nach der atemberaubenden Rallye im vergangenen Jahr nicht unbedingt überrascht. Allein das grösste Krypto-Asset der Welt, der Bitcoin, legte 2021 um rund 60 Prozent zu. Andere Digitalwährungen wie Ethereum konnten sich sogar vervielfachen. Insgesamt hat sich die Marktkapitalisierung aller Krypto-Assets laut Daten von «CoinMarketCap» von rund USD Mrd. 880 zu Jahresbeginn bis Silvester 2021 auf mehr als USD Bio. 2.2 erhöht. Damit steht fest: Der Krypto-Markt hat längst eine Grösse erreicht, die sich nicht mehr ignorieren lässt. Hier erfahren Sie mehr HEISS BEGEHRTE NFTS Darüber hinaus ist der fundamentale Nährboden für die Krypto-Assets weiterhin gut gedüngt. Die Digitalisierung überrollt förmlich den Erdball und wälzt dabei immer mehr Branchen um. Diesbezüglich spielen die Kryptos mit ihren innovativen Eigenschaften eine wichtige Rolle. So sind beispielsweise digitale Echtheits- und Eigentumszertifikate im vergangenen Jahr zum Trend geworden. Die im Fachjargon sogenannten Non-fungible Token, kurz NFTs, finden bereits in der Kunstwelt, Musikbranche und auch beim Gaming Einsatz. Nutzniesser dieser Entwicklung ist Ethereum, da die NFTs bis dato vorwiegend auf der Ethereum-Blockchain erzeugt werden. Aber auch andere Coins wie der erst 2020 ins Leben gerufene Solana profitieren von dieser Entwicklung. Mehr zum Thema ZUNEHMENDE BELIEBTHEIT Wer vor zehn Jahren gedacht hat, der Bitcoin wäre nur eine Modeerscheinung, hat sich gewaltig geirrt. Der digitale Coin gewinnt Jahr für Jahr immer mehr Anhänger. 2021 hat der kleine mittelamerikanische Staat El Salvador als erstes Land der Welt den Bitcoin sogar als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt. Auch immer mehr Unternehmen setzen auf das Krypto-Asset, und das im direkten Sinne. Renommierte Unternehmen wie Square, MicroStrategy und Tesla haben bereits eigene Bitcoin-Bestände aufgebaut. Tesla-Chef Elon Musk hat aber auch noch an Dogecoin Gefallen gefunden. Seit wenigen Tagen können Kunden den Kauf von Tesla-Merchandise mit dem «DOGE» bezahlen. Die Peer-to-Peer-Kryptowährung, die einst als Spasswährung gestartet ist, sprang nach der Ankündigung kräftig nach oben. Zum Produkt