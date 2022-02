IN ZEICHNUNG BIS 25.02.2022 CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Valor 8.00% Bayer, Johnson & Johnson, Pfizer, Sanofi 55% CHF 2 Jahre 112985594 5.00% Nestlé, Novartis, Roche 59% CHF 2 Jahre 112985595 10.00% ABB, Siemens Energy, Vestas Wind Systems 49% CHF 1.5 Jahre 112985596 9.00% Richemont, Partners Group, UBS 49% CHF 1.5 Jahre 112985597 7.00% Baloise, Helvetia, Zurich Insurance 59% CHF 1.5 Jahre 112985598 17.00% AMD, ams-OSRAM, Nvidia 49% CHF 1.25 Jahre 112985599 12.00% Allianz, AXA, Munich RE 69% CHF 1.25 Jahre 112985600 8.00% Logitech, Swatch, Temenos 49% CHF 1.25 Jahre 112985601 17.00% Idorsia, Zur Rose 49% CHF 1 Jahr 112985602 12.00% Lonza, Sonova, Straumann 65% CHF 1 Jahr 112985603 10.00% BMW, Mercedes Benz, Volkswagen 49% EUR 1.5 Jahre 116399417 12.00% ING, Société Générale, UniCredit 55% EUR 1 Jahr 116399418 9.00% Amazon, Home Depot, Walmart 55% USD 1.5 Jahre 116399419 10.00% Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley 59% USD 1.25 Jahre 116399420 14.00% General Electric, General Motors, US Steel 49% USD 1 Jahr 116399421 • Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB-)