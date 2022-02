IN ZEICHNUNG BIS 04.03.2022 CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Valor 5.00% Barry Callebaut, Nestlé, Novartis, Roche 55% CHF 2 Jahre 112985617 4.00% SMI®, S&P 500®, EURO STOXX® 50 49% CHF 2 Jahre 112985618 8.00% ABB, General Electric, Siemens 49% CHF 1.5 Jahre 112985619 8.00% Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft 49% CHF 1.5 Jahre 112985620 8.00% Swisscom, Swiss Life, Swiss Re 49% CHF 1.5 Jahre 112985621 13.00% Bayer, Idorsia, Sanofi 49% CHF 1.25 Jahre 112985622 12.00% Walt Disney, Meta Platforms, Netflix 49% CHF 1.25 Jahre 112985623 11.00% ams-OSRAM, Logitech, Temenos 49% CHF 1.25 Jahre 112985624 18.00% Tesla, Varta 49% CHF 1 Jahr 112985625 16.00% ArcelorMittal, ThyssenKrupp, US Steel 49% CHF 1 Jahr 112985626 9.00% Allianz, AXA, Munich RE 49% EUR 1.5 Jahre 116399591 12.00% ASML, Infineon, Nvidia 49% EUR 1 Jahr 116399592 9.00% Boeing, General Dynamics, Lockheed Martin 49% USD 1.5 Jahre 116399593 8.00% Bank of America, Berkshire Hathaway, BlackRock 49% USD 1.25 Jahre 116399594 12.00% Chevron, Exxon Mobil, Marathon Oil 49% USD 1 Jahr 116399595 • Emittentin: Banque Internationale à Luxembourg S.A (Rating: S&P A-)