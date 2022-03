Werbung Sehr geehrte Damen und Herren



Anfang Februar hat Novartis die Bilanz für 2021 vorgestellt. Neben den Ergebnissen für das vergangene Jahr richteten Analysten und Investoren ihr Hauptaugenmerk an diesem Tag auf den Dividendenvorschlag sowie die Prognose für die laufende Geschäftsperiode. Dagegen könnte das gleichzeitig vorgelegte «ESG Update» bei so manchem Börsianer links liegen geblieben sein. In einer eigenen Präsentation zeigt der Pharmakonzern, wo er in Bezug auf die Nachhaltigkeit steht. Dabei bringt Novartis auch Management-Ziele für den Bereich «Diversity & Inklusion» auf den Punkt: Bereits bis zum kommenden Jahr möchte das Unternehmen das so genannte Gender Pay Gap schliessen. Dieser Anglizismus steht für die Lücke zwischen den Gehältern von Männern und Frauen. Ebenfalls bis 2023 soll im Management von Novartis die «Gender Balance», also eine Parität der Geschlechter, erreicht werden. Was den Verwaltungsrat anbelangt, sind die Basler diesem Vorhaben gerade ein Stück nähergekommen. Seit dem 4. März gehört Ana de Pro Gonzalo dem Kontrollgremium an. Mit der erfahrenen Managerin ist die Zahl der Frauen im Novartis-Board auf vier gestiegen. Damit beträgt die Frauenquote gut 30% und übertrifft den internationalen Durchschnitt von weniger als einem Fünftel deutlich. IN DER SACHE EINIG Hier zeigt sich einerseits, dass die Geschlechtergleichheit eine Frage der sozialen Gerechtigkeit und der Grundstein für eine friedliche Gesellschaft ist. Agieren Mann und Frau auf Augenhöhe, kann das darüber hinaus die allgemeine Entwicklung beschleunigen und die globale Wirtschaft stärken. Es liegt mittlerweile eine Vielzahl an Studien und Forschungsberichten zu dieser Thematik vor. Ihre Ergebnisse haben den allgemeinen Konsens hinsichtlich der Vorteile einer stärkeren Gleichstellung untermauert. Bereits zum siebten Mal hat Deloitte die Geschlechtervielfalt in den globalen Chefetagen unter die Lupe genommen. Für den jüngsten Report «Women in the Boardroom: A Global Perspective» wurden annähernd 10'500 Unternehmen in 51 Ländern analysiert. Zwar stellen die Verantwortlichen fest, dass die Unterrepräsentation der Frauen mittlerweile bei vielen Organisationen im Fokus steht. «Doch insgesamt bleiben die Fortschritte langsam, was Frauen in Führungspositionen angeht, sogar noch langsamer», schreiben die Autoren von Deloitte.