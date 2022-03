Werbung COUPON GIGANT: OCCIDENTAL PETROLEUM Sehr geehrte Damen und Herren



An Kurstreibern mangelt es den Ölaktien momentan eigentlich nicht. Steigende Rohstoffpreise schieben den Sektor kräftig an. Occidental Petroleum konnte sich zuletzt über einen zusätzlichen «Energieschub» freuen: Berkshire Hathaway hat die Beteiligung an dem US-Branchenvertreter aufgestockt. Die Holding der Investorenlegende Warren Buffett kaufte Occidental-Stämme für annähernd USD 1 Mrd. und erreichte damit eine Beteiligung von 14.6%. Bereits seit 2019 hält Berkshire Vorzugsaktien des Unternehmens im Volumen von USD 10 Mrd. Zu dieser Gattung hatte das Konglomerat gegriffen, um Occidental bei der Finanzierung der Übernahme des Konkurrenten Anadarko Petroleum zu unterstützen. Mit etwas Verzögerung scheint dieses Buffett-Investment aufzugehen. In der ersten Phase der Pandemie war Occidental Petroleum noch in den einstelligen Kursbereich abgetaucht. Mittlerweile notiert die Aktie mit dem Kürzel «Oxy» bei mehr als dem 6-fachen des 2020er-Tiefst.