Werbung PRODUKTE IN ZEICHNUNG Sehr geehrte Damen und Herren



Gerne stellen wir Ihnen unsere aktuelle Serie von Zeichnungsprodukten vor.



Freundliche Grüsse

Leonteq Securities IN ZEICHNUNG BIS 19.04.2022 CALLABLE BARRIER REVERSE CONVERTIBLES Coupon p.a. Basiswert Barriere Währung Laufzeit Valor 7.40% Adecco 55% CHF 2 Jahre 112985769 6.80% Logitech 59% CHF 2 Jahre 112985770 6.40% Stadler Rail 65% CHF 1.5 Jahre 112985771 15.00% Société Générale 59% CHF 1.25 Jahre 112985772 15.00% Biontech 55% CHF 1.25 Jahre 112985773 11.00% Idorsia 49% CHF 1.25 Jahre 112985774 7.00% Swiss Re 65% CHF 1.25 Jahre 112985775 8.40% Deutsche Bank 49% EUR 2 Jahre 118075028 15.20% Société Générale 59% EUR 1.25 Jahre 118075031 8.40% Apple 59% USD 1.5 Jahre 118075029 19.00% Tesla 55% USD 1 Jahr 118075030 • Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB-) WEITERE THEMEN Breites Angebot an Krypto-Assets Leonteq baut ihre marktführende Position beim Angebot von Krypto-Assets in verbriefter Form weiter aus. Somit bietet Leonteq sowohl institutionellen Investoren als auch Privatanlegern das grösste verfügbare Produktuniversum auf insgesamt 25 Krypto-Assets, diese umfassen: 0x, Aave, Algorand, Avalanche, Bitcoin, Bitcoin Cash, Cardano, Chainlink, Compound, Cosmos, Dogecoin, EOS, Ethereum, Ethereum Classic, Filecoin, Litecoin, Maker, Polkadot, Polygon, Ripple, Solana, Stellar, Tezos, Uniswap, Yearn.Finance. Nachhaltig investieren Der Swissquote Green Energy Index gibt Ihnen einfachen Zugang zu nachhaltigen Aktien. Das Portfolio ist sowohl geografisch als auch technologisch diversifiziert und mit viel Know-how zusammengesetzt. Vertreten ist beispielsweise der dänische Windturbinenhersteller Vestas Wind Systems. Zum Ausdruck kommt im Index auch die wachsende Bedeutung der Wasserstofftechnologie. Die bekannten US-Spezialisten Ballard Power Systems und Plug Power zählen genauso zur Startaufstellung wie Doosan Fuel Cell. Natürlich spielen die Versorger für die globale Energiewende eine Schlüsselrolle. Folgerichtig finden sich im Index Sektorvertreter aus aller Welt.