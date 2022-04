Werbung UNDERLYING IM FOKUS: LEONTEQ JUNIOR GOLD MINERS QUALITY & MOMENTUM INDEX AUF COMBACK-KURS Sehr geehrte Damen und Herren



Das Timing spielt an der Börse eine entscheidende Rolle. Insofern hatte das Tracker-Zertifikat auf den Leonteq Junior Gold Miners Quality & Momentum Index keinen glücklichen Start. Das strukturierte Produkt wurde Ende August 2020 lanciert. Kurz zuvor hatte der Goldpreis ein Allzeithoch erreicht. Wenig später drehte das Edelmetall nach unten. Sukzessive steigende Zinsen und die Hoffnung auf ein Ende der Corona-Pandemie bremsten die Krisenwährung aus. Folgerichtig gerieten auch die Aktien des Goldminensektors ins Abseits. Der mit 20 «Junioren», sprich relativ kleinen Branchenvertretern bestückte Index konnte sich der Korrektur nicht entziehen. Doch jetzt hat sich die Auswahl zusammen mit dem Goldpreis zurückgemeldet. Im bisherigen Jahresverlauf steht für den Leonteq Junior Gold Miners Quality & Momentum Index ein Plus von knapp einem Fünftel zu Buche. Damit konnte die Benchmark nach oben aus dem Abwärtstrend ausbrechen. Zum Artikel HANDELBAR AN DER SIX SWISS EXCHANGE OPEN END TRACKER ZERTIFIKAT Basiswert Währung Laufzeit

Valor Leonteq Junior Gold Miners Quality & Momentum Index CHF Open End 15.93 54238100 • Administrationsgebühr: 0.60% p.a. • Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB-) WEITERE THEMEN Breites Angebot an Krypto-Assets Leonteq baut ihre marktführende Position beim Angebot von Krypto-Assets in verbriefter Form weiter aus. Somit bietet Leonteq sowohl institutionellen Investoren als auch Privatanlegern das grösste verfügbare Produktuniversum auf insgesamt 25 Krypto-Assets, diese umfassen: 0x, Aave, Algorand, Avalanche, Bitcoin, Bitcoin Cash, Cardano, Chainlink, Compound, Cosmos, Dogecoin, EOS, Ethereum, Ethereum Classic, Filecoin, Litecoin, Maker, Polkadot, Polygon, Ripple, Solana, Stellar, Tezos, Uniswap, Yearn.Finance. Nachhaltig investieren Der Swissquote Green Energy Index gibt Ihnen einfachen Zugang zu nachhaltigen Aktien. Das Portfolio ist sowohl geografisch als auch technologisch diversifiziert und mit viel Know-how zusammengesetzt. Vertreten ist beispielsweise der dänische Windturbinenhersteller Vestas Wind Systems. Zum Ausdruck kommt im Index auch die wachsende Bedeutung der Wasserstofftechnologie. Die bekannten US-Spezialisten Ballard Power Systems und Plug Power zählen genauso zur Startaufstellung wie Doosan Fuel Cell. Natürlich spielen die Versorger für die globale Energiewende eine Schlüsselrolle. Folgerichtig finden sich im Index Sektorvertreter aus aller Welt.