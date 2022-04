Werbung Quartalsweise Indexanpassung Sehr geehrte Damen und Herren



Der Leonteq Crypto Market Index bildet die Performance der grössten Kryptowährungen ab. Die Gewichtung der einzelnen Krypto-Assets wird aufgrund ihrer Marktkapitalisierung berechnet. Dabei wird ein Mechanismus verwendet, der eine Konzentration auf einzelne Bestandteile verhindert. Die Gewichtung der Komponenten des Leonteq Crypto Market Index wird alle drei Monate gemäss der Indexregularien überprüft. Am 21.04.2022 fand nun die erste Umschichtung nach der Lancierung im Januar statt.



Der stärkste Rückgang im Index konnte in ALGO, dem Coin der Smart Contract Platform Algorand, mit -44.95% beobachtet werden. Im schwierigen ersten Quartal hat sich Bitcoin, die nach Marktkapitalisierung grösste Kryptowährung, mit einem Preisrückgang von lediglich -0.27% am besten gehalten.



Bedingt durch das allgemein schwierige Umfeld im Krypto-Markt beträgt die Performance des Index seit Lancierung -10.26%. Obwohl Algorand mit einem Verlust von über 40% der grösste Verlierer im Index ist, hat dies dem Zertifikat, durch die vergleichsweise geringe Gewichtung im Index, eine Performance von lediglich -1.14% gekostet. XRP, die Währung des Ripple-Netzwerks, führt mit dem nahezu unveränderten Preis zu einer Indexperformance von -0.04 Prozentpunkten.



Betrachtet man die Komponenten des Index bleibt Bitcoin die Währung mit der höchsten Gewichtung. Die Bitcoin-Dominanz, und somit die Index-Gewichtung, hat seit Lancierung leicht zugenommen. Dies führte auch zur grössten absoluten Zunahme der Gewichtung im Index von 0.74%. Die grösste absolute Abnahme an der Gewichtung fand in Algorand (ALGO) statt: -0.58%.



Leonteq macht Investoren dieses innovative Indexkonzept über Tracker Zertifikate in den Produktwährungen CHF, EUR und USD zugänglich, die über die SIX Swiss Exchange gehandelt werden können.





Leonteq Securities Weitere Informationen AKTUELLE ZUSAMMENSETZUNG Leonteq Crypto Market Index Krypto-Asset Gewichtung Anwendung Bitcoin 37.05% Währung Ethereum 24.10% Intelligente Verträge XRP 6.22% Währung Solana 6.06% Intelligente Verträge Cardano 5.88% Intelligente Verträge Avalanche 4.57% Intelligente Verträge Dogecoin 4.30% Währung Polkadot 4.18% Intelligente Verträge Polygon 3.11% Intelligente Verträge Litecoin 2.54% Intelligente Verträge Algorand 1.97% Währung • Zusammensetzung per 21.04.2022 AN DER SIX SWISS EXCHANGE HANDELBAR Tracker Zertifikate Basiswert Währung Laufzeit Verwaltungsgebühr Valor Leonteq Crypto Market Index CHF Open End 1.95% p.a. 112985752 Leonteq Crypto Market Index EUR Open End 1.95% p.a. 112985753 Leonteq Crypto Market Index USD Open End 1.95% p.a. 112985519 • Der am breitesten diversifizierte passive Krypto-Index an der Schweizer Börse. • Der Index repräsentiert 11 Krypto-Assets, auf die derzeit 78% der gesamten Kapitalisierung des Krypto-Markts* entfallen. • Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB-)