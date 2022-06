Werbung UNDERLYING IM FOKUS: SIEMENS ENERGY VOLL IM WIND Sehr geehrte Damen und Herren



Sei es auf der iberischen Halbinsel, in der kanadischen Provinz Alberta, an der Westküste Perus oder entlang der Donau in Serbien: Rund um den Globus werden derzeit neue Windräder aufgestellt. Der regenerative Energieträger spielt im Kampf gegen den Klimawandel eine zentrale Rolle. Laut Zahlen der International Renewable Energy Agency erreichte die neu installierte Kapazität im vergangenen Jahr 93 Gigawatt (GW). Innert fünf Jahren hat die Leistungsfähigkeit der weltweit aufgebauten Windturbinen um mehr als drei Viertel auf insgesamt 824.8 GW zugenommen. Trotz dieser beeindruckenden Zahlen herrscht bei den Aktien des Sektors Flaute. Die Kurse der führenden Windkraftspezialisten stehen enorm unter Druck. Das gilt auch für Siemens Energy – auf Sicht von einem Jahr hat der deutsche Turbinengigant mehr als 30% seiner Kapitalisierung eingebüsst.. Zum Artikel IN ZEICHNUNG BIS 07.06.2022 CALLABLE BARRIER REVERSE CONVERTIBLES Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Valor 10.00% Siemens Energy 59% CHF 1.25 Jahre 118654757 10.00% Siemens Energy 59% EUR 1.25 Jahre 118654758 14.00% ABB, Siemens Energy, Vestas Wind Systems 59% CHF 1.25 Jahre 118654763 • Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB-) WEITERE THEMEN Breites Angebot an Krypto-Assets Leonteq baut ihre marktführende Position beim Angebot von Krypto-Assets in verbriefter Form weiter aus. Somit bietet Leonteq sowohl institutionellen Investoren als auch Privatanlegern das grösste verfügbare Produktuniversum auf insgesamt 26 Krypto-Assets, diese umfassen: 0x, Aave, Algorand, Avalanche, Axie Infinity, Bitcoin, Bitcoin Cash, Cardano, Chainlink, Compound, Cosmos, Dogecoin, EOS, Ethereum, Ethereum Classic, Filecoin, Litecoin, Maker, Polkadot, Polygon, Ripple, Solana, Stellar, Tezos, Uniswap, Yearn.Finance. Nachhaltig investieren Der Swissquote Green Energy Index gibt Ihnen einfachen Zugang zu nachhaltigen Aktien. Das Portfolio ist sowohl geografisch als auch technologisch diversifiziert und mit viel Know-how zusammengesetzt. Vertreten ist beispielsweise der dänische Windturbinenhersteller Vestas Wind Systems. Zum Ausdruck kommt im Index auch die wachsende Bedeutung der Wasserstofftechnologie. Die bekannten US-Spezialisten Ballard Power Systems und Plug Power zählen genauso zur Startaufstellung wie Doosan Fuel Cell. Natürlich spielen die Versorger für die globale Energiewende eine Schlüsselrolle. Folgerichtig finden sich im Index Sektorvertreter aus aller Welt.