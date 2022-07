Werbung Sehr geehrte Damen und Herren



Besteht zwischen dem Instagram-Post am Vormittag und dem Kauf einer Jeans beim Onlinehändler Zalando wenige Stunden später möglicherweise eine Verbindung? Und lässt sich vielleicht aus der Analyse der letzten Kreditkartenzahlung ein Zusammenhang zum Gesundheitszustand des Verbrauchers herstellen? Zugegeben, auf den ersten Blick merkwürdige Fragen, und doch sind sie in der heutigen Zeit von zunehmender Bedeutung. Denn aus der immensen Datenflut, die angesichts der fortschreitenden Digitalisierung täglich anfällt, lassen sich immer mehr Rückschlüsse ziehen. Big Data lautet hierbei das Stichwort. Eine effiziente Nutzung der Daten mit Hilfe technologischer Werkzeuge und intelligenter Algorithmen eröffnet Unternehmen beispielsweise Optimierungsmöglichkeiten für Geschäftsabläufe oder ermöglicht die Erforschung neuer Krankheiten. Das Potenzial dabei ist enorm: Wurden im Jahr 2020 von den 64 Zettabyte (ZB) an erstellten Daten laut IDC nur 2% bis ins Jahr darauf gespeichert oder aufbewahrt, so soll die neue Datenerstellung bis 2025 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 23% zulegen. Hier erfahren Sie mehr KÜNSTLICHE INTELLIGENZ Um in dem reichhaltigen Datenpool verborgene Schätze zu heben, greifen viele Megatrends ineinander. Dazu zählt die künstliche Intelligenz (KI), die beispielsweise bei Industrie 4.0 ein unverzichtbares Stellglied ist. Die intelligente Automatisierung respektive das Internet der Dinge, bei dem Gegenstände selbstständig Informationen über das Internet austauschen, wären ohne KI und Big Data nicht möglich. Maschinelles Lernen mit Hilfe von Daten ist aber nicht nur in der Produktion gefragt, vom autonomen Fahren bis zur medizinischen Diagnostik eröffnen sich ganz neue Chancen. So hat sich beispielsweise die Zahl der robotisch-assistierten Operationen in der Bauchchirurgie seit 2016 verfünffacht. Das weltweit dominierende Robotiksystem in der Chirurgie ist das Da-Vinci-Modell des US-Konzerns Intuitive Surgical, das mittlerweile auf mehr als 7 Millionen durchgeführte Operationen kommt. Mehr zum Thema DIE KARTEN WERDEN NEU GEMISCHT Big Data, KI oder auch Robotik – die technologischen Megatrends sorgen dafür, dass immer mehr disruptive Innovationen den Markt nachhaltig beeinflussen. Sie werden auch verstärkt zu einem ökonomisch wichtigen Produktions- und Wettbewerbsfaktor. Unternehmen, die die Zeichen der Zeit erkennen, können dadurch bisher ungeahnte Potenziale erschliessen. Und ein Vorsprung gegenüber der Konkurrenz geht häufig auch mit höheren Kursen einher. Grund genug, um sich als Anleger mit diesem Thema zu beschäftigen. In einem professionellen Masse haben dies die Experten von Morningstar getan und dabei neun Technologiethemen identifiziert, von denen erwartet wird, dass sie exponentielle wirtschaftliche Vorteile generieren. Dabei handelt es sich um Big Data und Analytik, Nanotechnologie, Netzwerke und Computersysteme, Energie- und Umweltsysteme, Medizin und Neurowissenschaften, Robotik, 3D-Druck, Bioinformatik und Innovation bei Finanzdienstleistungen. Zum Produkt