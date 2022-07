WEITERE THEMEN Breites Angebot an Krypto-Assets Leonteq baut ihre marktführende Position beim Angebot von Krypto-Assets in verbriefter Form weiter aus. Somit bietet Leonteq sowohl institutionellen Investoren als auch Privatanlegern das grösste verfügbare Produktuniversum auf insgesamt 26 Krypto-Assets, diese umfassen: 0x, Aave, Algorand, Avalanche, Axie Infinity, Bitcoin, Bitcoin Cash, Cardano, Chainlink, Compound, Cosmos, Dogecoin, EOS, Ethereum, Ethereum Classic, Filecoin, Litecoin, Maker, Polkadot, Polygon, Ripple, Solana, Stellar, Tezos, Uniswap, Yearn.Finance. Weitere Informationen 100% Kapitalschutz Lange Zeit haben die niedrigen bzw. negativen Zinsen der Zentralbanken die Rendite der Obligationen stark gedrückt. Dementsprechend schwer war es Produkte mit vollständigem Kapitalschutz und attraktiver Partizipation zu emittieren. Doch die jetzt steigenden Zinsen wirken sich positiv auf diese Produkteklasse aus. Oberstes Ziel von Kapitalschutzprodukten ist der Erhalt des Kapitals zum Laufzeitende. Somit eignet diese Anlage sich für Investoren, die ein hohes Sicherheitsbedürfnis haben und die unabhängig von der tatsächlichen Marktentwicklung am Laufzeitende den investierten Nennwert zurückerhalten möchten. Der Anleger hat je nach Ausgestaltung zusätzlich die Möglichkeit von steigenden Kursen zu profitieren oder eine Couponzahlung zu erhalten. Leonteq bietet stets attraktive Kapitalschutzprodukte in Zeichnung an. Weitere Informationen