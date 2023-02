Werbung ERWARTEN SIE STABILE ODER STEIGENDE ZINSEN? Sehr geehrte Damen und Herren



Gerne stellen wir Ihnen unser aktuelles Zeichnungsprodukt auf Schweizer Zinsen vor.



IHRE MARKTERWARTUNG

Sie erwarten, dass sich die Schweizer Zinsen (CHF SARON 1Y) am Verfallsdatum oberhalb von 55% des heutigen Niveaus befinden - also über die nächsten 12 Monate nicht um 45% fallen. Zur Einordnung: der aktuelle CHF SARON 1Y notiert bei 1.63% (Stand: 17.02.2023).



FUNKTIONSWEISE DES COUPONS

Der garantierte Coupon in Höhe von 10.00% p.a. wird unabhängig von der Kursentwicklung des Basiswertes quartalsweise ausbezahlt.



RÜCKZAHLUNGSMECHANISMUS

Bei Verfall,

• Sofern der CHF SARON 1Y über der Barriere von indikativ 0.89% liegt, erhalten Sie eine Rückzahlung in Höhe von 100%.

• Andernfalls, wenn der CHF SARON 1Y auf oder unter der Barriere von indikativ 0.89% notiert, richtet sich Ihre Rückzahlung nach dem Schlussstand des CHF SARON 1Y. Notiert der Zins am Verfallstag beispielsweise bei 0.75%, erhalten Sie eine Rückzahlung in Höhe von 46% der Denomination (0.75%/1.63%).



Die Emittentin des Produktes ist Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB-). Sie tragen das Kreditrisiko der Emittentin.



Leonteq Securities IN ZEICHNUNG BIS 24.02.2023 BARRIER REVERSE CONVERTIBLE Coupon p.a. Basiswert Barriere Währung Laufzeit Valor 10.00% CHF SARON 1Y 55% CHF 1 Jahr 125179403 • Barriere​beobachtung nur bei Verfall • Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB-)