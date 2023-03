Werbung REVERSE CONVERTIBLE AUF CREDIT SUISSE Sehr geehrte Damen und Herren



MARKTERWARTUNG

Sie erwarten, dass die Credit Suisse bei Verfall (12.03.2024) auf oder oberhalb des Ausübungspreises von CHF 1.00 schliesst.



FUNKTIONSWEISE DES COUPONS

Der garantierte Coupon in Höhe von 8.00% p.a. wird unabhängig von der Kursentwicklung der Credit Suisse ausbezahlt.



RÜCKZAHLUNGSMECHANISMUS

• Sofern die Credit Suisse bei Verfall auf oder über dem Ausübungspreis von CHF 1.00 schliesst, erhalten Sie eine Rückzahlung in Höhe der Denomination. Zusätzlich erhalten Sie eine Couponzahlung von 8.00% p.a.

• Handelt die Credit Suisse in einem Jahr unter dem Ausübungspreis werden Ihnen Aktien zu einem Discount gegenüber dem heutigen Kurs ins Depot geliefert. Da der Coupon von 8.00% p.a. garantiert ausbezahlt wird und Sie die Aktienlieferung potenziell zu einem Discount erhalten, ist das Verlustrisiko reduziert. Unter Annahme eines Einstandskurses von 100% und Berücksichtigung des Coupons liegt die Gewinnschwelle bei 40.71% der Anfangsfixierung, was einem Aktienkurs von CHF 0.92 entspricht.



Leonteq Securities REVERSE CONVERTIBLE RÜCKZAHLUNGSTABELLE • * Lieferung Credit Suisse Aktien HANDELBAR AN DER SIX SWISS EXCHANGE REVERSE CONVERTIBLE Coupon Basiswert Ausübungspreis Währung Verfall Briefkurs* Valor 8.00% p.a. Credit Suisse CHF 1.00 CHF 12.03.2024 90.36% 125483354 • Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB-)