Exchange Traded Products (ETPs) öffnen die Tür zu den unterschiedlichsten Anlageklassen. Neben ganzen Aktienmärkten, Branchen und Regionen zählen Rohstoffe, Obligationen und Währungen zum Spektrum dieser passiven Finanzprodukte. Strukturell ist ein ETP ein Forderungsrecht in Form einer verbrieften Inhaberschuldverschreibung. Um das Emittentenrisiko zu reduzieren, werden ETPs durch die Hinterlegung eines Pfands, des so genannten Collateral, besichert. Neben Wertschriften kann es sich dabei um Edelmetalle oder Buchgeld handeln. Die flexiblen Einsatzmöglichkeiten haben zusammen mit einem liquiden und transparenten Börsenhandel für ein zunehmendes Angebot gesorgt. Im vergangenen Jahr übertraf die Zahl der an der SIX Swiss Exchange kotierten ETPs erstmals die 100er-Marke. Mittlerweile stehen mehr als 180 Vehikel dieser Art auf dem Kurszettel. War das Segment zunächst eine Domäne der Rohstoffe, sind mittlerweile Kryptowährungen der Wachstumstreiber – besonders viele ETPs bilden ein digitales Zahlungsmittel wie beispielsweise den Bitcoin ab.