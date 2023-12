WEITERE THEMEN Ertragreiche Zeiten - Wie sich Zinsen clever am Geldmarkt einsammeln lassen «Des einen Freud, des anderen Leid», diese alte Volksweisheit lässt sich auf viele Situationen im Leben anwenden und so auch auf die aktuelle Zinslandschaft. Während die Banken in den vergangenen Monaten nachweislich von den hohen Leitzinsen profitiert haben, konnten sich die Sparer nur über deutlich geringere Erträge freuen. Auf dem Sparkonto, welches das populärste Zinsinstrument in der Schweiz darstellt, haben sich im Zuge der geldpolitischen Wende zwar die Zinsen etwas erhöht, liegen aber in vielen Fällen noch unter 1%. Mit diesen zum Teil knauserigen Angeboten müssen sich Anleger jedoch nicht zufriedengeben: Leonteq stellt deutlich renditeträchtigere Lösungen bereit. Dazu zählt das neu am Markt erhältliche ETP+ auf den Leonteq CHF Overnight Return Index. Das Underlying basiert dabei auf dem viel beachteten Referenzzinssatz für Overnight-Transaktionen in Schweizer Franken, dem «Swiss Average Rate Overnight» (SARON). Jetzt mehr erfahren Leonteq Know-How 10 - Tracker-Zertifikate: Auf Augenhöhe mit den Märkten And the winner is...ETP! Auf den Swiss ETF Awards 2023 konnte Leonteq gleich in zwei Kategorien glänzen, unter anderem als «ETP Provider of the Year». Hier überzeugte die Jury die hausgemachte Innovation «ETP+». Mit dieser cleveren Erweiterung des klassischen ETP wird für einen höheren Investorenschutz gesorgt, wodurch das Finanzprodukt für Anleger weiter an Attraktivität gewinnt.

ETP steht für Exchange Traded Products und ist den Partizipationsprodukten zuzuordnen. Damit lassen sich die unterschiedlichsten Anlageklassen, Rohstoffe, Währungen sowie auch ganze Branchen und Regionen einfach und bequem ins Depot holen. Das wohl bekannteste Partizipationsprodukt in der Struki-Welt dürfte aber das Tracker-Zertifikat sein. Ohne Berücksichtigung der Gebühren vollzieht das Papier die Bewegungen des Basiswertes ebenfalls eins zu eins. Theoretisch verfügen Tracker über eine unbegrenzte Gewinnchance. Doch aufgepasst: Sollte der Basiswert sinken, bestehen entsprechende Verlustrisiken. Wer also ein derartiges Partizipationsprodukt wählt, muss eine positive Erwartungshaltung bezüglich des Zielmarktes mitbringen. Jetzt mehr erfahren