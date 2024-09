Dear Sir or Madam



Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Leonteq wieder für die Swiss ETF Awards nominiert ist.



Die Swiss ETF Awards zeichnen die einflussreichsten und innovativsten Anbieter des gesamten Schweizer ETF- und ETP-Ökosystems aus. Die Preisverleihung findet am 24. Oktober 2024 statt, um die diesjährigen Gewinner auszuzeichnen und die Leistungen der Branche in den vergangenen 12 Monaten zu würdigen.



Leonteq ist sowohl als "Bester ETP-Anbieter des Jahres", als auch für den "ETP of the Year Award" mit unserem ETP+ auf den Adaptivv Downside Control Bitcoin ETF Index nominiert.



Es ist uns besonders wichtig, Ihre Meinung zu unseren Dienstleistungen zu hören.