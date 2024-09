WEITERE THEMEN The Market Best Ideas Portfolio Index - Hohe Qualität zahlt sich aus Das Portfolio eignet sich für Anleger mit einem langen Anlagehorizont. In der Auswahl der einzelnen Positionen wird auf hohe Qualität geachtet. Das Portfolio besteht aus Aktien aus zwei Kategorien: Qualitätstitel und Risikopositionen, wobei die Risikopositionen nicht mehr als 30% des Gesamtportfolios ausmachen. Die Auswahl der Positionen geschieht über fundamentale Analyse, wobei ein quantitatives Screening von drei primären Qualitätskriterien vorgenommen wird:stabile hohe Kapitalrenditen und Margen, nachhaltige Entwicklung der Dividenden, sowie solide Bilanzen mit nicht zu hohen Schulden. In einem qualitativen Prozess werden weitere Kriterien wie die Qualität des Managements und des Verwaltungsrats sowie die Marktposition des Unternehmens geprüft. In der Gruppe Risikopositionen erfüllen die Unternehmen die gesetzten Qualitätskriterien teilweise nicht, aber die Redaktion von The Market traut ihnen zu, sich zu verbessern. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn ein neues Management übernommen hat oder sich ein Unternehmen in einer Turnaround-Situation befindet. Jetzt mehr erfahren Kryptoanlage der besonderen Art: - Erstes ETP+ auf den Bitcoin ETF Index Die Zulassung der ersten ETFs war ein Ritterschlag für Bitcoin & Co. und ein weiterer Schritt in Richtung Mainstream. Aber nicht nur Privatanleger greifen bei dem Token zu, auch Unternehmen parken ihr Geld verstärkt in Digitalwährungen. So hat die Social-Media-Plattform Reddit, die Mitte Februar die Notierung ihrer Aktien an der New Yorker Börse beantragte, jüngst einen kleinen Teil ihrer überschüssigen Barreserven in Bitcoin, Ether und Matic investiert. Auch der bekannte Kryptoinvestor und Softwarehersteller MicroStrategy kaufte zuletzt weiter zu. Das US-Unternehmen erhöhte seine bereits vorhandenen Milliardenbestände um USD Mio. 155 oder rund 3‘000 Bitcoins. Nach Ansicht von Ben Zhou, Mitbegründer und CEO der weltweit drittgrössten Kryptobörse Bybit, läuten die Bitcoin-ETFs eine neue Epoche der institutionellen und breiteren Akzeptanz von Cyber-Devisen ein. «Sie sind ein klarer Indikator dafür, dass der inhärente Wert von Kryptowährungen als globales Transaktionssystem mit nahezu sofortiger Endgültigkeit und vollständiger Transparenz erkannt wird», konstatiert Zhou. Jetzt mehr erfahren