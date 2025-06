Werbung IN ZEICHNUNG BIS 20.06.2025 CALLABLE SINGLE BARRIER REVERSE CONVERTIBLES Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Valor 7.60% Brent Crude 69% CHF 1 Jahr 145335684 9.60% Brent Crude 69% EUR 1 Jahr 145335687 12.00% Brent Crude 69% USD 1 Jahr 145335696 9.00% WTI Crude Oil 69% CHF 1 Jahr 145335680 11.00% WTI Crude Oil 69% EUR 1 Jahr 145335686 13.00% WTI Crude Oil 69% USD 1 Jahr 145335704 • Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB) IN ZEICHNUNG BIS 17.06.2025 CALLABLE SINGLE BARRIER REVERSE CONVERTIBLES Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Valor 8.60% Logitech 59% CHF 1.5 Jahre 129209246 8.40% VAT Group 59% CHF 1.5 Jahre 129209247 8.00% Galderma 65% CHF 1.5 Jahre 129209248 17.00% RENK Group 55% CHF 1.25 Jahre 129209249 16.00% Tesla 55% CHF 1.25 Jahre 129209250 15.40% Hensoldt 55% CHF 1.25 Jahre 129209251 10.20% Novo Nordisk 59% CHF 1.25 Jahre 129209253 12.00% Zalando 59% EUR 1.5 Jahre 145335564 9.20% Brent Crude 65% USD 1.5 Jahre 145335566 • Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB) WEITERE THEMEN Neue Massstäbe bei Hebelprodukten Unser Engagement für einen erstklassigen Service, eine wachsende Produktpalette und eine innovative Website - das sind die Grundlagen für den Erfolg auf dem Schweizer Markt.



Umfassende Produktdetails und Markteinblicke für eine fundierte Investitionsentscheidung.



Entwicklung der Investitionen in Echtzeit.



Mit Realtime-Marktdaten und Benachrichtigungen über wichtige Marktbewegungen immer up-to-date bleiben.



Sicheres, reguliertes Umfeld mit robustem Anlegerschutz.



Zugang zu einer breiten Palette von Hebelprodukten, die auf unterschiedliche Risikobereitschaft und Strategien zugeschnitten sind.



Intuitive Such- und Filterwerkzeuge für die perfekten Anlageinstrumente. Hier mehr erfahren Was sind Mini-Futures? Mini-Futures sind eine flexible und transparente Form von Hebelprodukten, die es Anlegern ermöglichen, an der Kursentwicklung eines Basiswerts mit vergleichsweise geringem Kapitaleinsatz zu partizipieren. Doch wie funktionieren Mini-Futures genau und welche Varianten gibt es? Dieser Artikel enthält eine kompakte Einführung zum Thema.



Mini-Futures sind Derivate, die es ermöglichen, auf steigende oder fallende Kurse eines Basiswerts (z. B. Aktien oder Indizes) zu setzen. Sie zeichnen sich durch einen eingebauten Hebel aus, der die potenziellen Gewinne, aber auch die Verluste verstärkt. Im Gegensatz zu klassischen Warrants haben Mini-Futures keine feste Laufzeit, sondern enden erst, wenn das sogenannte Stop-Loss-Level erreicht wird.



Es gibt zwei grundlegende Varianten von Mini-Futures:



Long Mini-Future: Diese Variante profitiert von steigenden Kursen des Basiswerts. Sie eignet sich für Anleger, die eine positive Markterwartung haben.



Short Mini-Future: Diese Variante bietet Chancen bei fallenden Kursen des Basiswerts. Sie ist ideal für Anleger, die auf sinkende Märkte setzen möchten. Auch als Absicherung können sie eingesetzt werden.

