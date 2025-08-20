«Des einen Freud, des anderen Leid», diese alte Volksweisheit lässt sich auf viele Situationen im Leben anwenden und so auch auf die aktuelle Zinslandschaft. Während die Banken in den vergangenen Monaten nachweislich von den hohen Leitzinsen profitiert haben, konnten sich die Sparer nur über deutlich geringere Erträge freuen. Auf dem Sparkonto, welches das populärste Zinsinstrument in der Schweiz darstellt, haben sich im Zuge der geldpolitischen Wende zwar die Zinsen etwas erhöht, liegen aber in vielen Fällen noch unter 1%. Mit diesen zum Teil knauserigen Angeboten müssen sich Anleger jedoch nicht zufriedengeben: Leonteq stellt deutlich renditeträchtigere Lösungen bereit. Dazu zählt das neu am Markt erhältliche ETP+ auf den Leonteq CHF Overnight Return Index. Das Underlying basiert dabei auf dem viel beachteten Referenzzinssatz für Overnight-Transaktionen in Schweizer Franken, dem «Swiss Average Rate Overnight» (SARON).