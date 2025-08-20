WEITERE THEMEN Ertragreiche Zeiten - Wie sich Zinsen clever am Geldmarkt einsammeln lassen «Des einen Freud, des anderen Leid», diese alte Volksweisheit lässt sich auf viele Situationen im Leben anwenden und so auch auf die aktuelle Zinslandschaft. Während die Banken in den vergangenen Monaten nachweislich von den hohen Leitzinsen profitiert haben, konnten sich die Sparer nur über deutlich geringere Erträge freuen. Auf dem Sparkonto, welches das populärste Zinsinstrument in der Schweiz darstellt, haben sich im Zuge der geldpolitischen Wende zwar die Zinsen etwas erhöht, liegen aber in vielen Fällen noch unter 1%. Mit diesen zum Teil knauserigen Angeboten müssen sich Anleger jedoch nicht zufriedengeben: Leonteq stellt deutlich renditeträchtigere Lösungen bereit. Dazu zählt das neu am Markt erhältliche ETP+ auf den Leonteq CHF Overnight Return Index. Das Underlying basiert dabei auf dem viel beachteten Referenzzinssatz für Overnight-Transaktionen in Schweizer Franken, dem «Swiss Average Rate Overnight» (SARON). Jetzt mehr erfahren The Market Best Ideas Portfolio Index - Hohe Qualität zahlt sich aus Das Portfolio eignet sich für Anleger mit einem langen Anlagehorizont. In der Auswahl der einzelnen Positionen wird auf hohe Qualität geachtet. Das Portfolio besteht aus Aktien aus zwei Kategorien: Qualitätstitel und Risikopositionen, wobei die Risikopositionen nicht mehr als 30% des Gesamtportfolios ausmachen. Die Auswahl der Positionen geschieht über fundamentale Analyse, wobei ein quantitatives Screening von drei primären Qualitätskriterien vorgenommen wird:stabile hohe Kapitalrenditen und Margen, nachhaltige Entwicklung der Dividenden, sowie solide Bilanzen mit nicht zu hohen Schulden. In einem qualitativen Prozess werden weitere Kriterien wie die Qualität des Managements und des Verwaltungsrats sowie die Marktposition des Unternehmens geprüft. In der Gruppe Risikopositionen erfüllen die Unternehmen die gesetzten Qualitätskriterien teilweise nicht, aber die Redaktion von The Market traut ihnen zu, sich zu verbessern. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn ein neues Management übernommen hat oder sich ein Unternehmen in einer Turnaround-Situation befindet. Jetzt mehr erfahren