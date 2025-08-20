Kapitalschutz mit Partizipation
                                                                                                                                                                                                                                                     ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ 
 
Klicken Sie hier für die Web-Ansicht dieses Mailings.
 
 
Werbung
 
IN ZEICHNUNG BIS 20.08.2025
KAPITALSCHUTZ ZERTIFIKAT MIT PARTIZIPATION
Kapitalschutz Basiswerte Partizipation Cap Level Währung Laufzeit Valor
100% Nestlé, Swiss Re, Swisscom, Zurich Insurance 100% 124% CHF 4 Jahre 144773790
 Partizipation am gleichgewichteten Basket
 Emittentin: Leonteq Securities (Rating: Fitch BBB)
 
 
WEITERE THEMEN
 
 Ertragreiche Zeiten - Wie sich Zinsen clever am Geldmarkt einsammeln lassen
 
 

«Des einen Freud, des anderen Leid», diese alte Volksweisheit lässt sich auf viele Situationen im Leben anwenden und so auch auf die aktuelle Zinslandschaft. Während die Banken in den vergangenen Monaten nachweislich von den hohen Leitzinsen profitiert haben, konnten sich die Sparer nur über deutlich geringere Erträge freuen. Auf dem Sparkonto, welches das populärste Zinsinstrument in der Schweiz darstellt, haben sich im Zuge der geldpolitischen Wende zwar die Zinsen etwas erhöht, liegen aber in vielen Fällen noch unter 1%. Mit diesen zum Teil knauserigen Angeboten müssen sich Anleger jedoch nicht zufriedengeben: Leonteq stellt deutlich renditeträchtigere Lösungen bereit. Dazu zählt das neu am Markt erhältliche ETP+ auf den Leonteq CHF Overnight Return Index. Das Underlying basiert dabei auf dem viel beachteten Referenzzinssatz für Overnight-Transaktionen in Schweizer Franken, dem «Swiss Average Rate Overnight» (SARON).
 
 
 
Jetzt mehr erfahren
 
 
 
 
 The Market Best Ideas Portfolio Index - Hohe Qualität zahlt sich aus
 
 
Das Portfolio eignet sich für Anleger mit einem langen Anlagehorizont. In der Auswahl der einzelnen Positionen wird auf hohe Qualität geachtet. Das Portfolio besteht aus Aktien aus zwei Kategorien: Qualitätstitel und Risikopositionen, wobei die Risikopositionen nicht mehr als 30% des Gesamtportfolios ausmachen. Die Auswahl der Positionen geschieht über fundamentale Analyse, wobei ein quantitatives Screening von drei primären Qualitätskriterien vorgenommen wird:stabile hohe Kapitalrenditen und Margen, nachhaltige Entwicklung der Dividenden, sowie solide Bilanzen mit nicht zu hohen Schulden. In einem qualitativen Prozess werden weitere Kriterien wie die Qualität des Managements und des Verwaltungsrats sowie die Marktposition des Unternehmens geprüft. In der Gruppe Risikopositionen erfüllen die Unternehmen die gesetzten Qualitätskriterien teilweise nicht, aber die Redaktion von The Market traut ihnen zu, sich zu verbessern. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn ein neues Management übernommen hat oder sich ein Unternehmen in einer Turnaround-Situation befindet.
 
 
 
Jetzt mehr erfahren
 
 
 
 
Impressum
LEONTEQ SECURITIES AG | Europaallee 39 | CH - 8004 Zurich
HomeAbmeldenKontaktDisclaimer
Diese E-Mail ist nur für Anleger, die sich sämtlicher Risiken welche Finanzinstrumente sowie Finanzprodukte beinhalten, bewusst sind. Die in dieser E-Mail enthaltenen Informationen sind kein Research und basieren oder stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen oder Quellen die als vertrauenswürdig angesehen werden. Die in dieser E-Mail gemachten Aussagen können jederzeit und ohne Ankündigung ändern. Es wird keine Haftung übernommen, dass der Inhalt angemessen oder vollständig ist. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Diese E-Mail dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt weder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzprodukten noch eine Offerte bzw. Einladung zur Offertstellung dar. Die in dieser E-Mail erwähnten Finanzprodukte sind derivative Finanzprodukte. Sie qualifizieren nicht als Anteile einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne der Art. 7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und sind daher weder registriert noch überwacht von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Anleger sollten beachten, dass sie dem vollen Kreditrisiko der Emittentin sowie des Garantiegebers ausgesetzt sind. Verkaufsbeschränkungen für die in dieser E-Mail genannten strukturierten Produkte sind in den entsprechenden Produktdokumentationen definiert. Eine Weitergabe oder Wiedergabe - auch auszugsweise - der vorliegenden E-Mail ist nur mit vorgängiger Genehmigung von Leonteq Securities AG gestattet.

© LEONTEQ SECURITIES AG 2025 - Alle Rechte vorbehalten.
 