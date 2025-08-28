Zeichnungsprodukte der Kantonalbanken AKB und BKB
                                                                                                                                                                                                                                                     ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ 
 
Klicken Sie hier für die Web-Ansicht dieses Mailings.
 
Werbung
 
 
IN ZEICHNUNG BIS 28.08.2025
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Valor
8.20% Bachem, Roche, Sandoz 59% CHF 2.0 Jahre 147671586
11.00% ABB, Logitech, Straumann 64% CHF 1.5 Jahre 147671590
10.00% Richemont, Givaudan, Partners Group, Sonova 59% CHF 1.5 Jahre 147671592
9.40% Kühne + Nagel, Schindler, VAT Group 59% CHF 1.5 Jahre 147671593
13.00% Schneider Electric, Siemens Energy 55% EUR 1.25 Jahre 147671595
10.20% Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase 59% USD 1.5 Jahre 147671596
 Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey
 Garantin: Aargauische Kantonalbank, Aarau (Rating der Garantin: S&P AA+)
Weitere AKB-Produkte
 
 
IN ZEICHNUNG BIS 29.08.2025
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Valor
7.20% Nestlé, Novartis, Roche, Swiss Re 64% CHF 2.5 Jahre 142225454
15.40% BMW, Mercedes-Benz, Tesla, Volkswagen 55% CHF 1.5 Jahre 142225455
11.00% Geberit, Kühne + Nagel, VAT Group 64% CHF 1.5 Jahre 142225456
10.20% Alcon, Bachem, Tecan 59% CHF 1.5 Jahre 142225457
8.00% Julius Bär, Swiss Life, UBS, Zurich Insurance 59% CHF 1.5 Jahre 142225458
16.60% ams-OSRAM, Logitech 49% CHF 1.25 Jahre 142225459
12.40% Richemont, On Holding, Swatch 55% CHF 1.25 Jahre 142225460
10.40% Adecco, Georg Fischer, Stadler Rail 59% CHF 1.25 Jahre 142225462
12.80% Air France - KLM, Lufthansa 59% EUR 1.25 Jahre 142225464
14.60% Anglogold Ashanti ADR, Barrick Mining, Freeport-McMoRan 59% USD 1.25 Jahre 142225465
 Emittentin: Basler Kantonalbank (Rating: Fitch AAA, S&P AA+)
Weitere BKB-Produkte
 
 
Impressum
LEONTEQ SECURITIES AG | Europaallee 39 | CH - 8004 Zurich
HomeAbmeldenKontaktDisclaimer
Diese E-Mail ist nur für Anleger, die sich sämtlicher Risiken welche Finanzinstrumente sowie Finanzprodukte beinhalten, bewusst sind. Die in dieser E-Mail enthaltenen Informationen sind kein Research und basieren oder stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen oder Quellen die als vertrauenswürdig angesehen werden. Die in dieser E-Mail gemachten Aussagen können jederzeit und ohne Ankündigung ändern. Es wird keine Haftung übernommen, dass der Inhalt angemessen oder vollständig ist. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Diese E-Mail dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt weder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzprodukten noch eine Offerte bzw. Einladung zur Offertstellung dar. Die in dieser E-Mail erwähnten Finanzprodukte sind derivative Finanzprodukte. Sie qualifizieren nicht als Anteile einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne der Art. 7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und sind daher weder registriert noch überwacht von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Anleger sollten beachten, dass sie dem vollen Kreditrisiko der Emittentin sowie des Garantiegebers ausgesetzt sind. Verkaufsbeschränkungen für die in dieser E-Mail genannten strukturierten Produkte sind in den entsprechenden Produktdokumentationen definiert. Eine Weitergabe oder Wiedergabe - auch auszugsweise - der vorliegenden E-Mail ist nur mit vorgängiger Genehmigung von Leonteq Securities AG gestattet.

© LEONTEQ SECURITIES AG 2025 - Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Mailing wurde an die E-Mail Adresse kolumnen@finanzen.net versandt.
 