|IN ZEICHNUNG BIS 28.08.2025
|CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
|Coupon p.a.
|Basiswerte
|Barriere
|Währung
|Laufzeit
|Valor
|8.20%
|Bachem, Roche, Sandoz
|59%
|CHF
|2.0 Jahre
|147671586
|11.00%
|ABB, Logitech, Straumann
|64%
|CHF
|1.5 Jahre
|147671590
|10.00%
|Richemont, Givaudan, Partners Group, Sonova
|59%
|CHF
|1.5 Jahre
|147671592
|9.40%
|Kühne + Nagel, Schindler, VAT Group
|59%
|CHF
|1.5 Jahre
|147671593
|13.00%
|Schneider Electric, Siemens Energy
|55%
|EUR
|1.25 Jahre
|147671595
|10.20%
|Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase
|59%
|USD
|1.5 Jahre
|147671596
|•
|Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey
|
|Garantin: Aargauische Kantonalbank, Aarau (Rating der Garantin: S&P AA+)
|IN ZEICHNUNG BIS 29.08.2025
|CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
|Coupon p.a.
|Basiswerte
|Barriere
|Währung
|Laufzeit
|Valor
|7.20%
|Nestlé, Novartis, Roche, Swiss Re
|64%
|CHF
|2.5 Jahre
|142225454
|15.40%
|BMW, Mercedes-Benz, Tesla, Volkswagen
|55%
|CHF
|1.5 Jahre
|142225455
|11.00%
|Geberit, Kühne + Nagel, VAT Group
|64%
|CHF
|1.5 Jahre
|142225456
|10.20%
|Alcon, Bachem, Tecan
|59%
|CHF
|1.5 Jahre
|142225457
|8.00%
|Julius Bär, Swiss Life, UBS, Zurich Insurance
|59%
|CHF
|1.5 Jahre
|142225458
|16.60%
|ams-OSRAM, Logitech
|49%
|CHF
|1.25 Jahre
|142225459
|12.40%
|Richemont, On Holding, Swatch
|55%
|CHF
|1.25 Jahre
|142225460
|10.40%
|Adecco, Georg Fischer, Stadler Rail
|59%
|CHF
|1.25 Jahre
|142225462
|12.80%
|Air France - KLM, Lufthansa
|59%
|EUR
|1.25 Jahre
|142225464
|14.60%
|Anglogold Ashanti ADR, Barrick Mining, Freeport-McMoRan
|59%
|USD
|1.25 Jahre
|142225465
|•
|Emittentin: Basler Kantonalbank (Rating: Fitch AAA, S&P AA+)
