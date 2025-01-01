|
|Schweiz am Wochenende SmartAdapt® Portfolios
|ETP+ auf Schweiz am Wochenende SmartAdapt® Portfolios
|Basiswert
|Laufzeit
|Währung
|Ausgabepreis
|Valor
|SaW SmartAdapt® Portfolio Konservativ Index
|Open End
|CHF
|25.00
|146758157
|SaW SmartAdapt® Portfolio Balanciert Index
|Open End
|CHF
|25.00
|146758158
|SaW SmartAdapt® Portfolio Dynamisch Index
|Open End
|CHF
|25.00
|146758159
|•
|Verwaltungsgebühr: 0.80% p.a.
|•
|ETP+ Pfandbesicherung powered by SIX
|•
|Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB)
|Wer steht hinter den SaW SmartAdapt® Portfolios?
|Die Portfolios werden von Adaptivv verwaltet – ein regulierter Vermögensverwalter und Spin-off der ETH Zürich. Die Risikosteuerung erfolgt mit dem Adaptivv Sensor®, einer bewährten Technologie, die seit über acht Jahren bei institutionellen Investoren im Einsatz ist.
Über Adaptivv Financial Technologies AG
|Adaptivv ist ein von der FINMA zugelassener und von FINcontrol Suisse beaufsichtigter, unabhängiger Vermögensverwalter und ein Spin-off der ETH Zürich. Seit über acht Jahren berät das Unternehmen institutionelle Anleger wie Pensionskassen. Die firmeneigene Steuerungstechnologie – der Adaptivv Sensor® – analysiert wöchentlich das Marktumfeld und steuert die Portfolioausrichtung dynamisch. Entwickelt wurde das Konzept der aktiven Bandbreitensteuerung im engen Austausch mit institutionellen Investoren.
Über Schweiz am Wochenende/CH Media
|CH Media ist das führende Medienhaus der Deutschschweiz mit starker regionaler Verankerung. Als familiengeführtes Unternehmen bietet das Unternehmen Gestaltungsspielraum für Menschen, die etwas bewegen wollen. CH Media ist mit über 400 Millionen Schweizer Franken Jahresumsatz das drittgrösste private Medienunternehmen der Schweiz.
