Profitieren Sie vom Anlage-Wissen unserer Experten
JETZT ÜBER SIX SWISS EXCHANGE UND BX SWISS ZEICHNEN
ETP+ auf Schweiz am Wochenende SmartAdapt® Portfolios
Basiswert Laufzeit Währung Ausgabepreis Valor
SaW SmartAdapt® Portfolio Konservativ Index Open End CHF 25.00 146758157
SaW SmartAdapt® Portfolio Balanciert Index Open End CHF 25.00 146758158
SaW SmartAdapt® Portfolio Dynamisch Index Open End CHF 25.00 146758159
 Verwaltungsgebühr: 0.80% p.a.
 ETP+ Pfandbesicherung powered by SIX
 Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB)
 
 
Wer steht hinter den SaW SmartAdapt® Portfolios?
Die Portfolios werden von Adaptivv verwaltet – ein regulierter Vermögensverwalter und Spin-off der ETH Zürich. Die Risikosteuerung erfolgt mit dem Adaptivv Sensor®, einer bewährten Technologie, die seit über acht Jahren bei institutionellen Investoren im Einsatz ist.
 
 Über Adaptivv Financial Technologies AG
 
 
Adaptivv ist ein von der FINMA zugelassener und von FINcontrol Suisse beaufsichtigter, unabhängiger Vermögensverwalter und ein Spin-off der ETH Zürich. Seit über acht Jahren berät das Unternehmen institutionelle Anleger wie Pensionskassen. Die firmeneigene Steuerungstechnologie – der Adaptivv Sensor® – analysiert wöchentlich das Marktumfeld und steuert die Portfolioausrichtung dynamisch. Entwickelt wurde das Konzept der aktiven Bandbreitensteuerung im engen Austausch mit institutionellen Investoren.
 
 
Produktstory
 
 Über Schweiz am Wochenende/CH Media
 
 
CH Media ist das führende Medienhaus der Deutschschweiz mit starker regionaler Verankerung. Als familiengeführtes Unternehmen bietet das Unternehmen Gestaltungsspielraum für Menschen, die etwas bewegen wollen. CH Media ist mit über 400 Millionen Schweizer Franken Jahresumsatz das drittgrösste private Medienunternehmen der Schweiz.
 
 
Hier mehr erfahren
 
 
 
