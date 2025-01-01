Adaptivv ist ein von der FINMA zugelassener und von FINcontrol Suisse beaufsichtigter, unabhängiger Vermögensverwalter und ein Spin-off der ETH Zürich. Seit über acht Jahren berät das Unternehmen institutionelle Anleger wie Pensionskassen. Die firmeneigene Steuerungstechnologie – der Adaptivv Sensor® – analysiert wöchentlich das Marktumfeld und steuert die Portfolioausrichtung dynamisch. Entwickelt wurde das Konzept der aktiven Bandbreitensteuerung im engen Austausch mit institutionellen Investoren.