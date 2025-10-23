Zeichnungsprodukte der Kantonalbanken AKB und BKB
                                                                                                                                                                                                                                                     ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ 
 
Klicken Sie hier für die Web-Ansicht dieses Mailings.
 
Werbung
 
 
IN ZEICHNUNG BIS 23.10.2025
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Valor
9.00% Alcon, Kühne + Nagel, Novartis, Roche 59% CHF 2.0 Jahre 149176877
8.70% Galderma, Sonova 65% CHF 1.75 Jahre 149176880
14.00% Allianz, Commerzbank, UBS 59% CHF 1.5 Jahre 149176884
14.30% ABB, Hensoldt, Siemens 55% CHF 1.25 Jahre 149176885
11.60% Compagnie de Saint-Gobain, Sanofi, Schneider Electric 59% EUR 1.25 Jahre 149176897
15.40% AMD, Microsoft, Nvidia 50% USD 1.25 Jahre 149176898
 Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey
 Garantin: Aargauische Kantonalbank, Aarau (Rating der Garantin: S&P AA+)
Weitere AKB-Produkte
 
 
IN ZEICHNUNG BIS 24.10.2025
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Valor
6.40% Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance 64% CHF 2.5 Jahre 142225755
8.60% ABB, Logitech, Novartis 59% CHF 2.0 Jahre 142225756
8.00% Barry Callebaut, Givaudan, Lindt & Spruengli 49% CHF 1.75 Jahre 142225768
13.60% Allianz, Commerzbank, Deutsche Bank, Munich Re 55% CHF 1.5 Jahre 142225757
13.00% Siegfried, Stadler Rail, VAT Group 59% CHF 1.5 Jahre 142225760
10.80% Alcon, Partners Group, Sandoz 64% CHF 1.5 Jahre 142225761
10.00% Richemont, Swiss Life, UBS 59% CHF 1.5 Jahre 142225762
12.20% Julius Bär, Swissquote, UBS 64% CHF 1.25 Jahre 142225763
13.20% Hermès, Kering, LVMH 59% EUR 1.25 Jahre 142225766
15.60% Barrick Mining, Freeport-McMoRan, Newmont 55% USD 1.25 Jahre 142225767
 Emittentin: Basler Kantonalbank (Rating: Fitch AAA, S&P AA+)
Weitere BKB-Produkte
 
 
Impressum
LEONTEQ SECURITIES AG | Europaallee 39 | CH - 8004 Zurich
HomeAbmeldenKontaktDisclaimer
Diese E-Mail ist nur für Anleger, die sich sämtlicher Risiken welche Finanzinstrumente sowie Finanzprodukte beinhalten, bewusst sind. Die in dieser E-Mail enthaltenen Informationen sind kein Research und basieren oder stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen oder Quellen die als vertrauenswürdig angesehen werden. Die in dieser E-Mail gemachten Aussagen können jederzeit und ohne Ankündigung ändern. Es wird keine Haftung übernommen, dass der Inhalt angemessen oder vollständig ist. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Diese E-Mail dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt weder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzprodukten noch eine Offerte bzw. Einladung zur Offertstellung dar. Die in dieser E-Mail erwähnten Finanzprodukte sind derivative Finanzprodukte. Sie qualifizieren nicht als Anteile einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne der Art. 7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und sind daher weder registriert noch überwacht von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Anleger sollten beachten, dass sie dem vollen Kreditrisiko der Emittentin sowie des Garantiegebers ausgesetzt sind. Verkaufsbeschränkungen für die in dieser E-Mail genannten strukturierten Produkte sind in den entsprechenden Produktdokumentationen definiert. Eine Weitergabe oder Wiedergabe - auch auszugsweise - der vorliegenden E-Mail ist nur mit vorgängiger Genehmigung von Leonteq Securities AG gestattet.

© LEONTEQ SECURITIES AG 2025 - Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Mailing wurde an die E-Mail Adresse kolumnen@finanzen.net versandt.
 