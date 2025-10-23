|
|
|
|
|
|
|IN ZEICHNUNG BIS 23.10.2025
|CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
|
|Coupon p.a.
|
|Basiswerte
|
|Barriere
|
|Währung
|
|Laufzeit
|
|Valor
|9.00%
|
|Alcon, Kühne + Nagel, Novartis, Roche
|
|59%
|
|CHF
|
|2.0 Jahre
|
|149176877
|8.70%
|
|Galderma, Sonova
|
|65%
|
|CHF
|
|1.75 Jahre
|
|149176880
|14.00%
|
|Allianz, Commerzbank, UBS
|
|59%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|149176884
|14.30%
|
|ABB, Hensoldt, Siemens
|
|55%
|
|CHF
|
|1.25 Jahre
|
|149176885
|11.60%
|
|Compagnie de Saint-Gobain, Sanofi, Schneider Electric
|
|59%
|
|EUR
|
|1.25 Jahre
|
|149176897
|15.40%
|
|AMD, Microsoft, Nvidia
|
|50%
|
|USD
|
|1.25 Jahre
|
|149176898
|
|•
|
|Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey
|•
|
|Garantin: Aargauische Kantonalbank, Aarau (Rating der Garantin: S&P AA+)
|
|
|
|
|
|
|IN ZEICHNUNG BIS 24.10.2025
|CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
|
|Coupon p.a.
|
|Basiswerte
|
|Barriere
|
|Währung
|
|Laufzeit
|
|Valor
|6.40%
|
|Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance
|
|64%
|
|CHF
|
|2.5 Jahre
|
|142225755
|8.60%
|
|ABB, Logitech, Novartis
|
|59%
|
|CHF
|
|2.0 Jahre
|
|142225756
|8.00%
|
|Barry Callebaut, Givaudan, Lindt & Spruengli
|
|49%
|
|CHF
|
|1.75 Jahre
|
|142225768
|13.60%
|
|Allianz, Commerzbank, Deutsche Bank, Munich Re
|
|55%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|142225757
|13.00%
|
|Siegfried, Stadler Rail, VAT Group
|
|59%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|142225760
|10.80%
|
|Alcon, Partners Group, Sandoz
|
|64%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|142225761
|10.00%
|
|Richemont, Swiss Life, UBS
|
|59%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|142225762
|12.20%
|
|Julius Bär, Swissquote, UBS
|
|64%
|
|CHF
|
|1.25 Jahre
|
|142225763
|13.20%
|
|Hermès, Kering, LVMH
|
|59%
|
|EUR
|
|1.25 Jahre
|
|142225766
|15.60%
|
|Barrick Mining, Freeport-McMoRan, Newmont
|
|55%
|
|USD
|
|1.25 Jahre
|
|142225767
|
|•
|
|Emittentin: Basler Kantonalbank (Rating: Fitch AAA, S&P AA+)
|
|
|