|
|
|
|
|
|
|UNDERLYING IM FOKUS: BARRY CALLEBAUT
|Geschmackstest für den Schoggi-Riesen
|
|
|
|
|
|IN ZEICHNUNG BIS 04.11.2025
|CALLABLE BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
|
|Coupon p.a.
|
|Basiswerte
|
|Barriere
|
|Währung
|
|Laufzeit
|
|Valor
|6.20%
|
|Amrize
|
|69%
|
|CHF
|
|2.0 Jahre
|
|144774185
|10.20%
|
|Barry Callebaut
|
|59%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|144774187
|10.00%
|
|Freeport-McMoRan
|
|59%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|144774197
|8.40%
|
|Richemont
|
|69%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|144774200
|15.60%
|
|DocMorris
|
|49%
|
|CHF
|
|1.25 Jahre
|
|144774202
|11.60%
|
|Air France - KLM
|
|59%
|
|CHF
|
|1.25 Jahre
|
|144774212
|9.00%
|
|Airbus
|
|69%
|
|EUR
|
|1.5 Jahre
|
|149177835
|10.40%
|
|Meta Platforms
|
|59%
|
|USD
|
|1.5 Jahre
|
|149177836
|
|•
|
|Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB-)
|
|
|
|
|
|HANDELBAR AN DER BX SWISS
|Warrants
|
|Richtung
|
|Basiswert
|
|Strike
|
|Verfall
|
|Valor
|Call
|
|Barry Callebaut
|
|1'200
|
|19 Jun 2026
|
|147935274
|Call
|
|Barry Callebaut
|
|1'100
|
|19 Jun 2026
|
|147679500
|Put
|
|Barry Callebaut
|
|1'000
|
|19 Jun 2026
|
|147935281
|Put
|
|Barry Callebaut
|
|900
|
|19 Jun 2026
|
|147679502
|
|
|
|
|
|WEITERE THEMEN
|
|
|
|
|
Neue Massstäbe bei Hebelprodukten
|
|
|Unser Engagement für einen erstklassigen Service, eine wachsende Produktpalette und eine innovative Website - das sind die Grundlagen für den Erfolg auf dem Schweizer Markt.
Transparente Informationen
Umfassende Produktdetails und Markteinblicke für eine fundierte Investitionsentscheidung.
Marktperformance
Entwicklung der Investitionen in Echtzeit.
Realtime-Daten
Mit Realtime-Marktdaten und Benachrichtigungen über wichtige Marktbewegungen immer up-to-date bleiben.
Sichere Umgebung
Sicheres, reguliertes Umfeld mit robustem Anlegerschutz.
Umfangreiche Produktpalette
Zugang zu einer breiten Palette von Hebelprodukten, die auf unterschiedliche Risikobereitschaft und Strategien zugeschnitten sind.
Erweiterte Suchwerkzeuge
Intuitive Such- und Filterwerkzeuge für die perfekten Anlageinstrumente.
|
|
|
|
|
|
|
Was sind Warrants mit Knock-Out?
|
|
|Ein Warrant mit Knock-Out ist ein Derivat, das eng an die Kursbewegung eines Basiswerts (z. B. einer Aktie, eines Index oder einer Währung) gekoppelt ist. Es gibt zwei Hauptarten:
Call Warrants mit Knock-Out: Profitieren von steigenden Kursen des Basiswerts.
Put Warrants mit Knock-Out: Profitieren von fallenden Kursen des Basiswerts.
Im Gegensatz zu klassischen Warrants haben Warrants mit Knock-Out eine sogenannte Knock-Out-Schwelle. Wird diese Schwelle erreicht oder durch eine Kurslücke (Gap) übersprungen, verfällt das Produkt in der Regel sofort wertlos.
Warrants mit Knock-Out sind spekulative Finanzinstrumente mit hohem Gewinnpotenzial, aber auch hohem Risiko. Sie eignen sich für Anleger, die sich der Hebelwirkung und der Knock-Out-Problematik bewusst sind. Wer das Risiko eines Totalverlusts reduzieren möchte, sollte Mini-Futures als Alternative in Betracht ziehen.
|
|
|
|
|
|
|