Ein Warrant mit Knock-Out ist ein Derivat, das eng an die Kursbewegung eines Basiswerts (z. B. einer Aktie, eines Index oder einer Währung) gekoppelt ist. Es gibt zwei Hauptarten:



Call Warrants mit Knock-Out: Profitieren von steigenden Kursen des Basiswerts.



Put Warrants mit Knock-Out: Profitieren von fallenden Kursen des Basiswerts.



Im Gegensatz zu klassischen Warrants haben Warrants mit Knock-Out eine sogenannte Knock-Out-Schwelle. Wird diese Schwelle erreicht oder durch eine Kurslücke (Gap) übersprungen, verfällt das Produkt in der Regel sofort wertlos.



Warrants mit Knock-Out sind spekulative Finanzinstrumente mit hohem Gewinnpotenzial, aber auch hohem Risiko. Sie eignen sich für Anleger, die sich der Hebelwirkung und der Knock-Out-Problematik bewusst sind. Wer das Risiko eines Totalverlusts reduzieren möchte, sollte Mini-Futures als Alternative in Betracht ziehen.