Underlying im Fokus
UNDERLYING IM FOKUS: BARRY CALLEBAUT
Geschmackstest für den Schoggi-Riesen
 
 
IN ZEICHNUNG BIS 04.11.2025
CALLABLE BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Valor
6.20% Amrize 69% CHF 2.0 Jahre 144774185
10.20% Barry Callebaut 59% CHF 1.5 Jahre 144774187
10.00% Freeport-McMoRan 59% CHF 1.5 Jahre 144774197
8.40% Richemont 69% CHF 1.5 Jahre 144774200
15.60% DocMorris 49% CHF 1.25 Jahre 144774202
11.60% Air France - KLM 59% CHF 1.25 Jahre 144774212
9.00% Airbus 69% EUR 1.5 Jahre 149177835
10.40% Meta Platforms 59% USD 1.5 Jahre 149177836
HANDELBAR AN DER BX SWISS
Warrants
Richtung Basiswert Strike Verfall Valor
Call Barry Callebaut 1'200 19 Jun 2026 147935274
Call Barry Callebaut 1'100 19 Jun 2026 147679500
Put Barry Callebaut 1'000 19 Jun 2026 147935281
Put Barry Callebaut 900 19 Jun 2026 147679502
 
 
Produktstory
 
 Was sind Warrants mit Knock-Out?
 
 
Ein Warrant mit Knock-Out ist ein Derivat, das eng an die Kursbewegung eines Basiswerts (z. B. einer Aktie, eines Index oder einer Währung) gekoppelt ist. Es gibt zwei Hauptarten:

Call Warrants mit Knock-Out: Profitieren von steigenden Kursen des Basiswerts.

Put Warrants mit Knock-Out: Profitieren von fallenden Kursen des Basiswerts.

Im Gegensatz zu klassischen Warrants haben Warrants mit Knock-Out eine sogenannte Knock-Out-Schwelle. Wird diese Schwelle erreicht oder durch eine Kurslücke (Gap) übersprungen, verfällt das Produkt in der Regel sofort wertlos.

Warrants mit Knock-Out sind spekulative Finanzinstrumente mit hohem Gewinnpotenzial, aber auch hohem Risiko. Sie eignen sich für Anleger, die sich der Hebelwirkung und der Knock-Out-Problematik bewusst sind. Wer das Risiko eines Totalverlusts reduzieren möchte, sollte Mini-Futures als Alternative in Betracht ziehen.
 
 
