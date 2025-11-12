Schweizer Fintech-Unternehmen mit einem führenden Marktplatz für strukturierte Anlagelösungen.
IN ZEICHNUNG BIS 14.11.2025
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Valor
7.00% Alcon, Nestlé, Novartis, Roche 55% CHF 2.5 Jahre 144774194
8.80% Geberit, Holcim, Sika, Stadler Rail 59% CHF 2.25 Jahre 144774195
14.50% Bachem, Barry Callebaut, Roche 59% CHF 1.5 Jahre 144774201
12.40% Barry Callebaut, Givaudan, Logitech 55% CHF 1.5 Jahre 144774203
12.20% ABB, Adecco, Amrize 59% CHF 1.5 Jahre 144774205
11.60% ABB, Alcon, Nestlé, UBS 65% CHF 1.5 Jahre 144774206
10.80% Richemont, Logitech, UBS 55% CHF 1.5 Jahre 144774207
17.20% ams-OSRAM, Logitech, Temenos 49% CHF 1.25 Jahre 144774209
15.20% Hensoldt, RENK Group, Rheinmetall 55% CHF 1.25 Jahre 144774210
13.40% Richemont, On Holding, Swatch 59% CHF 1.25 Jahre 144774216
12.00% BNP Paribas, Société Générale, UniCredit 59% CHF 1.25 Jahre 144774218
6.00% Euro STOXX 50, S&P 500, SMI 59% EUR 2.5 Jahre 149178292
16.20% Commerzbank, Deutsche Bank, Deutsche Börse 55% EUR 1.25 Jahre 149178293
12.00% Eli Lilly, Novo Nordisk 49% USD 1.5 Jahre 149178294
10.20% Brent Crude, WTI Crude Oil 69% USD 1.5 Jahre 149178296
 Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB-)
 
 
IN ZEICHNUNG BIS 13.11.2025
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Valor
5.20% Nestlé, Novartis, Roche 59% CHF 2.25 Jahre 144774188
10.00% ABB, Logitech, Swiss Re 59% CHF 1.75 Jahre 144774190
9.00% Geberit, Holcim, Sika, Swisscom 64% CHF 1.75 Jahre 144774191
12.40% Adecco, Stadler Rail, Sulzer 59% CHF 1.5 Jahre 144774192
14.80% Commerzbank, UniCredit 55% EUR 1.5 Jahre 149178230
10.80% Coca-Cola, McDonalds, Starbucks 59% USD 1.75 Jahre 149178231
 Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB-) - TCM-Besichert
 
 
IN ZEICHNUNG BIS 12.11.2025
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Valor
6.80% Givaudan, Kühne + Nagel, Swisscom 59% CHF 2.25 Jahre 146672502
10.20% Richemont, Logitech, Nestlé 59% CHF 1.75 Jahre 146672504
17.20% Hensoldt, RENK Group, Rheinmetall, ThyssenKrupp Marine Systems 59% CHF 1.25 Jahre 146672506
18.40% Anglogold Ashanti ADR, Barrick Mining, Freeport-McMoRan 55% USD 1.25 Jahre 146672507
 Emittentin: Cornèr Bank AG, Guernsey (Rating: Fitch BBB+)
 
 
IN ZEICHNUNG BIS 13.11.2025
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Valor
8.00% Holcim, Sika, Swiss Re, Swisscom 59% CHF 2.25 Jahre 149178233
10.80% Kühne + Nagel, OC Oerlikon, Siegfried 59% CHF 1.75 Jahre 149178234
12.20% Alcon, Comet, Novartis 59% CHF 1.5 Jahre 149178235
11.20% Logitech, Novartis, VAT Group 59% CHF 1.5 Jahre 149178236
8.00% Allianz, AXA, Generali 55% EUR 1.75 Jahre 149178237
17.60% Intel, Nvidia, Qualcomm 49% USD 1.25 Jahre 149178238
 Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey
 Garantin: Aargauische Kantonalbank, Aarau (Rating der Garantin: S&P AA+)
 
 
IN ZEICHNUNG BIS 14.11.2025
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Valor
6.00% Givaudan, Lonza, Roche, Sika 49% CHF 2.25 Jahre 142225905
15.00% Allianz, Commerzbank, Deutsche Bank, Munich Re 59% CHF 1.75 Jahre 142225906
11.20% Alcon, Barry Callebaut, UBS 55% CHF 1.75 Jahre 142225798
10.40% Barry Callebaut, Novartis, Swiss Re 55% CHF 1.75 Jahre 142225813
8.60% ABB, Nestlé, Novartis, Roche 64% CHF 1.75 Jahre 142225828
8.00% Alcon, Richemont, Geberit 55% CHF 1.75 Jahre 142225843
11.70% ABB, Temenos, VAT Group 55% CHF 1.5 Jahre 142225858
10.00% Bachem, Lonza, Sonova 59% CHF 1.5 Jahre 142225873
13.30% Bayer, Biontech 55% EUR 1.5 Jahre 142225888
11.00% BlackRock, JPMorgan Chase, Morgan Stanley 59% USD 1.5 Jahre 142225903
 Emittentin: Basler Kantonalbank (Rating: Fitch AAA, S&P AA+)
 
 
IN ZEICHNUNG BIS 14.11.2025
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Valor
6.80% Nestlé, Novartis, Roche 69% CHF 2.0 Jahre 149178304
12.40% Accelleron Industries, Adecco, Stadler Rail 59% CHF 1.5 Jahre 149178305
11.00% Apple, Microsoft, Nvidia 55% CHF 1.5 Jahre 149178306
10.20% Alcon, Galderma, Straumann 59% CHF 1.5 Jahre 149178307
10.00% Partners Group, Swiss Life, UBS 65% CHF 1.5 Jahre 149178308
8.40% Nestlé, Novartis, Roche 69% EUR 2.0 Jahre 149178309
 Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey
 Garantin: PostFinance AG, Bern (Bankrating: S&P AA)
 
 
IN ZEICHNUNG BIS 14.11.2025
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Valor
8.01% Givaudan, Lonza, Swiss Life 59% CHF 2.0 Jahre 148147102
10.52% Partners Group, Swiss Re, UBS, Zurich Insurance 59% CHF 1.75 Jahre 148147103
12.17% Accelleron Industries, Adecco, SGS 59% CHF 1.5 Jahre 148147107
14.30% ABB, Barry Callebaut, Richemont, Zurich Insurance 59% CHF 1.0 Jahr 148147108
14.83% Schneider Electric, Shell, Siemens Energy 55% EUR 1.25 Jahre 145339630
15.67% Amazon, Meta Platforms, Netflix 59% USD 1.5 Jahre 145339631
 Emittentin: Swissquote Bank SA
 
 
Produktstory
 
 Was sind Mini-Futures?
 
 
Mini-Futures sind eine flexible und transparente Form von Hebelprodukten, die es Anlegern ermöglichen, an der Kursentwicklung eines Basiswerts mit vergleichsweise geringem Kapitaleinsatz zu partizipieren. Doch wie funktionieren Mini-Futures genau und welche Varianten gibt es? Dieser Artikel enthält eine kompakte Einführung zum Thema.

Mini-Futures sind Derivate, die es ermöglichen, auf steigende oder fallende Kurse eines Basiswerts (z. B. Aktien oder Indizes) zu setzen. Sie zeichnen sich durch einen eingebauten Hebel aus, der die potenziellen Gewinne, aber auch die Verluste verstärkt. Im Gegensatz zu klassischen Warrants haben Mini-Futures keine feste Laufzeit, sondern enden erst, wenn das sogenannte Stop-Loss-Level erreicht wird.

Es gibt zwei grundlegende Varianten von Mini-Futures:

Long Mini-Future: Diese Variante profitiert von steigenden Kursen des Basiswerts. Sie eignet sich für Anleger, die eine positive Markterwartung haben.

Short Mini-Future: Diese Variante bietet Chancen bei fallenden Kursen des Basiswerts. Sie ist ideal für Anleger, die auf sinkende Märkte setzen möchten. Auch als Absicherung können sie eingesetzt werden.
 
 
Hier mehr erfahren
 
 
 
