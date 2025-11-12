WEITERE THEMEN Neue Massstäbe bei Hebelprodukten Unser Engagement für einen erstklassigen Service, eine wachsende Produktpalette und eine innovative Website - das sind die Grundlagen für den Erfolg auf dem Schweizer Markt.



Was sind Mini-Futures? Mini-Futures sind eine flexible und transparente Form von Hebelprodukten, die es Anlegern ermöglichen, an der Kursentwicklung eines Basiswerts mit vergleichsweise geringem Kapitaleinsatz zu partizipieren. Doch wie funktionieren Mini-Futures genau und welche Varianten gibt es? Dieser Artikel enthält eine kompakte Einführung zum Thema.



Mini-Futures sind Derivate, die es ermöglichen, auf steigende oder fallende Kurse eines Basiswerts (z. B. Aktien oder Indizes) zu setzen. Sie zeichnen sich durch einen eingebauten Hebel aus, der die potenziellen Gewinne, aber auch die Verluste verstärkt. Im Gegensatz zu klassischen Warrants haben Mini-Futures keine feste Laufzeit, sondern enden erst, wenn das sogenannte Stop-Loss-Level erreicht wird.



Es gibt zwei grundlegende Varianten von Mini-Futures:



Long Mini-Future: Diese Variante profitiert von steigenden Kursen des Basiswerts. Sie eignet sich für Anleger, die eine positive Markterwartung haben.



Short Mini-Future: Diese Variante bietet Chancen bei fallenden Kursen des Basiswerts. Sie ist ideal für Anleger, die auf sinkende Märkte setzen möchten. Auch als Absicherung können sie eingesetzt werden.

