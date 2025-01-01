|
|IN ZEICHNUNG BIS 18.12.2025
|CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
|Coupon p.a.
|Basiswerte
|Barriere
|Währung
|Laufzeit
|Valor
|7.60%
|Holcim, Nestlé, Novartis, Roche
|59%
|CHF
|2.25 Jahre
|150556977
|8.60%
|Richemont, Roche, Swisscom
|59%
|CHF
|1.75 Jahre
|150556982
|15.30%
|Adecco, Barry Callebaut, Roche
|59%
|CHF
|1.5 Jahre
|150556985
|8.40%
|Alcon, Holcim, Logitech
|55%
|CHF
|1.5 Jahre
|150556991
|13.00%
|Air Liquide, Siemens Energy, TotalEnergies
|49%
|EUR
|1.25 Jahre
|150556992
|8.00%
|Coca-Cola, McDonalds, VISA
|59%
|USD
|1.5 Jahre
|150556997
|•
|Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey
|
|Garantin: Aargauische Kantonalbank, Aarau (Rating der Garantin: S&P AA+)
|IN ZEICHNUNG BIS 19.12.2025
|CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
|Coupon p.a.
|Basiswerte
|Barriere
|Währung
|Laufzeit
|Valor
|7.60%
|ABB, Roche, Swiss Re, Swisscom
|55%
|CHF
|2.25 Jahre
|149398410
|7.80%
|Richemont, Lonza, UBS
|49%
|CHF
|2.0 Jahre
|149398411
|8.20%
|Georg Fischer, Novartis, Siegfried
|59%
|CHF
|1.75 Jahre
|149398413
|8.00%
|Allianz, Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance
|64%
|CHF
|1.75 Jahre
|149398414
|11.40%
|Richemont, Sika, VAT Group
|55%
|CHF
|1.5 Jahre
|149398416
|11.20%
|Barry Callebaut, Novartis, Sandoz
|59%
|CHF
|1.5 Jahre
|149398417
|10.60%
|Biontech, Johnson & Johnson, Pfizer
|59%
|CHF
|1.5 Jahre
|149398418
|10.00%
|ABB, Logitech, Nestlé, Swisscom
|59%
|CHF
|1.5 Jahre
|149398419
|12.00%
|Deutsche Bank, Deutsche Telekom, SAP
|55%
|EUR
|1.5 Jahre
|149398421
|14.00%
|Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms
|49%
|USD
|1.5 Jahre
|149398422
|•
|Emittentin: Basler Kantonalbank (Rating: Fitch AAA, S&P AA+)
|