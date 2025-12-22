|
|IN ZEICHNUNG BIS 23.12.2025 / 30.12.2025
|CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
|Coupon p.a.
|Basiswerte
|Barriere
|Währung
|Laufzeit
|Valor
|7.00%
|Nestlé, Novartis, Roche
|65%
|CHF
|2.0 Jahre
|150557123
|6.00%
|Euro STOXX 50, Gold, S&P 500, SMI
|69%
|CHF
|2.0 Jahre
|150557133
|6.40%
|Helvetia Baloise, Swiss Re, Zurich Insurance
|60%
|CHF
|2.0 Jahre
|150557124
|14.60%
|Bachem, Comet, Ypsomed Holding
|55%
|CHF
|1.0 Jahr
|150557125
|12.40%
|Adecco, Swissquote, Temenos
|50%
|CHF
|1.0 Jahr
|150557128
|10.60%
|Clariant, Lonza, Sandoz
|59%
|CHF
|1.0 Jahr
|150557129
|13.00%
|BNP Paribas, Deutsche Bank, UniCredit
|57.00%
|EUR
|1.0 Jahr
|150557130
|14.00%
|Alphabet, Intel, Microsoft
|49%
|USD
|1.0 Jahr
|150557131
|8.00%
|ABB, Geberit, Holcim
|62%
|CHF
|2.5 Jahre
|150557190
|5.20%
|Danone, Nestlé, Unilever
|65%
|CHF
|2.0 Jahre
|150557191
|15.00%
|RENK Group, Rheinmetall
|59%
|CHF
|1.0 Jahr
|150557183
|13.20%
|Barrick Mining, Glencore, Newmont
|59%
|CHF
|1.0 Jahr
|150557184
|11.40%
|Cembra Money Bank, Julius Bär, Partners Group, UBS
|65%
|CHF
|1.0 Jahr
|150557185
|10.20%
|Givaudan, Kühne + Nagel, Logitech
|61%
|CHF
|1.0 Jahr
|150557188
|9.80%
|Allianz, AXA, Swiss Life, Zurich Insurance
|75%
|CHF
|1.0 Jahr
|150557193
|12.80%
|Halliburton, SLB
|65%
|USD
|1.0 Jahr
|150557189
|Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB-)
|IN ZEICHNUNG BIS 22.12.2025 / 29.12.2025
|CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
|Coupon p.a.
|Basiswerte
|Barriere
|Währung
|Laufzeit
|Valor
|6.00%
|Nestlé, Novartis, Roche
|59%
|CHF
|3.0 Jahre
|144774462
|15.00%
|Hensoldt, RENK Group, Rheinmetall
|55%
|CHF
|1.5 Jahre
|144774464
|13.20%
|Apple, IBM, Microsoft
|59%
|USD
|1.5 Jahre
|150557026
|9.40%
|Alcon, Galderma, Sandoz
|59%
|CHF
|2.0 Jahre
|144774465
|12.60%
|Richemont, Logitech, Lonza, UBS
|55%
|CHF
|1.5 Jahre
|144774466
|14.00%
|BASF, Bayer, Sanofi
|59%
|EUR
|1.5 Jahre
|150557028
|Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB-) - TCM-Besichert
|IN ZEICHNUNG BIS 22.12.2025 / 29.12.2025
|CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
|Coupon p.a.
|Basiswerte
|Barriere
|Währung
|Laufzeit
|Valor
|10.00%
|ABB, Alstom, Siemens
|59%
|CHF
|2.0 Jahre
|149714839
|8.00%
|Lonza, Sonova, Straumann
|55%
|CHF
|1.75 Jahre
|149714840
|11.20%
|Enel, Intesa Sanpaolo, UniCredit
|59%
|EUR
|1.5 Jahre
|149714841
|15.60%
|Amazon, Netflix, The Walt Disney Company
|59%
|USD
|1.5 Jahre
|149714844
|8.40%
|Helvetia Baloise, Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance
|65%
|CHF
|2.5 Jahre
|149714845
|15.00%
|Commerzbank, Société Générale, UBS
|55%
|CHF
|1.5 Jahre
|149714846
|Emittentin: Cornèr Bank AG, Guernsey (Rating: Fitch BBB+)
|IN ZEICHNUNG BIS 22.12.2025 / 29.12.2025
|CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
|Coupon p.a.
|Basiswerte
|Barriere
|Währung
|Laufzeit
|Valor
|10.20%
|Cembra Money Bank, Julius Bär, Swissquote, UBS
|55%
|CHF
|2.0 Jahre
|150557016
|11.40%
|Eli Lilly, Lonza, Novo Nordisk
|55%
|CHF
|1.75 Jahre
|150557017
|20.00%
|Intel, Nvidia, Oracle
|49%
|USD
|1.25 Jahre
|150557018
|9.00%
|Nestlé, Novartis, Roche, Swiss Life
|69%
|CHF
|2.0 Jahre
|150557019
|12.00%
|Adecco, Richemont, Swiss Re
|55%
|CHF
|1.75 Jahre
|150557020
|11.40%
|BMW, Continental, Mercedes-Benz
|55%
|EUR
|1.5 Jahre
|150557023
|Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey
|Garantin: Aargauische Kantonalbank, Aarau (Rating der Garantin: S&P AA+)
|IN ZEICHNUNG BIS 23.12.2025 / 30.12.2025
|CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
|Coupon p.a.
|Basiswerte
|Barriere
|Währung
|Laufzeit
|Valor
|7.20%
|ABB, Roche, Swiss Re, Swisscom
|55%
|CHF
|2.5 Jahre
|149398454
|12.00%
|Richemont, Sika, VAT Group
|55%
|CHF
|1.75 Jahre
|149398455
|10.00%
|Lonza, Novartis, Sandoz
|65%
|CHF
|1.75 Jahre
|149398456
|8.40%
|Nestlé, Swiss Life, UBS
|65%
|CHF
|1.75 Jahre
|149398458
|11.40%
|BNP Paribas, Deutsche Bank, ING
|55%
|EUR
|1.5 Jahre
|149398459
|12.00%
|Alphabet, Amazon, Apple
|49%
|USD
|1.75 Jahre
|149398461
|7.40%
|ABB, Holcim, Nestlé, Swisscom
|59%
|CHF
|2.5 Jahre
|149398464
|8.00%
|AXA, Swiss Life, Zurich Insurance
|69%
|CHF
|1.75 Jahre
|149398466
|15.60%
|Commerzbank, Julius Bär, Société Générale
|59%
|CHF
|1.5 Jahre
|149398469
|9.00%
|Alcon, Geberit, Logitech
|55%
|CHF
|1.5 Jahre
|149398470
|13.00%
|ASML, Infineon, SAP
|55%
|EUR
|1.5 Jahre
|149398471
|7.20%
|Euro STOXX 50, S&P 500, SMI
|65%
|USD
|2.5 Jahre
|149398473
|Emittentin: Basler Kantonalbank (Rating: Fitch AAA, S&P AA+)
|IN ZEICHNUNG BIS 23.12.2025 / 30.12.2025
|CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
|Coupon p.a.
|Basiswerte
|Barriere
|Währung
|Laufzeit
|Valor
|7.20%
|Nestlé, Novartis, Roche
|69%
|CHF
|2.0 Jahre
|150557168
|10.00%
|Lonza, Sandoz, Straumann
|60%
|CHF
|1.5 Jahre
|150557169
|8.00%
|Allianz, AXA, Generali
|69%
|CHF
|1.5 Jahre
|150557170
|9.80%
|Nestlé, Novartis, Roche
|69%
|USD
|2.0 Jahre
|150557173
|7.20%
|Nestlé, Novartis, Roche
|69%
|CHF
|2.0 Jahre
|150557174
|10.60%
|ABB, Richemont, Sika
|65%
|CHF
|1.5 Jahre
|150557175
|8.20%
|Swiss Life, UBS, Zurich Insurance
|65%
|CHF
|1.5 Jahre
|150557176
|8.80%
|Nestlé, Novartis, Roche
|69%
|EUR
|2.0 Jahre
|150557178
|Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey
|Garantin: PostFinance AG, Bern (Bankrating: S&P AA)
|IN ZEICHNUNG BIS 23.12.2025 / 30.12.2025
|CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
|Coupon p.a.
|Basiswerte
|Barriere
|Währung
|Laufzeit
|Valor
|18.51%
|Alphabet, Apple, Nvidia
|69%
|CHF
|1 Jahr
|148147348
|15.68%
|Temenos, VAT Group
|59%
|CHF
|1 Jahr
|148147351
|11.95%
|ABB, Roche, UBS
|69%
|CHF
|1 Jahr
|148147352
|10.00%
|Nestlé, Novartis, Roche
|79%
|CHF
|9 Monate
|148147353
|12.01%
|Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase
|59%
|USD
|1 Jahr
|145339791
|23.83%
|Coinbase, Strategy
|49%
|CHF
|1 Jahr
|148147357
|22.05%
|Palantir Technologies, Tesla
|49%
|CHF
|1 Jahr
|148147359
|11.40%
|Barrick Mining, Pan American Silver
|49%
|CHF
|1 Jahr
|148147360
|11.80%
|Clariant, Lonza, Sandoz
|59%
|CHF
|1 Jahr
|148147361
|18.06%
|Adecco, ams-OSRAM
|49%
|CHF
|9 Monate
|148147363
|Emittentin: Swissquote Bank SA
|WEITERE THEMEN
