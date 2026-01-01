|
|IN ZEICHNUNG BIS 30.01.2026
|CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
|Coupon p.a.
|Basiswerte
|Barriere
|Währung
|Laufzeit
|Valor
|8.20%
|
|Nestlé, Novartis, Roche, Sika
|
|59%
|
|CHF
|
|2.0 Jahre
|
|150558602
|5.00%
|
|Euro STOXX 50, S&P 500, SMI
|
|69%
|
|CHF
|
|2.0 Jahre
|
|150558603
|11.20%
|
|Alcon, Lonza, Sandoz
|
|64%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|150558604
|10.60%
|
|Gold, Palladium, Platinum, Silver
|
|59%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|150558605
|20.00%
|
|BASF, Bayer, ThyssenKrupp
|
|55%
|
|CHF
|
|1.0 Jahr
|
|150558606
|18.40%
|
|Biontech, Moderna
|
|49%
|
|CHF
|
|1.0 Jahr
|
|150558607
|16.00%
|
|Barrick Mining, Freeport-McMoRan, Pan American Silver
|
|55%
|
|CHF
|
|1.0 Jahr
|
|150558608
|15.00%
|
|ABB, Adecco, VAT Group
|
|59%
|
|CHF
|
|1.0 Jahr
|
|150558609
|11.40%
|
|Lufthansa, TUI
|
|59%
|
|CHF
|
|1.0 Jahr
|
|150558610
|11.00%
|
|Barry Callebaut, Richemont, Novartis, Partners Group
|
|55%
|
|CHF
|
|1.0 Jahr
|
|150558611
|10.60%
|
|Julius Bär, UBS
|
|69%
|
|CHF
|
|1.0 Jahr
|
|150558612
|14.40%
|
|Deutsche Bank, UBS, UniCredit
|
|59%
|
|EUR
|
|1.5 Jahre
|
|150558613
|13.50%
|
|Hensoldt, RENK Group, Rheinmetall
|
|49%
|
|EUR
|
|1.0 Jahr
|
|150558614
|11.00%
|
|American Express, Mastercard, VISA
|
|59%
|
|USD
|
|1.5 Jahre
|
|150558615
|20.00%
|
|Broadcom, Intel, Nvidia
|
|49%
|
|USD
|
|1.0 Jahr
|
|150558616
|•
|Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB-)
|
|IN ZEICHNUNG BIS 29.01.2026
|CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
|
|Coupon p.a.
|
|Basiswerte
|
|Barriere
|
|Währung
|
|Laufzeit
|
|Valor
|7.40%
|
|Alcon, Givaudan, Sika
|
|59%
|
|CHF
|
|2.0 Jahre
|
|150558522
|13.60%
|
|Lonza, Novartis, VAT Group
|
|59%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|150558523
|10.00%
|
|ABB, Roche, UBS, Zurich Insurance
|
|59%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|150558524
|16.40%
|
|Hensoldt, RENK Group, Rheinmetall
|
|59%
|
|CHF
|
|1.0 Jahr
|
|150558525
|9.00%
|
|BP, Eni, Shell, TotalEnergies
|
|69%
|
|EUR
|
|1.0 Jahr
|
|150558526
|17.00%
|
|Anglogold Ashanti ADR, Barrick Mining, Newmont
|
|55%
|
|USD
|
|1.0 Jahr
|
|150558527
|•
|Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB-) - TCM-Besichert
|
|IN ZEICHNUNG BIS 28.01.2026
|CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
|
|Coupon p.a.
|
|Basiswerte
|
|Barriere
|
|Währung
|
|Laufzeit
|
|Valor
|7.00%
|
|Geberit, Novartis, Swiss Re, Swisscom
|
|59%
|
|CHF
|
|2 Jahre
|
|149715005
|17.00%
|
|Biontech, Moderna, Roche
|
|49%
|
|CHF
|
|1 Jahr
|
|149715006
|11.00%
|
|Deutsche Bank, UBS, UniCredit
|
|59%
|
|CHF
|
|1 Jahr
|
|149715007
|14.40%
|
|Meta Platforms, Microsoft, Nvidia
|
|55%
|
|USD
|
|1 Jahr
|
|149715009
|•
|Emittentin: Cornèr Bank AG, Guernsey (Rating: Fitch BBB+)
|
|IN ZEICHNUNG BIS 29.01.2026
|CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
|
|Coupon p.a.
|
|Basiswerte
|
|Barriere
|
|Währung
|
|Laufzeit
|
|Valor
|7.20%
|
|Swiss Life, Swiss Re, Swisscom, UBS
|
|55%
|
|CHF
|
|2.0 Jahre
|
|150558529
|6.80%
|
|Barry Callebaut, Holcim, Novartis
|
|49%
|
|CHF
|
|2.0 Jahre
|
|150558530
|12.60%
|
|Sika, Straumann, VAT Group
|
|55%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|150558531
|9.00%
|
|ABB, Roche, UBS, Zurich Insurance
|
|59%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|150558532
|13.00%
|
|Julius Bär, Partners Group, Swissquote
|
|59%
|
|EUR
|
|1.5 Jahre
|
|150558533
|13.00%
|
|Gold, Palladium, Platinum, Silver
|
|59%
|
|USD
|
|1.5 Jahre
|
|150558534
|•
|Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey
|
|Garantin: Aargauische Kantonalbank, Aarau (Rating der Garantin: S&P AA+)
|
|IN ZEICHNUNG BIS 30.01.2026
|CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
|
|Coupon p.a.
|
|Basiswerte
|
|Barriere
|
|Währung
|
|Laufzeit
|
|Valor
|7.40%
|
|Lonza, Novartis, Sandoz
|
|59%
|
|CHF
|
|2.0 Jahre
|
|149398313
|13.00%
|
|Adecco, Straumann, Swatch
|
|55%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|149398314
|10.40%
|
|Alcon, Givaudan, Partners Group
|
|64%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|149398316
|10.00%
|
|Logitech, Nestlé, Novartis, Roche
|
|59%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|149398317
|17.60%
|
|Moderna, Pfizer
|
|49%
|
|CHF
|
|1.0 Jahr
|
|149398318
|13.00%
|
|ABB, Barry Callebaut, VAT Group
|
|55%
|
|CHF
|
|1.0 Jahr
|
|149398319
|12.20%
|
|Commerzbank, Société Générale, UBS
|
|55%
|
|CHF
|
|1.0 Jahr
|
|149398320
|10.20%
|
|Apple, Intel, IBM, Microsoft
|
|49%
|
|CHF
|
|1.0 Jahr
|
|149398321
|12.60%
|
|Hermès, Kering, LVMH
|
|59%
|
|EUR
|
|1.0 Jahr
|
|149398323
|6.40%
|
|Euro STOXX 50, S&P 500, SMI
|
|59%
|
|USD
|
|2.0 Jahre
|
|149398324
|•
|Emittentin: Basler Kantonalbank (Rating: Fitch AAA, S&P AA+)
|
|IN ZEICHNUNG BIS 30.01.2026
|CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
|
|Coupon p.a.
|
|Basiswerte
|
|Barriere
|
|Währung
|
|Laufzeit
|
|Valor
|7.00%
|
|Nestlé, Novartis, Roche
|
|69%
|
|CHF
|
|2.0 Jahre
|
|150558579
|15.20%
|
|Alphabet, Nvidia, Tesla
|
|49%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|150558580
|10.00%
|
|Julius Bär, Partners Group, UBS
|
|59%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|150558582
|9.20%
|
|Alcon, Lonza, Sandoz
|
|59%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|150558581
|14.40%
|
|Logitech, Straumann, Temenos
|
|59%
|
|CHF
|
|1.25 Jahre
|
|150558583
|8.60%
|
|Nestlé, Novartis, Roche
|
|69%
|
|EUR
|
|2.0 Jahre
|
|150558584
|•
|Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey
|
|Garantin: PostFinance AG, Bern (Bankrating: S&P AA)
|
|IN ZEICHNUNG BIS 30.01.2026
|CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
|
|Coupon p.a.
|
|Basiswerte
|
|Barriere
|
|Währung
|
|Laufzeit
|
|Valor
|12.01%
|
|Barry Callebaut, Kühne + Nagel, Swiss Re, Swisscom
|
|59%
|
|CHF
|
|2.0 Jahre
|
|148147448
|18.85%
|
|BASF, Bayer, Siemens Energy
|
|55%
|
|CHF
|
|1.0 Jahr
|
|148147450
|18.21%
|
|ams-OSRAM, Temenos
|
|49%
|
|CHF
|
|1.0 Jahr
|
|148147453
|10.49%
|
|Alphabet, Amazon, Microsoft
|
|59%
|
|CHF
|
|1.0 Jahr
|
|148147454
|11.30%
|
|DHL Group, SAP, Siemens
|
|59%
|
|EUR
|
|1.5 Jahre
|
|145340038
|14.05%
|
|Eli Lilly, Novo Nordisk, Roche
|
|55%
|
|USD
|
|1.0 Jahr
|
|145340040
|•
|Emittentin: Swissquote Bank SA
|
Neue Massstäbe bei Hebelprodukten
Unser Engagement für einen erstklassigen Service, eine wachsende Produktpalette und eine innovative Website - das sind die Grundlagen für den Erfolg auf dem Schweizer Markt.
Transparente Informationen
Umfassende Produktdetails und Markteinblicke für eine fundierte Investitionsentscheidung.
Marktperformance
Entwicklung der Investitionen in Echtzeit.
Realtime-Daten
Mit Realtime-Marktdaten und Benachrichtigungen über wichtige Marktbewegungen immer up-to-date bleiben.
Sichere Umgebung
Sicheres, reguliertes Umfeld mit robustem Anlegerschutz.
Umfangreiche Produktpalette
Zugang zu einer breiten Palette von Hebelprodukten, die auf unterschiedliche Risikobereitschaft und Strategien zugeschnitten sind.
Erweiterte Suchwerkzeuge
Intuitive Such- und Filterwerkzeuge für die perfekten Anlageinstrumente.
Was sind Mini-Futures?
|Mini-Futures sind eine flexible und transparente Form von Hebelprodukten, die es Anlegern ermöglichen, an der Kursentwicklung eines Basiswerts mit vergleichsweise geringem Kapitaleinsatz zu partizipieren. Doch wie funktionieren Mini-Futures genau und welche Varianten gibt es? Dieser Artikel enthält eine kompakte Einführung zum Thema.
Mini-Futures sind Derivate, die es ermöglichen, auf steigende oder fallende Kurse eines Basiswerts (z. B. Aktien oder Indizes) zu setzen. Sie zeichnen sich durch einen eingebauten Hebel aus, der die potenziellen Gewinne, aber auch die Verluste verstärkt. Im Gegensatz zu klassischen Warrants haben Mini-Futures keine feste Laufzeit, sondern enden erst, wenn das sogenannte Stop-Loss-Level erreicht wird.
Es gibt zwei grundlegende Varianten von Mini-Futures:
Long Mini-Future: Diese Variante profitiert von steigenden Kursen des Basiswerts. Sie eignet sich für Anleger, die eine positive Markterwartung haben.
Short Mini-Future: Diese Variante bietet Chancen bei fallenden Kursen des Basiswerts. Sie ist ideal für Anleger, die auf sinkende Märkte setzen möchten. Auch als Absicherung können sie eingesetzt werden.
