Bereits an der SIX Swiss Exchange gelistet
                                                                                                                                                                                                                                                     ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ 
 
Klicken Sie hier für die Web-Ansicht dieses Mailings.
 
 
Werbung
 
AN DER SIX SWISS EXCHANGE HANDELBAR
CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLE
Yield to Call Basiswerte Abstand zur Barriere Verfall Briefkurs Valor
12.40% Apple, Nvidia, Oracle 37.66% 26.02.2027 95.73% 144774314
11.70% Richemont, Logitech, Swatch 36.45% 07.06.2027 94.00% 144774381
10.28% Helvetia Baloise, Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance 31.39% 12.06.2028 98.11% 144774401
10.19% Richemont, Partners Group, Swissquote 29.40% 28.05.2027 97.38% 144774308
9.32% Nestlé, Novartis, Roche, Zurich Insurance 32.38% 17.01.2028 98.79% 150557816
8.80% AXA, ING, Zurich Insurance 42.78% 17.07.2028 98.53% 150557814
9.95% Rheinmetall, SAP, Siemens 37.17% 18.01.2027 97.32% 150557826
16.10% Broadcom, Nvidia, Oracle 38.72% 11.01.2027 95.18% 150557336
 Yield to Call: Rendite berechnet auf den nächstmöglichen Rückzahlungstag
 Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB-)
 
Weitere Produkte
 
 
 
 
WEITERE THEMEN
 
 Neues Label, bewährter Basiswert - ETP+ auf den FUW Swiss 50 Index
 
 
Exchange Traded Products (ETPs) öffnen die Tür zu den unterschiedlichsten Anlageklassen. Neben ganzen Aktienmärkten, Branchen und Regionen zählen Rohstoffe, Obligationen und Währungen zum Spektrum dieser passiven Finanzprodukte. Strukturell ist ein ETP ein Forderungsrecht in Form einer verbrieften Inhaberschuldverschreibung. Um das Emittentenrisiko zu reduzieren, werden ETPs durch die Hinterlegung eines Pfands, des so genannten Collateral, besichert. Neben Wertschriften kann es sich dabei um Edelmetalle oder Buchgeld handeln. Die flexiblen Einsatzmöglichkeiten haben zusammen mit einem liquiden und transparenten Börsenhandel für ein zunehmendes Angebot gesorgt. Im vergangenen Jahr übertraf die Zahl der an der SIX Swiss Exchange kotierten ETPs erstmals die 100er-Marke. Mittlerweile stehen mehr als 180 Vehikel dieser Art auf dem Kurszettel. War das Segment zunächst eine Domäne der Rohstoffe, sind mittlerweile Kryptowährungen der Wachstumstreiber – besonders viele ETPs bilden ein digitales Zahlungsmittel wie beispielsweise den Bitcoin ab.
 
 
 
Jetzt mehr erfahren
 
 
 
 
 Das Alter bietet Chancen - ETP auf Longevity Index
 
 
«Forever young» zählt zu den grossen Pop-Klassikern der 1980er-Jahre. Zwar befasst sich die deutsche Band Alphaville in diesem Song weniger mit dem Wunsch nach ewiger Jugend, sondern vielmehr mit der damaligen Bedrohung durch den Kalten Krieg. Doch dürften viele Zuhörer bei dem vor 40 Jahren publizierten Hit in Erinnerungen an die Jugend schwelgen und sich nach dieser Zeit sehnen. «Forever young» – diese Parole geht längst über die Musik und die mit ihr verbundenen Träumereien hinaus. Ein ganzer Wirtschaftszweig beschäftigt sich mit der Frage, wie sich ein möglichst langes und gesundes Leben realisieren lässt. Die «Longevity», zu Deutsch Langlebigkeit, entpuppt sich zusehends als globaler Megatrend. Ein Teil des Sektors widmet sich Produkten und Dienstleistungen, die durch eine frühzeitige gesunde Lebensweise die Chancen auf ein hohes Alter steigern sollen. In einem weiteren Segment sind die Unternehmen positioniert, deren Strategien direkt auf die gesteigerte Lebenserwartung abzielen.
 
 
 
Jetzt mehr erfahren
 
 
 
 
Impressum
LEONTEQ SECURITIES AG | Europaallee 39 | CH - 8004 Zurich
HomeAbmeldenKontaktDisclaimer
*Quelle: Leonteq Securities AG, Stand 23.01.2026 08:45 Uhr, indikative Angaben.

Diese E-Mail ist nur für Anleger, die sich sämtlicher Risiken welche Finanzinstrumente sowie Finanzprodukte beinhalten, bewusst sind. Die in dieser E-Mail enthaltenen Informationen sind kein Research und basieren oder stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen oder Quellen die als vertrauenswürdig angesehen werden. Die in dieser E-Mail gemachten Aussagen können jederzeit und ohne Ankündigung ändern. Es wird keine Haftung übernommen, dass der Inhalt angemessen oder vollständig ist. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Diese E-Mail dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt weder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzprodukten noch eine Offerte bzw. Einladung zur Offertstellung dar. Die in dieser E-Mail erwähnten Finanzprodukte sind derivative Finanzprodukte. Sie qualifizieren nicht als Anteile einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne der Art. 7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und sind daher weder registriert noch überwacht von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Anleger sollten beachten, dass sie dem vollen Kreditrisiko der Emittentin sowie des Garantiegebers ausgesetzt sind. Verkaufsbeschränkungen für die in dieser E-Mail genannten strukturierten Produkte sind in den entsprechenden Produktdokumentationen definiert. Eine Weitergabe oder Wiedergabe - auch auszugsweise - der vorliegenden E-Mail ist nur mit vorgängiger Genehmigung von Leonteq Securities AG gestattet.

© LEONTEQ SECURITIES AG 2026 - Alle Rechte vorbehalten.
 