|KANTONALBANKEN-PRODUKTE IN ZEICHNUNG
|Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne stellen wir Ihnen unsere aktuelle Serie von Zeichnungsprodukten der Kantonalbanken AKB und BKB vor.
Freundliche Grüsse
Leonteq Securities
|IN ZEICHNUNG BIS 19.03.2026
|CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
|Coupon p.a.
|Basiswerte
|Barriere
|Währung
|Laufzeit
|Valor
|8.00%
|Nestlé, Novartis, Roche, Swiss Re
|59%
|CHF
|2.5 Jahre
|152508935
|8.00%
|Cembra Money Bank, Julius Bär, UBS
|49%
|CHF
|1.5 Jahre
|152508936
|11.60%
|Alphabet, Apple, Microsoft
|59%
|CHF
|1.25 Jahre
|152508939
|16.00%
|ams-OSRAM, Logitech
|49%
|CHF
|1.0 Jahr
|152508940
|8.00%
|Gold, Silver
|49%
|CHF
|1.25 Jahre
|152508941
|9.20%
|Gold, Silver
|49%
|EUR
|1.25 Jahre
|152508942
|11.00%
|Gold, Silver
|49%
|USD
|1.25 Jahre
|152508943
|
|Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey
|
|Garantin: Aargauische Kantonalbank, Aarau (Rating der Garantin: S&P AA+)
|IN ZEICHNUNG BIS 20.03.2026
|CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
|Coupon p.a.
|Basiswerte
|Barriere
|Währung
|Laufzeit
|Valor
|6.60%
|Allianz, AXA, Helvetia Baloise, Zurich Insurance
|55%
|CHF
|2.5 Jahre
|149398707
|6.00%
|Nestlé, Novartis, Roche
|60%
|CHF
|2.5 Jahre
|149398708
|8.00%
|ABB, Geberit, Sika
|59%
|CHF
|2.25 Jahre
|149398711
|9.00%
|Holcim, Swiss Re, Swisscom
|59%
|CHF
|1.75 Jahre
|149398712
|8.60%
|Kühne + Nagel, Nestlé, UBS
|55%
|CHF
|1.75 Jahre
|149398714
|12.60%
|Lonza, Sandoz, Sonova, Zurich Insurance
|64%
|CHF
|1.5 Jahre
|149398715
|12.00%
|Barry Callebaut, Logitech, VAT Group
|49%
|CHF
|1.5 Jahre
|149398716
|11.00%
|Alcon, Givaudan, Partners Group
|55%
|CHF
|1.5 Jahre
|149398717
|17.00%
|Commerzbank, ING, Société Générale
|59%
|EUR
|1.25 Jahre
|149398718
|10.60%
|Chevron, Exxon Mobil, SLB
|49%
|USD
|1.5 Jahre
|149398719
|
|Emittentin: Basler Kantonalbank (Rating: Fitch AAA, S&P AA+)
|