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|PRODUKTE IN ZEICHNUNG
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|Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne stellen wir Ihnen unsere aktuelle Serie von Zeichnungsprodukten vor.
Freundliche Grüsse
Leonteq Securities
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|IN ZEICHNUNG BIS 22.05.2026
|CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
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|Coupon p.a.
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|Basiswerte
|
|Barriere
|
|Währung
|
|Laufzeit
|
|Valor
|10.20%
|
|ABB, Georg Fischer, Givaudan, Holcim
|
|55%
|
|CHF
|
|2.0 Jahre
|
|155043234
|5.70%
|
|Euro STOXX 50, S&P 500, SMI
|
|69%
|
|CHF
|
|2.0 Jahre
|
|155043244
|10.00%
|
|Logitech, Lonza, Partners Group
|
|49%
|
|CHF
|
|1.75 Jahre
|
|155043246
|9.00%
|
|Alcon, Geberit, Kühne + Nagel
|
|55%
|
|CHF
|
|1.75 Jahre
|
|155043249
|8.20%
|
|Roche, Swiss Life, Swiss Re, Swisscom
|
|59%
|
|CHF
|
|1.75 Jahre
|
|155043259
|14.60%
|
|Siegfried, Stadler Rail, VAT Group
|
|55%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|155043261
|23.00%
|
|Intel, Nvidia
|
|49%
|
|CHF
|
|1.25 Jahre
|
|155043264
|20.00%
|
|Merck KGaA, Moderna, Novartis
|
|49%
|
|CHF
|
|1.25 Jahre
|
|155043274
|15.40%
|
|Adecco, Clariant, Sonova
|
|55%
|
|CHF
|
|1.25 Jahre
|
|155043276
|13.00%
|
|Roche, Sandoz, VAT Group
|
|55%
|
|CHF
|
|1.25 Jahre
|
|155043279
|17.20%
|
|On Holding, Swatch
|
|55%
|
|CHF
|
|1.0 Jahr
|
|155043289
|19.00%
|
|ABB, Schneider Electric, Siemens Energy
|
|55%
|
|EUR
|
|1.0 Jahr
|
|155043291
|15.20%
|
|Air France - KLM, Lufthansa
|
|49%
|
|EUR
|
|1.0 Jahr
|
|155043294
|10.60%
|
|McDonalds, PepsiCo, Waste Management
|
|59%
|
|USD
|
|1.5 Jahre
|
|155043304
|25.00%
|
|Crowdstrike, Oracle, Palantir Technologies
|
|49%
|
|USD
|
|1.25 Jahre
|
|155043305
|
|•
|
|Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB-)
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|IN ZEICHNUNG BIS 21.05.2026
|CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
|
|Coupon p.a.
|
|Basiswerte
|
|Barriere
|
|Währung
|
|Laufzeit
|
|Valor
|9.00%
|
|Novartis, Swiss Re, UBS, Zurich Insurance
|
|59%
|
|CHF
|
|2.0 Jahre
|
|155043278
|8.50%
|
|ZKB Gold ETF, ZKB Silver ETF
|
|59%
|
|CHF
|
|1.75 Jahre
|
|155043283
|8.00%
|
|Avolta, Nestlé, Swatch
|
|49%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|155043280
|12.20%
|
|Eli Lilly, Novo Nordisk, Roche
|
|55%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|155043281
|8.40%
|
|EURO STOXX Banks Index, S&P 500, SMI
|
|59%
|
|EUR
|
|2.0 Jahre
|
|155043282
|12.30%
|
|ZKB Gold ETF, ZKB Silver ETF
|
|59%
|
|USD
|
|1.75 Jahre
|
|155043284
|
|•
|
|Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB-) - TCM-Besichert
|
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|IN ZEICHNUNG BIS 20.05.2026
|AUTOCALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
|
|Coupon p.a.
|
|Basiswerte
|
|Barriere
|
|Währung
|
|Laufzeit
|
|Valor
|9.20%
|
|ABB, Logitech, Roche
|
|55%
|
|CHF
|
|2.0 Jahre
|
|152632669
|11.00%
|
|Geberit, Givaudan, Swatch, Swisscom
|
|59%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|152632670
|14.20%
|
|Accelleron Industries, OC Oerlikon, VAT Group
|
|55%
|
|CHF
|
|1.25 Jahre
|
|152632671
|18.00%
|
|Bayer, Siemens Energy
|
|49%
|
|EUR
|
|1.25 Jahre
|
|152632672
|
|•
|
|Emittentin: Cornèr Bank AG, Guernsey (Rating: Fitch BBB+)
|
|•
|
|Autocall Trigger Level: 100%
|
|
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|IN ZEICHNUNG BIS 21.05.2026
|CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
|
|Coupon p.a.
|
|Basiswerte
|
|Barriere
|
|Währung
|
|Laufzeit
|
|Valor
|7.00%
|
|Nestlé, Novartis, Roche
|
|65%
|
|CHF
|
|2.25 Jahre
|
|155043270
|10.60%
|
|Logitech, Swissquote, UBS
|
|55%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|155043271
|10.40%
|
|Barry Callebaut, Richemont, Givaudan
|
|49%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|155043272
|14.20%
|
|Commerzbank, ING, Société Générale
|
|55%
|
|CHF
|
|1.25 Jahre
|
|155043273
|14.00%
|
|Kering, L'Oréal, LVMH
|
|59%
|
|EUR
|
|1.25 Jahre
|
|155043275
|13.00%
|
|Coca-Cola, Starbucks, Walmart
|
|59%
|
|USD
|
|1.5 Jahre
|
|155043277
|
|•
|
|Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey
|•
|
|Garantin: Aargauische Kantonalbank, Aarau (Rating der Garantin: S&P AA+)
|
|
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|IN ZEICHNUNG BIS 22.05.2026
|CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
|
|Coupon p.a.
|
|Basiswerte
|
|Barriere
|
|Währung
|
|Laufzeit
|
|Valor
|7.20%
|
|Geberit, Kühne + Nagel, Swisscom
|
|55%
|
|CHF
|
|2.5 Jahre
|
|149399028
|6.00%
|
|Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance
|
|59%
|
|CHF
|
|2.5 Jahre
|
|149399029
|8.00%
|
|ABB, Novartis, Roche, Swiss Re
|
|55%
|
|CHF
|
|2.25 Jahre
|
|149399030
|11.00%
|
|Richemont, Roche, VAT Group
|
|49%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|149399031
|10.00%
|
|Alcon, Lonza, Straumann
|
|59%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|149399032
|8.40%
|
|Amrize, Geberit, Sika
|
|59%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|149399033
|18.40%
|
|ams-OSRAM, VAT Group
|
|49%
|
|CHF
|
|1.0 Jahr
|
|149399034
|16.00%
|
|ABB, Siemens, Siemens Energy
|
|55%
|
|CHF
|
|1.0 Jahr
|
|149399035
|9.00%
|
|Allianz, Bayer, SAP
|
|49%
|
|EUR
|
|1.0 Jahr
|
|149399036
|14.00%
|
|Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft
|
|55%
|
|USD
|
|1.5 Jahre
|
|149399037
|
|•
|
|Emittentin: Basler Kantonalbank (Rating: Fitch AAA, S&P AA+)
|
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|IN ZEICHNUNG BIS 22.05.2026
|CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
|
|Coupon p.a.
|
|Basiswerte
|
|Barriere
|
|Währung
|
|Laufzeit
|
|Valor
|7.60%
|
|Nestlé, Novartis, Roche
|
|69%
|
|CHF
|
|2.0 Jahre
|
|155043317
|13.80%
|
|Nvidia, Tesla
|
|49%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|155043318
|12.60%
|
|Richemont, Kühne + Nagel, Logitech
|
|59%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|155043319
|10.20%
|
|Geberit, Holcim, Sika
|
|65%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|155043320
|8.40%
|
|AXA, Generali, Swiss Life
|
|69%
|
|CHF
|
|1.25 Jahre
|
|155043321
|10.60%
|
|Nestlé, Novartis, Roche
|
|69%
|
|USD
|
|2.0 Jahre
|
|155043323
|
|•
|
|Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey
|•
|
|Garantin: PostFinance AG, Bern (Bankrating: S&P AA)
|
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|IN ZEICHNUNG BIS 22.05.2026
|CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
|
|Coupon p.a.
|
|Basiswerte
|
|Barriere
|
|Währung
|
|Laufzeit
|
|Valor
|8.77%
|
|ABB, Swiss Re, Swisscom
|
|59%
|
|CHF
|
|2.0 Jahre
|
|148147804
|14.52%
|
|Bachem, Sandoz, Sonova
|
|55%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|148147819
|16.55%
|
|Richemont, Nestlé, Roche, UBS, VAT Group
|
|55%
|
|CHF
|
|1.0 Jahr
|
|148147834
|15.21%
|
|Alstom, SGS, Stadler Rail
|
|59%
|
|CHF
|
|1.0 Jahr
|
|148147862
|14.32%
|
|Commerzbank, Munich Re, UniCredit
|
|49%
|
|EUR
|
|1.0 Jahr
|
|152740655
|13.62%
|
|Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley
|
|59%
|
|USD
|
|1.5 Jahre
|
|152740656
|
|•
|
|Emittentin: Swissquote Bank SA
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Neue Massstäbe bei Hebelprodukten
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|Unser Engagement für einen erstklassigen Service, eine wachsende Produktpalette und eine innovative Website - das sind die Grundlagen für den Erfolg auf dem Schweizer Markt.
Transparente Informationen
Umfassende Produktdetails und Markteinblicke für eine fundierte Investitionsentscheidung.
Marktperformance
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Sicheres, reguliertes Umfeld mit robustem Anlegerschutz.
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Erweiterte Suchwerkzeuge
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Was sind Mini-Futures?
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|Mini-Futures sind eine flexible und transparente Form von Hebelprodukten, die es Anlegern ermöglichen, an der Kursentwicklung eines Basiswerts mit vergleichsweise geringem Kapitaleinsatz zu partizipieren. Doch wie funktionieren Mini-Futures genau und welche Varianten gibt es? Dieser Artikel enthält eine kompakte Einführung zum Thema.
Mini-Futures sind Derivate, die es ermöglichen, auf steigende oder fallende Kurse eines Basiswerts (z. B. Aktien oder Indizes) zu setzen. Sie zeichnen sich durch einen eingebauten Hebel aus, der die potenziellen Gewinne, aber auch die Verluste verstärkt. Im Gegensatz zu klassischen Warrants haben Mini-Futures keine feste Laufzeit, sondern enden erst, wenn das sogenannte Stop-Loss-Level erreicht wird.
Es gibt zwei grundlegende Varianten von Mini-Futures:
Long Mini-Future: Diese Variante profitiert von steigenden Kursen des Basiswerts. Sie eignet sich für Anleger, die eine positive Markterwartung haben.
Short Mini-Future: Diese Variante bietet Chancen bei fallenden Kursen des Basiswerts. Sie ist ideal für Anleger, die auf sinkende Märkte setzen möchten. Auch als Absicherung können sie eingesetzt werden.
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