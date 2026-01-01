IPO SpaceX
                                                                                                                                                                                                                                                     ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ 
 
Klicken Sie hier für die Web-Ansicht dieses Mailings.
 
 
Werbung
 
JETZT IN ZEICHNUNG
SpaceX goes public - und Leonteq ist dabei
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren

Der grösste Börsengang der Geschichte steht bevor: SpaceX, das visionäre Unternehmen von Elon Musk hinter Falcon-Raketen, dem Starlink-Netzwerk und bahnbrechender KI-Technologie, öffnet erstmals seine Türen für den öffentlichen Kapitalmarkt. Leonteq ist als exklusive Emittentin für Anlageprodukte auf SpaceX von Anfang an dabei und bringt damit eine einzigartige Investitionsmöglichkeit direkt zu Ihnen. Genau wie SpaceX seine Raketen präzise auf Kurs bringt, bringt Leonteq Ihr Portfolio gezielt voran. Starten Sie jetzt - exklusiv bei Leonteq. 🚀
Jetzt mehr erfahren!
 
 
IN ZEICHNUNG BIS 12.06.2026
CALLABLE BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
Coupon p.a. Basiswert Barriere Währung Laufzeit Valor
16.00% SpaceX 59% CHF 1 Jahr 155044452
20.00% SpaceX 59% USD 1 Jahr 155044453
 Fixierung: 12.06.2026 auf Schlusskursbasis
 Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB-)
 
 
WEITERE THEMEN
 
 Neue Massstäbe bei Hebelprodukten
 
 
Unser Engagement für einen erstklassigen Service, eine wachsende Produktpalette und eine innovative Website - das sind die Grundlagen für den Erfolg auf dem Schweizer Markt.

Transparente Informationen
Umfassende Produktdetails und Markteinblicke für eine fundierte Investitionsentscheidung.

Marktperformance
Entwicklung der Investitionen in Echtzeit.

Realtime-Daten
Mit Realtime-Marktdaten und Benachrichtigungen über wichtige Marktbewegungen immer up-to-date bleiben.

Sichere Umgebung
Sicheres, reguliertes Umfeld mit robustem Anlegerschutz.

Umfangreiche Produktpalette
Zugang zu einer breiten Palette von Hebelprodukten, die auf unterschiedliche Risikobereitschaft und Strategien zugeschnitten sind.

Erweiterte Suchwerkzeuge
Intuitive Such- und Filterwerkzeuge für die perfekten Anlageinstrumente.
 
 
Produktstory
 
 Was sind Mini-Futures?
 
 
Mini-Futures sind eine flexible und transparente Form von Hebelprodukten, die es Anlegern ermöglichen, an der Kursentwicklung eines Basiswerts mit vergleichsweise geringem Kapitaleinsatz zu partizipieren. Doch wie funktionieren Mini-Futures genau und welche Varianten gibt es? Dieser Artikel enthält eine kompakte Einführung zum Thema.

Mini-Futures sind Derivate, die es ermöglichen, auf steigende oder fallende Kurse eines Basiswerts (z. B. Aktien oder Indizes) zu setzen. Sie zeichnen sich durch einen eingebauten Hebel aus, der die potenziellen Gewinne, aber auch die Verluste verstärkt. Im Gegensatz zu klassischen Warrants haben Mini-Futures keine feste Laufzeit, sondern enden erst, wenn das sogenannte Stop-Loss-Level erreicht wird.

Es gibt zwei grundlegende Varianten von Mini-Futures:

Long Mini-Future: Diese Variante profitiert von steigenden Kursen des Basiswerts. Sie eignet sich für Anleger, die eine positive Markterwartung haben.

Short Mini-Future: Diese Variante bietet Chancen bei fallenden Kursen des Basiswerts. Sie ist ideal für Anleger, die auf sinkende Märkte setzen möchten. Auch als Absicherung können sie eingesetzt werden.
 
 
Hier mehr erfahren
 
 
 
Hier mehr erfahren
 
 
 
Impressum
LEONTEQ SECURITIES AG | Europaallee 39 | CH - 8004 Zurich
HomeAbmeldenKontaktDisclaimer
The Products are linked to shares that are not yet listed on an exchange but are expected to be admitted to trading following an IPO (the "IPO Shares"). The timing, terms and completion of the IPO are uncertain, and there is no assurance that the IPO will occur as anticipated or at all. Any delay, modification or cancellation of the IPO may result in adjustments to the Products. Furthermore, the Issuer is not obliged to accept subscriptions or to issue the products related to IPO Shares. In addition, the market price of newly listed shares may be highly volatile and may differ significantly from the IPO price, which could adversely affect the Products.

This e-mail is intended for investors only who understand and are capable of assuming all risks involved in financial instruments and products. The information contained herein is not considered to be research and is based on or derived from information generally available to the public or from sources believed to be reliable. No representation or warranty is made or implied that it is accurate or complete. Any opinions expressed in this e-mail are subject to change without notice. The content has been prepared solely for information purposes and does not constitute any solicitation to buy or sell any instrument. Products mentioned in this e-mail qualify as derivative financial instruments. The products do not qualify as units of a collective investment scheme pursuant to art. 7 et seqq. of the Swiss Federal Act on Collective Investment Schemes (CISA) and are therefore neither registered nor supervised by the Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA. Investors should be aware that they may be exposed to the full credit risk of the issuer and the guarantor, respectively. The selling restrictions applicable to the structured products specified in this e-mail are set forth in the individual documentation of the respective product. This e-mail must not be reproduced - even partially -, distributed or forwarded without the prior approval of Leonteq Securities AG.

© LEONTEQ SECURITIES AG 2026. All rights reserved
 