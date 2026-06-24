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|UNDERLYING IM FOKUS: TAKE-TWO INTERACTIVE
|Auf zu neuem Wachstum
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|Sehr geehrte Damen und Herren
Für Gaming-Fans heisst es aufgepasst: Das mit Spannung erwartete Videospiel «Grand Theft Auto VI» kann ab dem 25. Juni vorbestellt werden, auf den Markt kommt das Videospiel dann am 19. November. Damit endet eine fast 14-jährige Wartezeit auf den nächsten Teil der Kult-Reihe. Experten rechnen mit einem der grössten Launches der Branche. Bereits im Veröffentlichungsjahr soll GTA VI Milliardenumsätze erzielen und könnte sogar zum umsatzstärksten Spiele-Start aller Zeiten werden. Dies begründet sich nicht zuletzt in der schieren Popularität des Vorgängers. GTA V wurde rund 230 Mio. Mal verkauft und gilt als eines der erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten. Der anstehende Release ist daher auch für den Mutterkonzern Take-Two Interactive ein Mega-Ereignis und könnte die jahrelangen Vorabinvestitionen letztlich in echte Gewinne verwandeln.
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|IN ZEICHNUNG BIS 30.06.2026
|CALLABLE BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
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|Coupon p.a.
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|Basiswerte
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|Barriere
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|Währung
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|Laufzeit
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|Valor
|27.72%
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|Micron Technology
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|49%
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|CHF
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|1 Jahr
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|155586145
|17.98%
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|Idorsia
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|49%
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|CHF
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|1 Jahr
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|155586137
|15.51%
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|SpaceX
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|49%
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|CHF
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|1 Jahr
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|155586144
|12.79%
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|Siemens Energy
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|59%
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|CHF
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|1 Jahr
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|155586141
|12.16%
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|Freeport-McMoRan
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|55%
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|CHF
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|1 Jahr
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|155586151
|10.60%
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|Take 2 Interactive
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|59%
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|CHF
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|1 Jahr
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|155586149
|10.36%
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|Newmont
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|65%
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|CHF
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|1 Jahr
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|155586152
|9.46%
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|Eli Lilly
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|69%
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|CHF
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|1 Jahr
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|155586142
|9.26%
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|Partners Group
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|69%
|
|CHF
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|1 Jahr
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|155586138
|8.58%
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|Novo Nordisk
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|59%
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|CHF
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|1 Jahr
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|155586146
|8.32%
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|Ypsomed Holding
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|69%
|
|CHF
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|1 Jahr
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|155586140
|14.78%
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|Take 2 Interactive
|
|59%
|
|USD
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|1 Jahr
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|155586150
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|•
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|Emittentin: Basler Kantonalbank, Basel (Rating: Fitch AAA, S&P AA+)
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|HANDELBAR AN DER SIX SWISS EXCHANGE
|Mini-Futures
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|Richtung
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|Basiswert
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|Stop-Loss Level
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|Hebel*
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|Valor
|Long
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|Take 2 Interactive
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|228.9033
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|9.24
|
|157285853
|Long
|
|Take 2 Interactive
|
|197.6446
|
|4.33
|
|157286879
|Short
|
|Take 2 Interactive
|
|259.1872
|
|8.88
|
|157285903
|Short
|
|Take 2 Interactive
|
|287.9858
|
|4.25
|
|157285905
|
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|WEITERE THEMEN
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Neue Massstäbe bei Hebelprodukten
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|Unser Engagement für einen erstklassigen Service, eine wachsende Produktpalette und eine innovative Website - das sind die Grundlagen für den Erfolg auf dem Schweizer Markt.
Transparente Informationen
Umfassende Produktdetails und Markteinblicke für eine fundierte Investitionsentscheidung.
Marktperformance
Entwicklung der Investitionen in Echtzeit.
Realtime-Daten
Mit Realtime-Marktdaten und Benachrichtigungen über wichtige Marktbewegungen immer up-to-date bleiben.
Sichere Umgebung
Sicheres, reguliertes Umfeld mit robustem Anlegerschutz.
Umfangreiche Produktpalette
Zugang zu einer breiten Palette von Hebelprodukten, die auf unterschiedliche Risikobereitschaft und Strategien zugeschnitten sind.
Erweiterte Suchwerkzeuge
Intuitive Such- und Filterwerkzeuge für die perfekten Anlageinstrumente.
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Was sind Mini-Futures?
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|Mini-Futures sind eine flexible und transparente Form von Hebelprodukten, die es Anlegern ermöglichen, an der Kursentwicklung eines Basiswerts mit vergleichsweise geringem Kapitaleinsatz zu partizipieren. Doch wie funktionieren Mini-Futures genau und welche Varianten gibt es? Dieser Artikel enthält eine kompakte Einführung zum Thema.
Mini-Futures sind Derivate, die es ermöglichen, auf steigende oder fallende Kurse eines Basiswerts (z. B. Aktien oder Indizes) zu setzen. Sie zeichnen sich durch einen eingebauten Hebel aus, der die potenziellen Gewinne, aber auch die Verluste verstärkt. Im Gegensatz zu klassischen Warrants haben Mini-Futures keine feste Laufzeit, sondern enden erst, wenn das sogenannte Stop-Loss-Level erreicht wird.
Es gibt zwei grundlegende Varianten von Mini-Futures:
Long Mini-Future: Diese Variante profitiert von steigenden Kursen des Basiswerts. Sie eignet sich für Anleger, die eine positive Markterwartung haben.
Short Mini-Future: Diese Variante bietet Chancen bei fallenden Kursen des Basiswerts. Sie ist ideal für Anleger, die auf sinkende Märkte setzen möchten. Auch als Absicherung können sie eingesetzt werden.
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