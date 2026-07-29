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|EARNINGS ACTION
|Microsoft und Meta eröffnen das nächste KI-Kapitel der Earnings Season
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|Sehr geehrte Damen und Herren
Am Mittwoch nach US-Börsenschluss legen mit Microsoft und Meta Platforms zwei der größten Profiteure des KI-Booms ihre Quartalszahlen vor. Neben Umsatz und Gewinn dürfte diesmal vor allem eine Frage die Märkte bewegen: Rechnet sich der milliardenschwere KI-Investitionszyklus bereits oder steigen die Ausgaben schneller als die Erträge?
Bei Microsoft erwarten Analysten einen Umsatz von 87.7 Milliarden US-Dollar sowie einen Gewinn je Aktie von 4.25 US-Dollar. Wachstumstreiber bleiben Azure und die KI-Dienste rund um OpenAI. Besonders im Fokus stehen die Entwicklung des Cloud-Geschäfts, die Nachfrage nach Azure AI Services sowie der Ausblick auf die Investitionen. Die Konsensschätzungen gehen davon aus, dass Microsoft seine jährlichen Investitionen bis 2027 auf rund 190 Milliarden US-Dollar ausweiten könnte. Anleger werden genau darauf achten, ob das Management an diesem ambitionierten Kurs festhält und wie profitabel das KI-Geschäft bereits ist.
Auch Meta steht vor einem richtungsweisenden Quartal. Erwartet werden 60.2 Milliarden US-Dollar Umsatz, ein Gewinn je Aktie von 7.15 US-Dollar sowie ein operativer Gewinn von 21.5 Milliarden US-Dollar. Das Werbegeschäft entwickelt sich weiterhin solide, während Reality Labs hohe Verluste schreibt. Entscheidend wird daher sein, ob Mark Zuckerberg an den massiven KI-Investitionen festhält. Für 2026 rechnen Analysten inzwischen mit Investitionen von rund 137 Milliarden US-Dollar. Investoren wollen sehen, dass diese Ausgaben langfristig in stärkeres Umsatz und Gewinnwachstum münden.
Mit Microsoft und Meta stehen zwei der wichtigsten KI-Schwergewichte im Mittelpunkt der Berichtssaison. Entsprechend hoch dürfte die Volatilität nach den Zahlen ausfallen. Wer auf größere Kursbewegungen setzen möchte, kann sich mit unseren Knock-Out Warrants gezielt auf steigende oder fallende Kurse positionieren.
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|HANDELBAR AN DER SIX SWISS EXCHANGE
|Warrants mit Knock-Out
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|Richtung
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|Basiswert
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|Strike
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|Hebel*
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|Valor
|Long
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|Microsoft
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|352.0092
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|8.43
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|157985564
|Long
|
|Microsoft
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|327.1307
|
|5.55
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|143242465
|Short
|
|Microsoft
|
|440.2295
|
|8.68
|
|156411132
|Short
|
|Microsoft
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|469.0703
|
|5.39
|
|152581963
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|Long
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|Meta Platforms
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|531.7730
|
|8.67
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|154603608
|Long
|
|Meta Platforms
|
|490.8388
|
|5.52
|
|154603606
|Short
|
|Meta Platforms
|
|660.0609
|
|8.96
|
|157990140
|Short
|
|Meta Platforms
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|700.2231
|
|5.70
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|152785016
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|WEITERE THEMEN
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Was sind Warrants mit Knock-Out?
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|Ein Warrant mit Knock-Out ist ein Derivat, das eng an die Kursbewegung eines Basiswerts (z. B. einer Aktie, eines Index oder einer Währung) gekoppelt ist. Es gibt zwei Hauptarten:
Call Warrants mit Knock-Out: Profitieren von steigenden Kursen des Basiswerts.
Put Warrants mit Knock-Out: Profitieren von fallenden Kursen des Basiswerts.
Im Gegensatz zu klassischen Warrants haben Warrants mit Knock-Out eine sogenannte Knock-Out-Schwelle. Wird diese Schwelle erreicht oder durch eine Kurslücke (Gap) übersprungen, verfällt das Produkt in der Regel sofort wertlos.
Warrants mit Knock-Out sind spekulative Finanzinstrumente mit hohem Gewinnpotenzial, aber auch hohem Risiko. Sie eignen sich für Anleger, die sich der Hebelwirkung und der Knock-Out-Problematik bewusst sind. Wer das Risiko eines Totalverlusts reduzieren möchte, sollte Mini-Futures als Alternative in Betracht ziehen.
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