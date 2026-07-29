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Am Mittwoch nach US-Börsenschluss legen mit Microsoft und Meta Platforms zwei der größten Profiteure des KI-Booms ihre Quartalszahlen vor. Neben Umsatz und Gewinn dürfte diesmal vor allem eine Frage die Märkte bewegen: Rechnet sich der milliardenschwere KI-Investitionszyklus bereits oder steigen die Ausgaben schneller als die Erträge?



Bei Microsoft erwarten Analysten einen Umsatz von 87.7 Milliarden US-Dollar sowie einen Gewinn je Aktie von 4.25 US-Dollar. Wachstumstreiber bleiben Azure und die KI-Dienste rund um OpenAI. Besonders im Fokus stehen die Entwicklung des Cloud-Geschäfts, die Nachfrage nach Azure AI Services sowie der Ausblick auf die Investitionen. Die Konsensschätzungen gehen davon aus, dass Microsoft seine jährlichen Investitionen bis 2027 auf rund 190 Milliarden US-Dollar ausweiten könnte. Anleger werden genau darauf achten, ob das Management an diesem ambitionierten Kurs festhält und wie profitabel das KI-Geschäft bereits ist.



Auch Meta steht vor einem richtungsweisenden Quartal. Erwartet werden 60.2 Milliarden US-Dollar Umsatz, ein Gewinn je Aktie von 7.15 US-Dollar sowie ein operativer Gewinn von 21.5 Milliarden US-Dollar. Das Werbegeschäft entwickelt sich weiterhin solide, während Reality Labs hohe Verluste schreibt. Entscheidend wird daher sein, ob Mark Zuckerberg an den massiven KI-Investitionen festhält. Für 2026 rechnen Analysten inzwischen mit Investitionen von rund 137 Milliarden US-Dollar. Investoren wollen sehen, dass diese Ausgaben langfristig in stärkeres Umsatz und Gewinnwachstum münden.



Mit Microsoft und Meta stehen zwei der wichtigsten KI-Schwergewichte im Mittelpunkt der Berichtssaison. Entsprechend hoch dürfte die Volatilität nach den Zahlen ausfallen. Wer auf größere Kursbewegungen setzen möchte, kann sich mit unseren Knock-Out Warrants gezielt auf steigende oder fallende Kurse positionieren. Entdecken Sie Hebelprodukte