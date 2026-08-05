Neue Massstäbe bei Hebelprodukten Unser Engagement für einen erstklassigen Service, eine wachsende Produktpalette und eine innovative Website - das sind die Grundlagen für den Erfolg auf dem Schweizer Markt.



Transparente Informationen

Umfassende Produktdetails und Markteinblicke für eine fundierte Investitionsentscheidung.



Marktperformance

Entwicklung der Investitionen in Echtzeit.



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Was sind Warrants mit Knock-Out? Ein Warrant mit Knock-Out ist ein Derivat, das eng an die Kursbewegung eines Basiswerts (z. B. einer Aktie, eines Index oder einer Währung) gekoppelt ist. Es gibt zwei Hauptarten:



Call Warrants mit Knock-Out: Profitieren von steigenden Kursen des Basiswerts.



Put Warrants mit Knock-Out: Profitieren von fallenden Kursen des Basiswerts.



Im Gegensatz zu klassischen Warrants haben Warrants mit Knock-Out eine sogenannte Knock-Out-Schwelle. Wird diese Schwelle erreicht oder durch eine Kurslücke (Gap) übersprungen, verfällt das Produkt in der Regel sofort wertlos.



Warrants mit Knock-Out sind spekulative Finanzinstrumente mit hohem Gewinnpotenzial, aber auch hohem Risiko. Sie eignen sich für Anleger, die sich der Hebelwirkung und der Knock-Out-Problematik bewusst sind. Wer das Risiko eines Totalverlusts reduzieren möchte, sollte Mini-Futures als Alternative in Betracht ziehen. Hier mehr erfahren