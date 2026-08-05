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|UNDERLYING IM FOKUS: HUBER+SUHNER
|Vor dem nächsten Wachstumsschub
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|Sehr geehrte Damen und Herren
Das Familienunternehmen schaltet bei der Expansion einen Gang höher. Der Verbindungstechnik-Spezialist hat soeben eine strategisch interessante Übernahme auf den Weg gebracht und stärkt mit Ingun ausgerechnet jenes Geschäft, das bereits 2025 zu den stärksten Wachstumstreibern gehörte. An der Börse kommt die Nachricht in einer spannenden Phase: Nach dem kräftigen Höhenflug und der anschliessenden Korrektur zeichnet sich bei der Aktie zunehmend eine Bodenbildung ab. Das eröffnet Chancen für Anleger, die eine Seitwärtsbewegung gezielt zur Renditeoptimierung nutzen möchten.
Mit der vereinbarten Akquisition der ebenfalls familiengeführten Ingun baut Huber+Suhner seine Position in der Prüf- und Messtechnik aus. Der Vollzug wird bis Ende des dritten Quartals erwartet. Die Deutschen entwickeln unter anderem gefederte Kontaktstifte, Prüfadapterkits und kundenspezifisches Zubehör, mit denen Leiterplatten, elektronische Geräte, Steckverbinder und Batterien getestet werden. Damit ergänzt Huber+Suhner das bestehende Portfolio durch komplementäre Technologien und verschafft sich zusätzlichen Zugang zu bestehenden und angrenzenden Märkten. Ingun erzielte 2025 einen Umsatz im hohen zweistelligen Millionenbereich. Nach Abschluss soll das Unternehmen als eigene Geschäftseinheit im Industriesegment geführt werden.
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|IN ZEICHNUNG BIS 11.08.2026
|CALLABLE BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
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|Coupon p.a.
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|Basiswerte
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|Barriere
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|Währung
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|Laufzeit
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|Valor
|6.40%
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|Sandoz
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|59%
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|CHF
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|2.5 Jahre
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|157173809
|6.00%
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|Swiss Life
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|70%
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|CHF
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|2.0 Jahre
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|157173810
|10.20%
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|Comet
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|50%
|
|CHF
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|1.5 Jahre
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|157173811
|8.00%
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|Alcon
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|69%
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|CHF
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|1.5 Jahre
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|157173812
|12.00%
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|HUBER+SUHNER
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|59%
|
|CHF
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|1.25 Jahre
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|157173813
|11.40%
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|Cosmo Pharmaceuticals
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|55%
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|CHF
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|1.25 Jahre
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|157173814
|8.50%
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|Magnum Ice Cream
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|69%
|
|CHF
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|1.0 Jahr
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|157173949
|10.60%
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|Adidas
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|59%
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|EUR
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|1.5 Jahre
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|157173815
|22.80%
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|SpaceX
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|49%
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|USD
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|1.5 Jahre
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|157173816
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|•
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|Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB-)
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|HANDELBAR AN DER SIX SWISS EXCHANGE
|Mini-Futures
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|Richtung
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|Basiswert
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|Strike
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|Hebel*
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|Valor
|Long
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|HUBER+SUHNER
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|180.3491
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|8.19
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|158443276
|Long
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|HUBER+SUHNER
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|165.3274
|
|5.12
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|157987505
|Short
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|HUBER+SUHNER
|
|212.7052
|
|8.83
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|157987588
|Short
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|HUBER+SUHNER
|
|231.8334
|
|4.71
|
|157985730
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|WEITERE THEMEN
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Neue Massstäbe bei Hebelprodukten
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|Unser Engagement für einen erstklassigen Service, eine wachsende Produktpalette und eine innovative Website - das sind die Grundlagen für den Erfolg auf dem Schweizer Markt.
Transparente Informationen
Umfassende Produktdetails und Markteinblicke für eine fundierte Investitionsentscheidung.
Marktperformance
Entwicklung der Investitionen in Echtzeit.
Realtime-Daten
Mit Realtime-Marktdaten und Benachrichtigungen über wichtige Marktbewegungen immer up-to-date bleiben.
Sichere Umgebung
Sicheres, reguliertes Umfeld mit robustem Anlegerschutz.
Umfangreiche Produktpalette
Zugang zu einer breiten Palette von Hebelprodukten, die auf unterschiedliche Risikobereitschaft und Strategien zugeschnitten sind.
Erweiterte Suchwerkzeuge
Intuitive Such- und Filterwerkzeuge für die perfekten Anlageinstrumente.
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Was sind Warrants mit Knock-Out?
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|Ein Warrant mit Knock-Out ist ein Derivat, das eng an die Kursbewegung eines Basiswerts (z. B. einer Aktie, eines Index oder einer Währung) gekoppelt ist. Es gibt zwei Hauptarten:
Call Warrants mit Knock-Out: Profitieren von steigenden Kursen des Basiswerts.
Put Warrants mit Knock-Out: Profitieren von fallenden Kursen des Basiswerts.
Im Gegensatz zu klassischen Warrants haben Warrants mit Knock-Out eine sogenannte Knock-Out-Schwelle. Wird diese Schwelle erreicht oder durch eine Kurslücke (Gap) übersprungen, verfällt das Produkt in der Regel sofort wertlos.
Warrants mit Knock-Out sind spekulative Finanzinstrumente mit hohem Gewinnpotenzial, aber auch hohem Risiko. Sie eignen sich für Anleger, die sich der Hebelwirkung und der Knock-Out-Problematik bewusst sind. Wer das Risiko eines Totalverlusts reduzieren möchte, sollte Mini-Futures als Alternative in Betracht ziehen.
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