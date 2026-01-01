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|IN ZEICHNUNG BIS 13.08.2026
|CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
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|Coupon p.a.
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|Basiswerte
|
|Barriere
|
|Währung
|
|Laufzeit
|
|Valor
|8.40%
|
|Novartis, Roche, Swiss Life, Swiss Re
|
|59%
|
|CHF
|
|2.0 Jahre
|
|159376228
|5.60%
|
|Banque Cantonale Vaudoise, Luzerner Kantonalbank, SGKB
|
|69%
|
|CHF
|
|2.0 Jahre
|
|159376230
|11.00%
|
|Roche, Sandoz, Straumann
|
|59%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|159376231
|10.60%
|
|Bachem, Galderma, Lonza
|
|59%
|
|CHF
|
|1.25 Jahre
|
|159376232
|16.30%
|
|BKW, E.ON, Siemens Energy
|
|55%
|
|EUR
|
|1.25 Jahre
|
|159376233
|27.50%
|
|AbbVie, Moderna, Pfizer
|
|59%
|
|USD
|
|1.0 Jahr
|
|159376236
|
|•
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|Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey
|•
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|Garantin: Aargauische Kantonalbank, Aarau (Rating der Garantin: S&P AA+)
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|IN ZEICHNUNG BIS 14.08.2026
|CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
|
|Coupon p.a.
|
|Basiswerte
|
|Barriere
|
|Währung
|
|Laufzeit
|
|Valor
|8.80%
|
|Givaudan, Nestlé, Swiss Re, UBS
|
|55%
|
|CHF
|
|2.0 Jahre
|
|155586319
|7.80%
|
|Helvetia Baloise, Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance
|
|65%
|
|CHF
|
|2.0 Jahre
|
|155586320
|10.60%
|
|ABB, Alcon, Sonova
|
|59%
|
|CHF
|
|1.75 Jahre
|
|155586321
|8.20%
|
|Georg Fischer, Kühne + Nagel, Stadler Rail
|
|49%
|
|CHF
|
|1.75 Jahre
|
|155586322
|11.80%
|
|Amrize, Holcim, Julius Bär, Lonza, Swisscom
|
|59%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|155586323
|21.60%
|
|ams-OSRAM, DocMorris
|
|49%
|
|CHF
|
|1.25 Jahre
|
|155586324
|20.40%
|
|Bachem, Moderna, Novartis
|
|49%
|
|CHF
|
|1.0 Jahr
|
|155586325
|14.50%
|
|Adecco, Belimo, VAT Group
|
|49%
|
|CHF
|
|1.0 Jahr
|
|155586326
|15.40%
|
|Hugo Boss, Kering, Zalando
|
|59%
|
|EUR
|
|1.0 Jahr
|
|155586327
|10.50%
|
|Alphabet, Amazon, Apple
|
|49%
|
|USD
|
|1.5 Jahre
|
|155586328
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|•
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|Emittentin: Basler Kantonalbank (Rating: Fitch AAA, S&P AA+)
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