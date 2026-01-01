Schweizer Fintech-Unternehmen mit einem führenden Marktplatz für strukturierte Anlagelösungen.
                                                                                                                                                                                                                                                     ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ ͏‌ 
 
Klicken Sie hier für die Web-Ansicht dieses Mailings.
 
 
Werbung
 
IN ZEICHNUNG BIS 13.08.2026
DOUBLE COUPON MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
Coupon p.a.
Garantiert / Bedingt		 Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Valor
30.00% / 30.00% Nebius, SanDisk 49% CHF 1 Jahr 159376366
20.00% / 20.00% AMD, Micron Technology, Nvidia 55% CHF 1 Jahr 159376369
 Barriere​beobachtung nur bei Verfall
 Couponzahlungsdaten: quartalsweise
 Autocall-Beobachtung: quartalsweise
 Autocall / Coupon Trigger Level: 100%
 Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB-)
 
 
WEITERE THEMEN
 
 Neue Massstäbe bei Hebelprodukten
 
 
Unser Engagement für einen erstklassigen Service, eine wachsende Produktpalette und eine innovative Website - das sind die Grundlagen für den Erfolg auf dem Schweizer Markt.

Transparente Informationen
Umfassende Produktdetails und Markteinblicke für eine fundierte Investitionsentscheidung.

Marktperformance
Entwicklung der Investitionen in Echtzeit.

Realtime-Daten
Mit Realtime-Marktdaten und Benachrichtigungen über wichtige Marktbewegungen immer up-to-date bleiben.

Sichere Umgebung
Sicheres, reguliertes Umfeld mit robustem Anlegerschutz.

Umfangreiche Produktpalette
Zugang zu einer breiten Palette von Hebelprodukten, die auf unterschiedliche Risikobereitschaft und Strategien zugeschnitten sind.

Erweiterte Suchwerkzeuge
Intuitive Such- und Filterwerkzeuge für die perfekten Anlageinstrumente.
 
 
Hier mehr erfahren
 
 
Produktstory
 
 Was sind Mini-Futures?
 
 
Mini-Futures sind eine flexible und transparente Form von Hebelprodukten, die es Anlegern ermöglichen, an der Kursentwicklung eines Basiswerts mit vergleichsweise geringem Kapitaleinsatz zu partizipieren. Doch wie funktionieren Mini-Futures genau und welche Varianten gibt es? Dieser Artikel enthält eine kompakte Einführung zum Thema.

Mini-Futures sind Derivate, die es ermöglichen, auf steigende oder fallende Kurse eines Basiswerts (z. B. Aktien oder Indizes) zu setzen. Sie zeichnen sich durch einen eingebauten Hebel aus, der die potenziellen Gewinne, aber auch die Verluste verstärkt. Im Gegensatz zu klassischen Warrants haben Mini-Futures keine feste Laufzeit, sondern enden erst, wenn das sogenannte Stop-Loss-Level erreicht wird.

Es gibt zwei grundlegende Varianten von Mini-Futures:

Long Mini-Future: Diese Variante profitiert von steigenden Kursen des Basiswerts. Sie eignet sich für Anleger, die eine positive Markterwartung haben.

Short Mini-Future: Diese Variante bietet Chancen bei fallenden Kursen des Basiswerts. Sie ist ideal für Anleger, die auf sinkende Märkte setzen möchten. Auch als Absicherung können sie eingesetzt werden.
 
 
Hier mehr erfahren
 
 
 
Impressum
LEONTEQ SECURITIES AG | Europaallee 39 | CH - 8004 Zurich
HomeAbmeldenKontaktDisclaimer
Diese E-Mail ist nur für Anleger, die sich sämtlicher Risiken welche Finanzinstrumente sowie Finanzprodukte beinhalten, bewusst sind. Die in dieser E-Mail enthaltenen Informationen sind kein Research und basieren oder stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen oder Quellen die als vertrauenswürdig angesehen werden. Die in dieser E-Mail gemachten Aussagen können jederzeit und ohne Ankündigung ändern. Es wird keine Haftung übernommen, dass der Inhalt angemessen oder vollständig ist. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Diese E-Mail dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt weder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzprodukten noch eine Offerte bzw. Einladung zur Offertstellung dar. Die in dieser E-Mail erwähnten Finanzprodukte sind derivative Finanzprodukte. Sie qualifizieren nicht als Anteile einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne der Art. 7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und sind daher weder registriert noch überwacht von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Anleger sollten beachten, dass sie dem vollen Kreditrisiko der Emittentin sowie des Garantiegebers ausgesetzt sind. Verkaufsbeschränkungen für die in dieser E-Mail genannten strukturierten Produkte sind in den entsprechenden Produktdokumentationen definiert. Eine Weitergabe oder Wiedergabe - auch auszugsweise - der vorliegenden E-Mail ist nur mit vorgängiger Genehmigung von Leonteq Securities AG gestattet.

© LEONTEQ SECURITIES AG 2026 - Alle Rechte vorbehalten.
 