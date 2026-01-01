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|COUPON GIGANT: SOUTHERN COPPER
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|Sehr geehrte Damen und Herren
Der Iran-Konflikt hat längst auch den Kupfermarkt erreicht. Dabei verläuft die Verbindung über einen zunächst unscheinbaren Rohstoff: Schwefel. Seit der Einschränkung des Schiffsverkehrs durch die Strasse von Hormus fehlen wichtige Lieferungen aus der Golfregion. Schwefelsäure wiederum wird bei der Gewinnung von Kupfer aus Oxiderzen benötigt. Rund ein Fünftel der weltweiten Primärkupferproduktion basiert auf dieser Technologie. Der Konflikt verschärft damit die ohnehin angespannte Versorgungslage. Gleichzeitig sorgen der Ausbau von Stromnetzen und Rechenzentren sowie die KI-Infrastruktur für eine kräftige Nachfrage. Anfang August stieg der Kupferpreis an der London Metal Exchange (LME) zeitweise über USD 14‘000 je Tonne.
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|IN ZEICHNUNG BIS 18.08.2026
|CALLABLE BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
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|Coupon p.a.
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|Basiswerte
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|Barriere
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|Währung
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|Laufzeit
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|Valor
|5.20%
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|Berner Kantonalbank
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|75%
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|CHF
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|2.0 Jahre
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|159376808
|8.40%
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|Also Holding
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|65%
|
|CHF
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|1.75 Jahre
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|159376809
|11.00%
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|Sensirion
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|69%
|
|CHF
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|1.5 Jahre
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|159376810
|10.40%
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|SMG Swiss Marketplace Group
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|59%
|
|CHF
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|1.5 Jahre
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|159376811
|8.20%
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|Kardex
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|65%
|
|CHF
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|1.5 Jahre
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|159376812
|13.00%
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|Kuros Biosciences
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|59%
|
|CHF
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|1.25 Jahre
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|159376813
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|•
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|Kontinuierliche Barrierebeobachtung
|•
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|Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB-)
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|IN ZEICHNUNG BIS 18.08.2026
|CALLABLE BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
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|Coupon p.a.
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|Basiswerte
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|Barriere
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|Währung
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|Laufzeit
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|Valor
|5.20%
|
|Roche
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|69%
|
|CHF
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|2.25 Jahre
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|155586352
|7.50%
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|Richemont
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|65%
|
|CHF
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|1.75 Jahre
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|155586353
|10.60%
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|Adecco
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|59%
|
|CHF
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|1.5 Jahre
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|155586354
|8.20%
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|Logitech
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|59%
|
|CHF
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|1.5 Jahre
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|155586355
|18.20%
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|Oracle
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|55%
|
|CHF
|
|1.25 Jahre
|
|155586362
|15.20%
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|Cloudflare
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|49%
|
|CHF
|
|1.25 Jahre
|
|155586356
|13.00%
|
|Southern Copper
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|59%
|
|CHF
|
|1.25 Jahre
|
|155586357
|8.40%
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|Société Générale
|
|59%
|
|CHF
|
|1.25 Jahre
|
|155586358
|15.60%
|
|Siemens Energy
|
|59%
|
|EUR
|
|1.25 Jahre
|
|155586359
|10.80%
|
|Netflix
|
|55%
|
|USD
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|1.5 Jahre
|
|155586360
|17.00%
|
|Southern Copper
|
|59%
|
|USD
|
|1.25 Jahre
|
|155586361
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|•
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|Emittentin: Basler Kantonalbank, Basel (Rating: Fitch AAA, S&P AA+)
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|HANDELBAR AN DER SIX SWISS EXCHANGE
|MINI-FUTURES
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|Richtung
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|Basiswert
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|Stop Loss Level
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|Hebel*
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|Valor
|Long
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|Southern Copper
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|188.5041
|
|9.88
|
|159193467
|Long
|
|Southern Copper
|
|167.2704
|
|4.97
|
|159193469
|Short
|
|Southern Copper
|
|203.4742
|
|8.55
|
|159193470
|Short
|
|Southern Copper
|
|212.8727
|
|5.95
|
|159193471
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|WEITERE THEMEN
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Neue Massstäbe bei Hebelprodukten
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|Unser Engagement für einen erstklassigen Service, eine wachsende Produktpalette und eine innovative Website - das sind die Grundlagen für den Erfolg auf dem Schweizer Markt.
Transparente Informationen
Umfassende Produktdetails und Markteinblicke für eine fundierte Investitionsentscheidung.
Marktperformance
Entwicklung der Investitionen in Echtzeit.
Realtime-Daten
Mit Realtime-Marktdaten und Benachrichtigungen über wichtige Marktbewegungen immer up-to-date bleiben.
Sichere Umgebung
Sicheres, reguliertes Umfeld mit robustem Anlegerschutz.
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Zugang zu einer breiten Palette von Hebelprodukten, die auf unterschiedliche Risikobereitschaft und Strategien zugeschnitten sind.
Erweiterte Suchwerkzeuge
Intuitive Such- und Filterwerkzeuge für die perfekten Anlageinstrumente.
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Was sind Mini-Futures?
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|Mini-Futures sind eine flexible und transparente Form von Hebelprodukten, die es Anlegern ermöglichen, an der Kursentwicklung eines Basiswerts mit vergleichsweise geringem Kapitaleinsatz zu partizipieren. Doch wie funktionieren Mini-Futures genau und welche Varianten gibt es? Dieser Artikel enthält eine kompakte Einführung zum Thema.
Mini-Futures sind Derivate, die es ermöglichen, auf steigende oder fallende Kurse eines Basiswerts (z. B. Aktien oder Indizes) zu setzen. Sie zeichnen sich durch einen eingebauten Hebel aus, der die potenziellen Gewinne, aber auch die Verluste verstärkt. Im Gegensatz zu klassischen Warrants haben Mini-Futures keine feste Laufzeit, sondern enden erst, wenn das sogenannte Stop-Loss-Level erreicht wird.
Es gibt zwei grundlegende Varianten von Mini-Futures:
Long Mini-Future: Diese Variante profitiert von steigenden Kursen des Basiswerts. Sie eignet sich für Anleger, die eine positive Markterwartung haben.
Short Mini-Future: Diese Variante bietet Chancen bei fallenden Kursen des Basiswerts. Sie ist ideal für Anleger, die auf sinkende Märkte setzen möchten. Auch als Absicherung können sie eingesetzt werden.
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