Werbung COUPON GIGANT: SOUTHERN COPPER Sehr geehrte Damen und Herren



Der Iran-Konflikt hat längst auch den Kupfermarkt erreicht. Dabei verläuft die Verbindung über einen zunächst unscheinbaren Rohstoff: Schwefel. Seit der Einschränkung des Schiffsverkehrs durch die Strasse von Hormus fehlen wichtige Lieferungen aus der Golfregion. Schwefelsäure wiederum wird bei der Gewinnung von Kupfer aus Oxiderzen benötigt. Rund ein Fünftel der weltweiten Primärkupferproduktion basiert auf dieser Technologie. Der Konflikt verschärft damit die ohnehin angespannte Versorgungslage. Gleichzeitig sorgen der Ausbau von Stromnetzen und Rechenzentren sowie die KI-Infrastruktur für eine kräftige Nachfrage. Anfang August stieg der Kupferpreis an der London Metal Exchange (LME) zeitweise über USD 14‘000 je Tonne. Zum Artikel IN ZEICHNUNG BIS 18.08.2026 CALLABLE BARRIER REVERSE CONVERTIBLES Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Valor 5.20% Berner Kantonalbank 75% CHF 2.0 Jahre 159376808 8.40% Also Holding 65% CHF 1.75 Jahre 159376809 11.00% Sensirion 69% CHF 1.5 Jahre 159376810 10.40% SMG Swiss Marketplace Group 59% CHF 1.5 Jahre 159376811 8.20% Kardex 65% CHF 1.5 Jahre 159376812 13.00% Kuros Biosciences 59% CHF 1.25 Jahre 159376813 • Kontinuierliche Barrierebeobachtung • Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB-) IN ZEICHNUNG BIS 18.08.2026 CALLABLE BARRIER REVERSE CONVERTIBLES Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Valor 5.20% Roche 69% CHF 2.25 Jahre 155586352 7.50% Richemont 65% CHF 1.75 Jahre 155586353 10.60% Adecco 59% CHF 1.5 Jahre 155586354 8.20% Logitech 59% CHF 1.5 Jahre 155586355 18.20% Oracle 55% CHF 1.25 Jahre 155586362 15.20% Cloudflare 49% CHF 1.25 Jahre 155586356 13.00% Southern Copper 59% CHF 1.25 Jahre 155586357 8.40% Société Générale 59% CHF 1.25 Jahre 155586358 15.60% Siemens Energy 59% EUR 1.25 Jahre 155586359 10.80% Netflix 55% USD 1.5 Jahre 155586360 17.00% Southern Copper 59% USD 1.25 Jahre 155586361 • Emittentin: Basler Kantonalbank, Basel (Rating: Fitch AAA, S&P AA+) HANDELBAR AN DER SIX SWISS EXCHANGE MINI-FUTURES Richtung Basiswert Stop Loss Level Hebel* Valor Long Southern Copper 188.5041 9.88 159193467 Long Southern Copper 167.2704 4.97 159193469 Short Southern Copper 203.4742 8.55 159193470 Short Southern Copper 212.8727 5.95 159193471 WEITERE THEMEN Neue Massstäbe bei Hebelprodukten Unser Engagement für einen erstklassigen Service, eine wachsende Produktpalette und eine innovative Website - das sind die Grundlagen für den Erfolg auf dem Schweizer Markt.



Transparente Informationen

Umfassende Produktdetails und Markteinblicke für eine fundierte Investitionsentscheidung.



Marktperformance

Entwicklung der Investitionen in Echtzeit.



Realtime-Daten

Mit Realtime-Marktdaten und Benachrichtigungen über wichtige Marktbewegungen immer up-to-date bleiben.



Sichere Umgebung

Sicheres, reguliertes Umfeld mit robustem Anlegerschutz.



Umfangreiche Produktpalette

Zugang zu einer breiten Palette von Hebelprodukten, die auf unterschiedliche Risikobereitschaft und Strategien zugeschnitten sind.



Erweiterte Suchwerkzeuge

Intuitive Such- und Filterwerkzeuge für die perfekten Anlageinstrumente. Hier mehr erfahren Was sind Mini-Futures? Mini-Futures sind eine flexible und transparente Form von Hebelprodukten, die es Anlegern ermöglichen, an der Kursentwicklung eines Basiswerts mit vergleichsweise geringem Kapitaleinsatz zu partizipieren. Doch wie funktionieren Mini-Futures genau und welche Varianten gibt es? Dieser Artikel enthält eine kompakte Einführung zum Thema.



Mini-Futures sind Derivate, die es ermöglichen, auf steigende oder fallende Kurse eines Basiswerts (z. B. Aktien oder Indizes) zu setzen. Sie zeichnen sich durch einen eingebauten Hebel aus, der die potenziellen Gewinne, aber auch die Verluste verstärkt. Im Gegensatz zu klassischen Warrants haben Mini-Futures keine feste Laufzeit, sondern enden erst, wenn das sogenannte Stop-Loss-Level erreicht wird.



Es gibt zwei grundlegende Varianten von Mini-Futures:



Long Mini-Future: Diese Variante profitiert von steigenden Kursen des Basiswerts. Sie eignet sich für Anleger, die eine positive Markterwartung haben.



Short Mini-Future: Diese Variante bietet Chancen bei fallenden Kursen des Basiswerts. Sie ist ideal für Anleger, die auf sinkende Märkte setzen möchten. Auch als Absicherung können sie eingesetzt werden.

Hier mehr erfahren