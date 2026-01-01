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|IN ZEICHNUNG BIS 20.08.2026
|CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
|
|Coupon p.a.
|
|Basiswerte
|
|Barriere
|
|Währung
|
|Laufzeit
|
|Valor
|7.20%
|
|Richemont, Nestlé, Novartis, Roche
|
|49%
|
|CHF
|
|2.0 Jahre
|
|159376728
|10.00%
|
|Julius Bär, Luzerner Kantonalbank, St. Galler Kantonalbank, UBS
|
|59%
|
|CHF
|
|1.75 Jahre
|
|159376729
|8.60%
|
|Allreal, Mobimo, SMG Swiss Marketplace Group
|
|65%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|159376730
|20.40%
|
|ams-OSRAM, Logitech
|
|55%
|
|CHF
|
|1.25 Jahre
|
|159376731
|10.20%
|
|Allianz, AXA, ING
|
|65%
|
|EUR
|
|2.0 Jahre
|
|159376732
|10.80%
|
|Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley
|
|55%
|
|USD
|
|1.25 Jahre
|
|159376733
|
|•
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|Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey
|•
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|Garantin: Aargauische Kantonalbank, Aarau (Rating der Garantin: S&P AA+)
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|IN ZEICHNUNG BIS 21.08.2026
|CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
|
|Coupon p.a.
|
|Basiswerte
|
|Barriere
|
|Währung
|
|Laufzeit
|
|Valor
|8.00%
|
|AXA, Helvetia Baloise, Swiss Re, Zurich Insurance
|
|65%
|
|CHF
|
|2.0 Jahre
|
|155586375
|14.60%
|
|Alcon, Bachem, Galderma, Sonova
|
|69%
|
|CHF
|
|1.75 Jahre
|
|155586376
|9.20%
|
|ABB, Swisscom, UBS
|
|59%
|
|CHF
|
|1.75 Jahre
|
|155586377
|13.60%
|
|Amrize, Richemont, Holcim, Logitech
|
|55%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|155586378
|11.60%
|
|Lonza, Straumann, Ypsomed Holding
|
|65%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|155586379
|10.50%
|
|Julius Bär, Partners Group, UBS
|
|59%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|155586380
|22.00%
|
|Barry Callebaut, Geberit, Idorsia
|
|55%
|
|CHF
|
|1.25 Jahre
|
|155586381
|12.60%
|
|Accelleron Industries, OC Oerlikon, VAT Group
|
|49%
|
|CHF
|
|1.25 Jahre
|
|155586382
|17.60%
|
|Siemens Energy, Vestas Wind Systems
|
|55%
|
|EUR
|
|1.0 Jahr
|
|155586383
|15.70%
|
|Amazon, Microsoft, Netflix
|
|59%
|
|USD
|
|1.5 Jahre
|
|155586384
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|•
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|Emittentin: Basler Kantonalbank (Rating: Fitch AAA, S&P AA+)
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