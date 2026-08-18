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So hebe dich denn aus den Nebeln des Grams auf des Selbstvertrauens mächtigen Fittichen aufwärts.» Das FuW-Value-Portfolio ist dem Rat des Dichters und Schriftstellers Christian Morgenstern gefolgt. In der Auswertungsperiode 29. April bis 5. August hat es sich zu einem Wertzuwachs von 14.3% tragen lassen und einen neuen Höchststand erreicht. Zu konstanten Wechselkursen beträgt die Zunahme 13.1%.



Damit hat es etwas besser abgeschnitten als der Swiss Market Index (SMI), der FuW Swiss 50, der Stoxx Europe 50 und der S&P 500. Die sind, ebenfalls von einer Selbstvertrauen ausstrahlenden Börsenstimmung stimuliert und ebenfalls inklusive Dividenden, 12 und 10 sowie 11.2 und 8.6% höhergerückt.



(Quelle: FuW 08.08.2026) Zum Artikel Anlageprodukt auf den FuW-Value-Portfolio Index NTR Basiswert Laufzeit Währung Briefkurs* Valor FuW-Value-Portfolio Index NTR Open end CHF CHF 32.00 117179724 • Verwaltungsgebühr: 0.92% p.a. • Index Sponsor: Tamedia Finanz und Wirtschaft AG • Emittentin: Leonteq Securities AG • ETP+ Pfandbesicherung powered by SIX



Zum Produkt Zusammensetzung des FuW-Value-Portfolio Index NTR per 05.08.2026 Indexmitglied Gewichtung Branche/Tätigkeit Accenture ($) 1.38% Beratung Alphabet, Class A ($) 6.37% IT Amcor ($) 3.16% Industrie Amrize (Fr.) 2.78% Bauwesen Apple ($) 3.99% IT Applied Materials ($) 9.03% Industrie CCL Industries (CAD) 3.12% Industrie Coca-Cola ($) 3.87% Basiskonsum Corteva ($) 3.40% Chemie Finning International (CAD)

5.09% Grosshandel Microsoft ($) 4.94% IT Thermo Fischer Scientific ($) 3.52% Gesundheit Air Liquide (€) 3.79% Industriegase Alcon (Fr.)

2.75% Gesundheit AXA (€)

3.90% Versicherung Burckhardt Compression (Fr.) 2.11% Industrie Comet ( Fr.) 4.00% Technologie Eiffage (€)

3.69% Industrie

Georg Fischer (Fr.)

3.38% Industrie

Givaudan (Fr.)

4.56% Inhaltsstoffe Heineken (€) 2.66% Basiskonsum LVMH (€) 1.95% Nicht-Basiskonsum Nestlé (Fr.) 2.79% Basiskonsum Saint-Gobain (€) 3.94% Industrie SGS (Fr.) 3.60% Dienstleistung Sika (Fr.) 3.27% Bauchemie Barmittel 2.92% -