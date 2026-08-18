Investieren wie die Experten
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AKTUELLE UMSCHICHTUNGEN
Sehr geehrte Damen und Herren

So hebe dich denn aus den Nebeln des Grams auf des Selbstvertrauens mächtigen Fittichen aufwärts.» Das FuW-Value-Portfolio ist dem Rat des Dichters und Schriftstellers Christian Morgenstern gefolgt. In der Auswertungsperiode 29. April bis 5. August hat es sich zu einem Wertzuwachs von 14.3% tragen lassen und einen neuen Höchststand erreicht. Zu konstanten Wechselkursen beträgt die Zunahme 13.1%.

Damit hat es etwas besser abgeschnitten als der Swiss Market Index (SMI), der FuW Swiss 50, der Stoxx Europe 50 und der S&P 500. Die sind, ebenfalls von einer Selbstvertrauen ausstrahlenden Börsenstimmung stimuliert und ebenfalls inklusive Dividenden, 12 und 10 sowie 11.2 und 8.6% höhergerückt.

(Quelle: FuW 08.08.2026)
 
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Anlageprodukt auf den FuW-Value-Portfolio Index NTR
Basiswert Laufzeit Währung Briefkurs* Valor
FuW-Value-Portfolio Index NTR Open end CHF  CHF 32.00 117179724
 Verwaltungsgebühr: 0.92% p.a.
 Index Sponsor: Tamedia Finanz und Wirtschaft AG
 Emittentin: Leonteq Securities AG
 ETP+ Pfandbesicherung powered by SIX
 
Zum Produkt
 
 
 
 
Zusammensetzung des FuW-Value-Portfolio Index NTR per 05.08.2026
Indexmitglied Gewichtung Branche/Tätigkeit
Accenture ($) 1.38% Beratung
Alphabet, Class A ($) 6.37% IT
Amcor ($) 3.16% Industrie
Amrize (Fr.) 2.78% Bauwesen
Apple ($) 3.99% IT
Applied Materials ($) 9.03% Industrie
CCL Industries (CAD) 3.12% Industrie
Coca-Cola ($) 3.87% Basiskonsum
Corteva ($) 3.40% Chemie
Finning International (CAD)
 5.09% Grosshandel
Microsoft ($) 4.94% IT
Thermo Fischer Scientific ($) 3.52% Gesundheit
Air Liquide (€) 3.79% Industriegase
Alcon (Fr.)
 2.75% Gesundheit
AXA (€)
 3.90% Versicherung
Burckhardt Compression (Fr.) 2.11% Industrie
Comet ( Fr.) 4.00% Technologie
Eiffage (€)
 3.69% Industrie
Georg Fischer (Fr.)
 3.38% Industrie
Givaudan (Fr.)
 4.56% Inhaltsstoffe
Heineken (€) 2.66% Basiskonsum
LVMH (€) 1.95% Nicht-Basiskonsum
Nestlé (Fr.) 2.79% Basiskonsum
Saint-Gobain (€) 3.94% Industrie
SGS (Fr.) 3.60% Dienstleistung
Sika (Fr.) 3.27% Bauchemie
Barmittel 2.92% -
 
 
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LEONTEQ SECURITIES AG | Europaallee 39 | CH - 8004 Zurich
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*indikative Angabe: Stand: 18.08.2026, 09:05 Uhr

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