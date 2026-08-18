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|AKTUELLE UMSCHICHTUNGEN
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|Sehr geehrte Damen und Herren
So hebe dich denn aus den Nebeln des Grams auf des Selbstvertrauens mächtigen Fittichen aufwärts.» Das FuW-Value-Portfolio ist dem Rat des Dichters und Schriftstellers Christian Morgenstern gefolgt. In der Auswertungsperiode 29. April bis 5. August hat es sich zu einem Wertzuwachs von 14.3% tragen lassen und einen neuen Höchststand erreicht. Zu konstanten Wechselkursen beträgt die Zunahme 13.1%.
Damit hat es etwas besser abgeschnitten als der Swiss Market Index (SMI), der FuW Swiss 50, der Stoxx Europe 50 und der S&P 500. Die sind, ebenfalls von einer Selbstvertrauen ausstrahlenden Börsenstimmung stimuliert und ebenfalls inklusive Dividenden, 12 und 10 sowie 11.2 und 8.6% höhergerückt.
(Quelle: FuW 08.08.2026)
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|Anlageprodukt auf den FuW-Value-Portfolio Index NTR
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|Basiswert
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|Laufzeit
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|Währung
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|Briefkurs*
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|Valor
|FuW-Value-Portfolio Index NTR
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|Open end
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|CHF
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|CHF 32.00
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|117179724
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|Verwaltungsgebühr: 0.92% p.a.
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|Index Sponsor: Tamedia Finanz und Wirtschaft AG
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|Emittentin: Leonteq Securities AG
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|ETP+ Pfandbesicherung powered by SIX
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|Zusammensetzung des FuW-Value-Portfolio Index NTR per 05.08.2026
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|Indexmitglied
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|Gewichtung
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|Branche/Tätigkeit
|Accenture ($)
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|1.38%
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|Beratung
|Alphabet, Class A ($)
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|6.37%
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|IT
|Amcor ($)
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|3.16%
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|Industrie
|Amrize (Fr.)
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|2.78%
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|Bauwesen
|Apple ($)
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|3.99%
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|IT
|Applied Materials ($)
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|9.03%
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|Industrie
|CCL Industries (CAD)
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|3.12%
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|Industrie
|Coca-Cola ($)
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|3.87%
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|Basiskonsum
|Corteva ($)
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|3.40%
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|Chemie
|Finning International (CAD)
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|5.09%
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|Grosshandel
|Microsoft ($)
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|4.94%
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|IT
|Thermo Fischer Scientific ($)
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|3.52%
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|Gesundheit
|Air Liquide (€)
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|3.79%
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|Industriegase
|Alcon (Fr.)
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|2.75%
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|Gesundheit
|AXA (€)
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|3.90%
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|Versicherung
|Burckhardt Compression (Fr.)
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|2.11%
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|Industrie
|Comet ( Fr.)
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|4.00%
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|Technologie
|Eiffage (€)
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|3.69%
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|Industrie
|Georg Fischer (Fr.)
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|3.38%
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|Industrie
|Givaudan (Fr.)
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|4.56%
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|Inhaltsstoffe
|Heineken (€)
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|2.66%
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|Basiskonsum
|LVMH (€)
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|1.95%
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|Nicht-Basiskonsum
|Nestlé (Fr.)
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|2.79%
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|Basiskonsum
|Saint-Gobain (€)
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|3.94%
|
|Industrie
|SGS (Fr.)
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|3.60%
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|Dienstleistung
|Sika (Fr.)
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|3.27%
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|Bauchemie
|Barmittel
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|2.92%
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