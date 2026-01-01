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|IN ZEICHNUNG BIS 27.08.2026
|CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
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|Coupon p.a.
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|Basiswerte
|
|Barriere
|
|Währung
|
|Laufzeit
|
|Valor
|6.70%
|
|Roche, Swiss Re, Swisscom
|
|59%
|
|CHF
|
|2.25 Jahre
|
|159377268
|9.20%
|
|Georg Fischer, Geberit, Givaudan, Sika
|
|55%
|
|CHF
|
|1.75 Jahre
|
|159377270
|8.20%
|
|EFG International, Julius Bär, Luzerner Kantonalbank
|
|59%
|
|CHF
|
|1.75 Jahre
|
|159377271
|11.00%
|
|Kardex, Komax, Rieter
|
|55%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|159377272
|9.00%
|
|Carrefour, Danone, Nestlé
|
|59%
|
|EUR
|
|2.0 Jahre
|
|159377273
|26.00%
|
|Intel, Oracle
|
|49%
|
|USD
|
|1.25 Jahre
|
|159377274
|
|•
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|Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey
|•
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|Garantin: Aargauische Kantonalbank, Aarau (Rating der Garantin: S&P AA+)
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|IN ZEICHNUNG BIS 28.08.2026
|CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
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|Coupon p.a.
|
|Basiswerte
|
|Barriere
|
|Währung
|
|Laufzeit
|
|Valor
|7.30%
|
|Mobilezone, Sunrise Communications, Swisscom
|
|59%
|
|CHF
|
|2.25 Jahre
|
|155586562
|12.50%
|
|Amrize, Richemont, Givaudan, Holcim
|
|59%
|
|CHF
|
|1.75 Jahre
|
|155586573
|11.00%
|
|ABB, Nestlé, Novartis, Roche
|
|64%
|
|CHF
|
|1.75 Jahre
|
|155586577
|9.00%
|
|Swiss Re, UBS, Zurich Insurance
|
|59%
|
|CHF
|
|1.75 Jahre
|
|155586588
|13.20%
|
|Adecco, Kühne + Nagel, Sulzer
|
|55%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|155586592
|9.50%
|
|Sika, Sonova, Straumann
|
|55%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|155586600
|21.00%
|
|ams-OSRAM, Richemont, VAT Group
|
|49%
|
|CHF
|
|1.0 Jahr
|
|155586469
|11.20%
|
|Accelleron Industries, SGS, VAT Group
|
|55%
|
|CHF
|
|1.0 Jahr
|
|155586607
|18.00%
|
|Bayer, SAP, Siemens Energy
|
|49%
|
|EUR
|
|1.5 Jahre
|
|155586461
|13.70%
|
|Alphabet, Apple, Meta Platforms
|
|55%
|
|USD
|
|1.25 Jahre
|
|155586466
|
|•
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|Emittentin: Basler Kantonalbank (Rating: Fitch AAA, S&P AA+)
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