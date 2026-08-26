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Aus meteorologischer Sicht wird der Sommer 2026 mit Rekordtemperaturen in die Geschichtsbücher eingehen. Für die Halter von digitalen Währungen war dagegen in den vergangenen Monaten Frösteln angesagt. Sie erlebten einen harten Kryptowinter. Dieser Begriff steht für Phasen, während der die Preise stark fallen und die Handelsvolumen schwinden. Einen aussagekräftigen Wetterbericht liefert der Blick auf den Bitcoin (BTC). Im Juni und Juli sackte der Kurs der wichtigsten und grössten Kryptowährung zum ersten Mal seit Oktober 2024 unter die Marke von USD 60'000 ab. Zum Tiefst notierte der Wechselkurs BTC/USD um mehr als die Hälfte unter dem im Oktober 2024 erreichten Allzeithoch. Zum Artikel IN ZEICHNUNG BIS 01.09.2026 CALLABLE BARRIER REVERSE CONVERTIBLES Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Valor 5.40% FIELMANN GROUP AG 75% CHF 2.0 Jahre 159377412 24.60% Strategy 49% CHF 1.0 Jahr 159377389 24.20% Mara Holdings 49% CHF 1.0 Jahr 159377387 14.20% Oracle 49% CHF 1.0 Jahr 159377390 8.20% FLATEXDEGIRO AG 70% CHF 1.0 Jahr 159377413 8.40% DWS GROUP GMBH & CO KGAA 75% EUR 1.5 Jahre 159377414 28.40% Mara Holdings 49% USD 1.0 Jahr 159377388 • Kontinuierliche Barrierebeobachtung • Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB-) IN ZEICHNUNG BIS 01.09.2026 CALLABLE BARRIER REVERSE CONVERTIBLES Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Valor 6.60% Sandoz 69% CHF 2.0 Jahre 155586495 6.40% Holcim 64% CHF 2.0 Jahre 155586496 8.00% Richemont 64% CHF 1.75 Jahre 155586497 10.50% Adecco 59% CHF 1.5 Jahre 155586499 9.00% Baidu ADR 59% CHF 1.5 Jahre 155586500 8.20% Commerzbank 59% CHF 1.5 Jahre 155586501 8.00% Nvidia 59% CHF 1.5 Jahre 155586503 15.30% Siemens Energy 55% EUR 1.5 Jahre 155586504 7.70% Coca-Cola 75% USD 2.0 Jahre 155586505 • Emittentin: Basler Kantonalbank, Basel (Rating: Fitch AAA, S&P AA+) HANDELBAR AN DER SIX SWISS EXCHANGE MINI-FUTURES Richtung Basiswert Stop Loss Level Hebel* Valor Long Mara Holdings 10.8056 6.21 159919292 Long Mara Holdings 10.2654 4.92 159919290 Short Mara Holdings 12.4202 6.83 159919295 WEITERE THEMEN Neue Massstäbe bei Hebelprodukten Unser Engagement für einen erstklassigen Service, eine wachsende Produktpalette und eine innovative Website - das sind die Grundlagen für den Erfolg auf dem Schweizer Markt.



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Intuitive Such- und Filterwerkzeuge für die perfekten Anlageinstrumente. Hier mehr erfahren Was sind Mini-Futures? Mini-Futures sind eine flexible und transparente Form von Hebelprodukten, die es Anlegern ermöglichen, an der Kursentwicklung eines Basiswerts mit vergleichsweise geringem Kapitaleinsatz zu partizipieren. Doch wie funktionieren Mini-Futures genau und welche Varianten gibt es? Dieser Artikel enthält eine kompakte Einführung zum Thema.



Mini-Futures sind Derivate, die es ermöglichen, auf steigende oder fallende Kurse eines Basiswerts (z. B. Aktien oder Indizes) zu setzen. Sie zeichnen sich durch einen eingebauten Hebel aus, der die potenziellen Gewinne, aber auch die Verluste verstärkt. Im Gegensatz zu klassischen Warrants haben Mini-Futures keine feste Laufzeit, sondern enden erst, wenn das sogenannte Stop-Loss-Level erreicht wird.



Es gibt zwei grundlegende Varianten von Mini-Futures:



Long Mini-Future: Diese Variante profitiert von steigenden Kursen des Basiswerts. Sie eignet sich für Anleger, die eine positive Markterwartung haben.



Short Mini-Future: Diese Variante bietet Chancen bei fallenden Kursen des Basiswerts. Sie ist ideal für Anleger, die auf sinkende Märkte setzen möchten. Auch als Absicherung können sie eingesetzt werden.

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