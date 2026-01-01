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|IN ZEICHNUNG BIS 03.09.2026
|CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
|
|Coupon p.a.
|
|Basiswerte
|
|Barriere
|
|Währung
|
|Laufzeit
|
|Valor
|10.20%
|
|ABB, Nestlé, Roche, UBS
|
|59%
|
|CHF
|
|2.0 Jahre
|
|159377579
|13.40%
|
|Alcon, Straumann, VAT Group
|
|59%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|159377580
|11.90%
|
|Richemont, Logitech, Lonza
|
|55%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|159377581
|8.00%
|
|EFG International, Julius Bär, Luzerner Kantonalbank, St. Galler Kantonalbank
|
|64%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|159377582
|9.00%
|
|Carrefour, Danone, LVMH
|
|49%
|
|EUR
|
|1.5 Jahre
|
|159377583
|13.00%
|
|Gold, Silver
|
|69%
|
|USD
|
|1.0 Jahr
|
|159377584
|
|•
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|Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey
|•
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|Garantin: Aargauische Kantonalbank, Aarau (Rating der Garantin: S&P AA+)
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|IN ZEICHNUNG BIS 04.09.2026
|CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
|
|Coupon p.a.
|
|Basiswerte
|
|Barriere
|
|Währung
|
|Laufzeit
|
|Valor
|8.00%
|
|ABB, Nestlé, Novartis, Roche
|
|55%
|
|CHF
|
|2.0 Jahre
|
|155586539
|7.30%
|
|Georg Fischer, Geberit, Givaudan
|
|55%
|
|CHF
|
|2.0 Jahre
|
|155586540
|10.20%
|
|ABB, Alcon, Swiss Life
|
|59%
|
|CHF
|
|1.75 Jahre
|
|155586541
|10.00%
|
|Kühne + Nagel, Logitech, Roche
|
|49%
|
|CHF
|
|1.75 Jahre
|
|155586542
|11.00%
|
|Holcim, Sandoz, Swisscom
|
|64%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|155586544
|24.00%
|
|ams-OSRAM, R&S Group, Temenos
|
|49%
|
|CHF
|
|1.0 Jahr
|
|155586545
|13.30%
|
|Alphabet, Meta Platforms, Netflix
|
|59%
|
|CHF
|
|1.0 Jahr
|
|155586546
|10.00%
|
|Bossard Holding, Burkhalter Holding, HUBER+SUHNER
|
|59%
|
|CHF
|
|1.0 Jahr
|
|155586548
|12.00%
|
|ASML, Deutsche Telekom
|
|49%
|
|EUR
|
|1.5 Jahre
|
|155586549
|9.80%
|
|Coca-Cola, McDonalds, Starbucks
|
|55%
|
|USD
|
|1.5 Jahre
|
|155586550
|
|•
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|Emittentin: Basler Kantonalbank (Rating: Fitch AAA, S&P AA+)
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