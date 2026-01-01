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|IN ZEICHNUNG BIS 10.09.2026
|CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
|
|Coupon p.a.
|
|Basiswerte
|
|Barriere
|
|Währung
|
|Laufzeit
|
|Valor
|7.00%
|
|Geberit, Kühne + Nagel, Swisscom
|
|55%
|
|CHF
|
|2.0 Jahre
|
|159377802
|8.00%
|
|Liechtensteinische Landesbank, Luzerner Kantonalbank, St. Galler Kantonalbank, UBS
|
|69%
|
|CHF
|
|1.75 Jahre
|
|159377803
|15.40%
|
|Ascom, Kuros Biosciences, SKAN GROUP AG
|
|59%
|
|CHF
|
|1.0 Jahr
|
|159377804
|13.00%
|
|Alphabet, Amazon, Nvidia
|
|64%
|
|CHF
|
|1.0 Jahr
|
|159378017
|14.00%
|
|BNP Paribas, Commerzbank, ING
|
|59%
|
|EUR
|
|1.0 Jahr
|
|159378018
|10.60%
|
|Coca-Cola, McDonalds, Walmart
|
|64%
|
|USD
|
|2.0 Jahre
|
|159378019
|
|•
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|Emittentin: Leonteq Securities AG, Guernsey
|•
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|Garantin: Aargauische Kantonalbank, Aarau (Rating der Garantin: S&P AA+)
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|IN ZEICHNUNG BIS 11.09.2026
|CALLABLE MULTI BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
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|Coupon p.a.
|
|Basiswerte
|
|Barriere
|
|Währung
|
|Laufzeit
|
|Valor
|8.00%
|
|Nestlé, Novartis, Roche, Sandoz
|
|59%
|
|CHF
|
|3.0 Jahre
|
|155586700
|10.20%
|
|Alcon, Swiss Re, UBS
|
|59%
|
|CHF
|
|1.75 Jahre
|
|155586701
|11.20%
|
|Adecco, Clariant, Zurich Insurance
|
|49%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|155586702
|10.60%
|
|Avolta, Barry Callebaut, Richemont
|
|55%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|155586703
|8.60%
|
|Bachem, Sonova, Straumann
|
|49%
|
|CHF
|
|1.5 Jahre
|
|155586704
|22.80%
|
|ams-OSRAM, Logitech
|
|55%
|
|CHF
|
|1.0 Jahr
|
|155586705
|20.40%
|
|AMD, Apple, Oracle
|
|55%
|
|CHF
|
|1.0 Jahr
|
|155586706
|13.00%
|
|Accelleron Industries, Geberit, HUBER+SUHNER
|
|59%
|
|CHF
|
|1.0 Jahr
|
|155586707
|12.00%
|
|Allianz, Deutsche Bank, Munich Re
|
|59%
|
|EUR
|
|2.0 Jahre
|
|155586708
|15.60%
|
|Anglo American, Freeport-McMoRan, Southern Copper
|
|49%
|
|USD
|
|1.5 Jahre
|
|155586709
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|•
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|Emittentin: Basler Kantonalbank (Rating: Fitch AAA, S&P AA+)
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