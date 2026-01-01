Neue Zeichnungsprodukte
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IN ZEICHNUNG BIS 10.09.2026
BONUS ZERTIFIKAT
Bonus Level Basiswerte Partizipation Barriere Währung Laufzeit Valor
144% Nestlé, Novartis, Roche, Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance 100% 59% CHF 4 Jahre 159378146
 Partizipation am gleichgewichteten Basket
 Multi Barrierebeobachtung nur bei Verfall
 Emittentin: Leonteq Securities (Rating: Fitch BBB-)
 
 
WEITERE THEMEN
 
 Neues Label, bewährter Basiswert - ETP+ auf den FUW Swiss 50 Index
 
 
Exchange Traded Products (ETPs) öffnen die Tür zu den unterschiedlichsten Anlageklassen. Neben ganzen Aktienmärkten, Branchen und Regionen zählen Rohstoffe, Obligationen und Währungen zum Spektrum dieser passiven Finanzprodukte. Strukturell ist ein ETP ein Forderungsrecht in Form einer verbrieften Inhaberschuldverschreibung. Um das Emittentenrisiko zu reduzieren, werden ETPs durch die Hinterlegung eines Pfands, des so genannten Collateral, besichert. Neben Wertschriften kann es sich dabei um Edelmetalle oder Buchgeld handeln. Die flexiblen Einsatzmöglichkeiten haben zusammen mit einem liquiden und transparenten Börsenhandel für ein zunehmendes Angebot gesorgt. Im vergangenen Jahr übertraf die Zahl der an der SIX Swiss Exchange kotierten ETPs erstmals die 100er-Marke. Mittlerweile stehen mehr als 180 Vehikel dieser Art auf dem Kurszettel. War das Segment zunächst eine Domäne der Rohstoffe, sind mittlerweile Kryptowährungen der Wachstumstreiber – besonders viele ETPs bilden ein digitales Zahlungsmittel wie beispielsweise den Bitcoin ab.
 
 
 
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 Das Alter bietet Chancen - ETP auf Longevity Index
 
 
«Forever young» zählt zu den grossen Pop-Klassikern der 1980er-Jahre. Zwar befasst sich die deutsche Band Alphaville in diesem Song weniger mit dem Wunsch nach ewiger Jugend, sondern vielmehr mit der damaligen Bedrohung durch den Kalten Krieg. Doch dürften viele Zuhörer bei dem vor 40 Jahren publizierten Hit in Erinnerungen an die Jugend schwelgen und sich nach dieser Zeit sehnen. «Forever young» – diese Parole geht längst über die Musik und die mit ihr verbundenen Träumereien hinaus. Ein ganzer Wirtschaftszweig beschäftigt sich mit der Frage, wie sich ein möglichst langes und gesundes Leben realisieren lässt. Die «Longevity», zu Deutsch Langlebigkeit, entpuppt sich zusehends als globaler Megatrend. Ein Teil des Sektors widmet sich Produkten und Dienstleistungen, die durch eine frühzeitige gesunde Lebensweise die Chancen auf ein hohes Alter steigern sollen. In einem weiteren Segment sind die Unternehmen positioniert, deren Strategien direkt auf die gesteigerte Lebenserwartung abzielen.
 
 
 
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